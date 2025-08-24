Cristina Castaño, madre de su primer hijo a los 46 años: el nombre del bebé y las personas que han estado a su lado

Tras meses de dulce espera, Cristina Castaño (46 años) ha dado la bienvenida a su primer hijo. Feliz tras dar a luz a su retoño, en un hospital de Madrid, ha compartido la feliz noticia a través de sus redes sociales.

"Mi bebé y yo ya estamos juntos", comienza su anuncio en su cuenta de Instagram. En su post revela el sexo de la criatura, así como el significativo nombre que ha elegido: "Es un niño y se llama León. Eres preciosoooo… (fueron las primeras palabras que le dije cuando le vi)".

En su post, la actriz ha publicado una bonita fotografía en la que se ve cómo sujeta con ternura la mano a su vástago. Y ha mostrado su agradecimiento a las personas que han estado a su lado antes y durante el alumbramiento.

"Quiero agradecer a todo el equipo de maternidad del Hospital Quirón de Pozuelo el trato recibido estos días. No he podido estar mejor atendida. Gracias de corazón a mi matrona Marcela y al resto del personal del hospital", señala.

"Ahora, la mención especial es para dos personas. Por un lado mi hermana Marga, que me acompañó en el parto y me ha cuidado y me cuida como siempre lo ha hecho", añade. "Marga es mi hermana soñada y no he podido elegir mejor compañía para estar conmigo. Gracias siempre, hermana".

Por último, destaca la labor de la médico que la ha asistido durante el embarazo: "Y la otra mención de honor es para mi ginecóloga, la doctora Alexandra Henríquez, con la que estaba segura que todo iba a ir bien, y así ha sido. Ponerme en tus manos ha sido la mejor decisión para el momento más importante de mi vida: Dar a Luz a mi hijo. Gracias eternas, amiga".