De William Miller y Fernando Tejero a María Castro: el mundo del cine llora la muerte de Verónica Echegui a los 42 años

El mundo del cine y la televisión en España se ha teñido de luto este lunes, 25 de agosto, tras conocerse la inesperada muerte de Verónica Echegui, actriz madrileña de 42 años que deja una huella profunda en la industria por su talento, sensibilidad y autenticidad.

La noticia ha sacudido a compañeros, directores y seguidores, que han inundado las redes sociales con mensajes de despedida, recuerdos compartidos y homenajes sinceros. La capilla ardiente está instalada en el Tanatorio de la Paz (Alcobendas).

Verónica Echegui irrumpió en el cine español con fuerza en 2006 gracias a Yo soy la Juani, dirigida por Bigas Luna, y desde entonces construyó una carrera marcada por la versatilidad y el compromiso artístico.

Verónica Echegui en una imagen de archivo. Gtres

Su trabajo en películas como Katmandú, La gran familia española o Donde caben dos la consolidó como una intérprete capaz de transitar con naturalidad entre el drama, la comedia y el cine de autor.

Además de actriz, Echegui se había estrenado como directora con el cortometraje Tótem loba, que recibió el Goya en 2022, demostrando que su mirada creativa iba más allá de la interpretación. Uno de los primeros en reaccionar ha sido el actor William Miller (46).

Le siguen personalidades de la talla de la actriz María Castro (43) y el relaciones públicas y organizador de eventos Richy Castellanos.

Directores como Daniel Sánchez Arévalo, Paco León y Isabel Coixet también han compartido mensajes de despedida, recordando el talento de Verónica y su implicación en cada proyecto. "Era de esas actrices que no actuaban, vivían cada personaje", ha escrito Coixet.

La Academia de Cine ha publicado un comunicado oficial lamentando la pérdida y destacando su contribución al cine español contemporáneo. "Verónica Echegui fue una artista completa, valiente y luminosa. Su ausencia se nota ya en cada rincón de nuestra industria".