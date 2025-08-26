Un año sin Caritina, el otro gran mazazo para la familia Goyanes: íntimo homenaje y la actual vida de su viudo, Antonio Matos

Un año ha transcurrido ya de la trágica muerte de Caritina Goyanes. La empresaria fallecía de forma repentina víctima de un infarto en su casa de Marbella el 26 de agosto de 2024 a los 46 años. Lo hacía tan sólo 19 días después que su padre, Carlos Goyanes.

Así, ambas pérdidas dejaban completamente desolado a su entorno más íntimo. Al igual que ocurrió unas semanas atrás con Carlos Goyanes, el homenaje a Caritina por su primer aniversario de muerte será algo íntimo y privado.

Según conoce EL ESPAÑOL, no habrá cámaras ni prensa y únicamente se espera al entorno más cercano de la empresaria. 365 días después de su triste deceso, el legado de la primogénita de Cari Lapique ha seguido vivo.

Cari Lapique y Caritina Goyanes, en una fotografía de archivo. Gtres

Especialmente, gracias a su madre y a su hermana, Carla (42), así como a su viudo, Antonio Matos (48). La estela de Caritina Goyanes Lapique ha continuado presente este último año gracias a los suyos.

Prometió la familia de Caritina mantener vivo su recuerdo y así ha sido. "Ha dejado un gran legado que va a continuar", relató Carla Goyanes el pasado 8 de julio en la entrega de los galardones Elle Gourmet.

En aquella ceremonia, cabe recordar, la hija menor de Cari Lapique recogió un título póstumo a nombre de su hermana con motivo de su empresa de catering, Sixsens by Cari. Un premio que reconocía su pasión y entrega a través de la cocina.

"Es un honor para nosotros que se reconozca su trayectoria. Ella estaría súper orgullosa y seguro que diría que es gracias a su equipo, porque ella era así", agregó la empresaria en el citado evento.

Fue Carla Goyanes quien recibió el reconocimiento a su hermana. No obstante, la benjamina de los Goyanes Lapique se encontraba junto a su madre y su cuñado, Antonio Matos. Este último, de hecho, ha tenido un rol fundamental en la empresa de Caritina este último año.

Jorge Benguría, Caritina Goyanes, Carla Goyanes, Cari Lapique, Antonio Matos y Carlos Goyanes en una imagen de 2013.

Tras el trágico y repentino fallecimiento de Caritina Goyanes, su empresa de catering quedó relegada en su viudo. Así, ha sido Antonio Matos quien se ha puesto al frente este tiempo de la sociedad, tomando los mandos de su mujer en el negocio hostelero.

El pasado 26 de septiembre de 2024, Matos se convertía en apoderado solidario de Orgmania SL, la sociedad a través de la que su mujer gestionaba el negocio del catering. En esa tarea, el viudo de Caritina Goyanes ha llevado a cabo en este tiempo una reorganización empresarial del proyecto hostelero para asegurar su viabilidad futura.

Una decisión que ha acabado dando sus frutos. Y es que, de acuerdo a la información que maneja este portal, el activo total de la empresa creció en un 16,45 % entre 2022 y 2023 y su patrimonio neto se incrementó un 24,26 %.

Caritina Goyanes encontraba en el trabajo una especie de refugio. Era su pasión y uno de los motores de su vida. De ahí que el pasado noviembre, apenas tres meses después de su fallecimiento, su viudo recogiera el Premio ASEME 2024. Se trata de unos galardones que premian cada año el posicionamiento de las mujeres en el mundo empresarial.

Antonio Matos y Caritina Goyanes en la boda de Rafael Medina Abascal y Laura Vecino, en Toledo, en 2010.

Emocionado y agradecido. Así se mostró Antonio Matos en aquel evento tras recibir el importante reconocimiento. Ante los allí presentes, el empresario puso en valor la carrera profesional de Caritina.

"No sólo ha creado una empresa, ha formado una segunda familia y ha sido un ejemplo también de conciliación. Más que de conciliación, a veces parecía ser acaparadora, porque lo abarcaba todo", verbalizó.

No es el ámbito profesional el único que unirá por siempre a Matos y Goyanes. En vida, la dupla selló su amor con Pedro y MiniCari, sus dos únicos vástagos. Ambos, ahora, se encuentran al cuidado de su padre. También así de su tía Carla, quien ha mantenido siempre que los pequeños son su absoluta prioridad.

Caritina Goyanes junto a su marido y sus hijos en una imagen de sus redes sociales.

"Mi hermana les ha transmitido la gran fe que ella tenía y eso les ha ayudado mucho, les sigue ayudando mucho y hace que lo estén sobrellevando, que sigan adelante. Que sean felices dentro de esa gran ausencia que para todos es muy dolorosa, pero que ha conseguido que gracias a esa fe estén bien", apuntó Carla Goyanes el pasado mes de julio.

El recuerdo de Carlos Goyanes

Caritina Goyanes perdió la vida poco más de dos semanas después de que lo hiciera su padre, Carlos. Un año después, el legado de su progenitor también sigue intacto gracias a su familia.

El pasado 4 de agosto, con motivo del primer aniversario de la muerte de su padre, Carla Goyanes dio paso a la primera edición del Memorial Carlos Goyanes 2025, un torneo de pádel celebrado en el Nueva Alcántara Club, ubicado en Málaga y considerado uno de los epicentros del pádel en toda España.

El patriarca de la familia, cabe recordar, fue impulsor del pádel en Marbella en sus inicios y fue quien fomentó este deporte en niños y jóvenes.