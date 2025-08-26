Dani Martín, el íntimo amigo de Verónica Echegui que llora su muerte en la intimidad: fuerte unión y emotivo adiós en redes

Todos los que conocieron a Verónica Echegui -hoy, tristemente fallecida a los 42 años a causa de un cáncer- coinciden en que su deceso ha sido un shock: nadie se lo podía figurar y ha zarandeado la tranquilidad de los medios de comunicación este pasado lunes, 25 de agosto.

La actriz ha perdido la vida tras unos días ingresada en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, y deja a una familia rota, deshecha; a unos amigos que no pueden asimilar este triste final; así como a una legión de admiradores que se quedan huérfanos de su talento.

Este pasado 25, en el Tanatorio de La Paz, se han instalado sus restos mortales. Hasta allí se han desplazado muchos rostros conocidos de la talla de Silvia Alonso (35 años), Vicky Luengo (35), Sara Sálamo (33) o Paco León (50), entre otros.

No obstante, hay un amigo, uno de esos íntimos y leales y discretos, que siempre ha estado a su lado: el cantante Dani Martín (48). El autor de Zapatillas aún no se ha pronunciado sobre este triste final de Echegui, pero sabido es que les unía una bonita amistad.

Un fortísimo vínculo que comenzó en el año 2006. Se encontraron en el rodaje de Yo soy la Juani y descubrieron en el otro algo más que un compañero de escena: un aliado, un confidente, un espejo de admiración mutua.

La película dirigida por Bigas Luna fue el debut cinematográfico de Verónica Echegui, quien interpretó a Juani, una joven de barrio con sueños de actriz. Dani Martín, entonces conocido por su carrera musical con El Canto del Loco, asumió el papel de Jonah, el novio de la protagonista.

Aunque sus personajes vivían una relación marcada por la tensión, fuera de cámara la conexión entre ambos fue inmediata y genuina.

Verónica Echegui y Dani Martín, durante el rodaje de la película.

"Dani y yo nos admiramos mucho mutuamente y lo que ves es buen rollo; para mí es como un hermano mayor que me aconseja y me ayuda; yo intento hacer lo mismo con él. No hay nada más" confesó Echegui en una entrevista.

Así, dejó claro Verónica que entre ellos no existía nada más que una amistad: nada más, ni nada amoroso. En aquellos días, Dani Martín tampoco escatimó elogios hacia la actriz.

Desde el primer encuentro, supo que Verónica tenía algo especial: "Si Vero quiere, será la próxima Penélope Cruz (51). Se lo dije el mismo día que la conocí".

Su intuición no estaba equivocada. Echegui se consolidó como una de las intérpretes más versátiles y valientes del cine español, y en ese camino, la figura de Martín fue un faro en momentos clave.

Años después, Verónica reconocería que la amistad con Dani le ayudó a comprender "la cara B de la fama", ese lado menos glamuroso del éxito que solo quienes lo han vivido pueden explicar.

Martín, con su experiencia en la música y la televisión, le ofreció una perspectiva honesta y protectora que le permitió definir su propio lugar en la industria sin perderse en el ruido.

Aunque no volvieron a compartir pantalla, la relación entre ambos se mantuvo viva en gestos, palabras y recuerdos. Fue una amistad sin artificios, marcada por la confianza y el apoyo mutuo, que acompañó a Verónica en los años más decisivos de su carrera.

En un entorno donde las relaciones suelen diluirse entre compromisos y egos, ellos supieron conservar lo esencial: el afecto sincero y la admiración que no necesita focos para brillar. Hoy, Dani llora a su amiga, en la intimidad: como, en realidad, vivieron su amistad. Lejos de luces y taquígrafos.

Dani y su despedida

Al filo de las 22 horas de esta pasada noche del día 25, Dani, con gran dolor, se ha despedido de Verónica: "La Vero era la Penélope de Jamón jamón, la Rosalía de Saoko, papi, saoko, la artista más pura de todas las artistas. La Lola Flores del tuning, la perseguidora de sueños, la José Tomás del amor, un ciclón, una tormenta y una cala de Menorca en abril".

"La Vero era mucha Vero. A mí me enseñó, me respetó, me regaló amor de compañera. Yo aprendí, recibí y seguimos adelante cuando salimos del polígono, cada uno por nuestro lado, pero siempre conectados por esa locura que nos movía que se llama estar vivos", agrega el cantante.

"Hacía tiempo que no la veía, hasta esta mañana. No sabía que hoy nos encontraríamos, así es esta vida, que no es nuestra. Ojalá no haberte visto hoy, que Bigas siguiera también aquí y habernos ido a comer con él a su huerta ajos, aceite, hortalizas, su vino tan rico y brindar por todo lo que nos quedara por hacer".

"Pero esta cosa tan caprichosa y preciosa que llamamos vida no lo ha preparado así. Eres única, inolvidable, terremoto, belleza, intensa, energética. Hoy también estabas preciosa, así eres tú, La Vero. Mujer gigante que me regaló tanto. Mujer libre, anárquica y hermosa".

"Ojalá jamás hubiera tenido que escribir esto. La Vero, nuestra Vero (retiro lo de nuestra, ella era suya y a veces un ratito de los suyos), vuela libre, como siempre lo has hecho. Salúdame por ahí a alguna y alguno que hace tiempo que no veo. Te quiero, Eche", concluye Dani, envuelto en emoción.