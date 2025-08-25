Beatriz Trapote preocupa a sus seguidores al desvelar el ingreso de su padre en el hospital: "Es jodido. Cáncer de pulmón"

Difíciles momentos los que está viviendo la periodista Beatriz Trapote (44 años). Está siendo un verano aciago y agridulce para la mujer de Víctor Janeiro (46): su padre está ingresado en el hospital a causa de su delicada salud.

Así lo ha hecho público ella misma a través de un story de Instagram en sus redes sociales. Junto a una fotografía de ella misma, seria, cariacontecida y mirando a cámara, Beatriz postea: "Parte de domingo. Mi padre sigue ingresado. Le han dicho que las defensas las tiene muy bajitas".

Agrega: "Hay que hacerle transfusión de sangre. Víctor hoy está trabajando y yo en casa con los niños. Ellos no entienden de hospitales". Trapote desvela así el momento duro que está transitando su progenitor. EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con ella.

La publicación que ha compartido Beatriz Trapote.

Educada y amable como siempre -no en vano, conoce el oficio del periodismo-, la cuñada de Jesulín de Ubrique (51) atiende a este diario y, prudente, tan sólo desliza: "Es jodido. Cáncer de pulmón. El ingreso es consecuencia de la quimio".

Beatriz es un mujer discretísima, que siempre ha querido estar en un segundo plano, lejos del ruido mediático que siempre ha acompañado a su familia. Enfermedades aparte, Trapote vive un momento dulce en su vida personal y sentimental, como madre y como mujer.

Beatriz y Víctor forman uno de los matrimonios más sólidos del panorama nacional. Fueron durante años una de las parejas que más se dejaban ver por los platós de televisión gracias a su participación en realities de Telecinco como Supervivientes o Pesadilla en el paraíso.

Se conocieron en el año 2007, hace ya 17 años, se casaron en 2013 y desde entonces han formado un tándem indestructible.

El matrimonio se encuentra algo alejado del foco mediático para centrarse al completo en el cuidado de su gran familia y los negocios que comenzaron juntos y con lo que continúan. Ya se han atrevido con el mundo de la belleza, la restauración y también con el ámbito inmobiliario.

Víctor Janeiro y Beatriz Trapote en una imagen de sus redes sociales. Fernando Portela

Todo ello mientras han continuado con sus trabajos como torero y periodista. Como madre, Beatriz se siente muy realizada. "Mis hijos son mi prioridad", ha confesado en varias entrevistas.

Su día a día gira en torno a ellos, y cualquier decisión profesional pasa por el filtro de la conciliación. "Me encanta la televisión, pero tiene que cuadrarme todo muy bien, como a cualquier madre", ha dicho recientemente.

Su historia de amor arrancó cuando Trapote se desplazó hasta Ambiciones para entrevistar a Víctor Janeiro para el programa El buscador de historias. El objetivo era documentar cómo era un día en la vida del torero.

Durante estas grabaciones comenzó a surgir una química palpable entre ellos. Ese sería el inicio de su relación. Poco después de comenzar de manera oficial, ella puso rumbo a Ubrique y dejó su Getafe natal.

17 años después se demuestra que la apuesta de la periodista fue fructífera. Pasaron por el altar seis años después, en 2013. Como resultado de este romance han nacido tres hijos tan queridos como deseados: Víctor (9), Oliver (6) y Brenda (4).

Beatriz no puede tener hijos por la vía natural, lo que obligó al matrimonio a recurrir a tratamientos de reproducción asistida para cumplir su sueño de formar una gran familia.

¿Regreso a la tele?

Aunque su presencia en televisión es esporádica, no descarta volver si el proyecto lo permite. Ha acompañado a su marido en algunos programas, pero ha dejado claro que no puede comprometerse a una presencia semanal.

"Tengo que quedarme a cargo de todo y no me puedo comprometer para ir todas las semanas", explicó con sinceridad.

Su vínculo con el medio sigue vivo, pero ahora lo ejerce desde otro lugar: el de la mujer que ha aprendido a priorizar, a reinventarse y a construir una vida profesional compatible con su rol como madre.