Así es la vida actual de David y Olivia, los hijos de Blanca Fernández Ochoa, y la labor de la familia con su valioso legado

Este domingo, 24 de agosto, se cumplen seis años de la desaparición de Blanca Fernández Ochoa. Fue un día como ese, en 2019, cuando la exmedallista olímpica -y hermana de otro as del esquí, Paco Fernández Ochoa- fue vista por última vez. Desapareció sin dejar rastro.

Tras 11 días sin tener noticias de ella, su cuerpo sin vida fue encontrado en la montaña. Había decidido quitarse la vida en un lugar clave para ella, donde se crió y se forjó como atleta: el pico de La Peñota, en Cercedilla, el pueblo que la vio nacer.

La noticia de su muerte supuso un verdadero varapalo para el mundo del deporte. Nadie imaginaba que una campeona como ella quisiera poner fin a todo. Lo cierto es que su fallecimiento hizo visible una realidad para muchos profesionales del deporte: los problemas de salud mental.

David y Olivia Fresneda, los dos únicos hijos de Blanca Fernández Ochoa.

Además, dejó tras de sí a dos hijos, David (25) y Olivia Fresneda (26), que aún lloran su ausencia. Y a unos seres queridos que siguen volcados en continuar el legado familiar.

Blanca Fernández Ochoa, bronce olímpico en Albertville, 1992, padecía trastorno bipolar, una enfermedad mental crónica caracterizada por cambios bruscos en el estado de ánimo.

Los primeros síntomas empezaron a manifestarse ya en su infancia, cuando tenía 11 años, durante su estancia en un internado junto a sus hermanos.

Sin embargo, el diagnóstico formal no llegó hasta la edad adulta, después de su retirada del esquí profesional. Durante décadas convivió con esta dolencia, que la hizo tener que afrontar altos y bajos a nivel emocional.

Hace dos años, en el estreno de documental El viaje. La medalla de la salud mental, que recuerda la historia de Blanca, su hijo habló de ella emocionado: "Era la mejor. Qué puedo hablar de una madre. Es muy difícil, no tendría palabras para describirlo".

Olivia Fresneda, hija de Blanca Fernández Ochoa, es jugadora profesional de rugby. Instagram

Olivia y el rugby

Lo cierto es que, al igual que su madre, tanto él como su hermana se dedican profesionalmente al deporte. No en el ámbito del esquí, en el que triunfaron Blanca y Paco Fernández Ochoa, sino en el rugby.

En la actualidad, David Fresneda trabaja como entrenador de esta modalidad deportiva y se dedica a la formación y acompañamiento en actividades deportivas y de salud mental para jóvenes.

Olivia, por su parte, es jugadora profesional de rugby. Olivia ha sido internacional con la selección femenina española de rugby y actualmente juega en el equipo Industriales Rugby Las Rozas. También ha sido parte del equipo femenino del CR Complutense Cisneros de Madrid.

Lola, hermana de Blanca Fernández Ochoa: "Decidió suicidarse y al principio fue tremendo y me dio vergüenza"

Lola, 'matriarca'

La muerte de Blanca, que fue la primera mujer en conseguir una medalla olímpica para España (la de bronce en eslalon en los Juegos Olímpicos de Invierno de Albertville, en Francia), marcó un antes y un después no solo en la vida de sus hijos. También en la de sus hermanos.

Una de ellas,

La misión de esta entidad sin ánimo de lucro es, tal y como destacan en su página web, "respaldar y orientar a los deportistas a lo largo de su trayectoria, preparándolos para una transición fluida y exitosa hacia su nueva etapa".

Los esquiadores y medallistas olímpicos Paco y Blanca Fernández Ochoa. Archivo de Lola Fernández Ochoa

La Fundación Blanca

Además, trabajan "incansablemente para generar conciencia en los deportistas y su

entorno sobre los desafíos que enfrentan tanto en su carrera deportiva como al finalizarla".

Lola, al igual que sus hermanos, fue deportista de alta competición durante ocho años. A día de hoy compagina su trabajo al frente de la fundación con las retransmisiones deportivas de invierno y las conferencias que imparte por todo el país.

Una de las áreas donde más empeño pone es el desarrollo de programas de divulgación de salud mental. Tras perder a su hermana por culpa de la bipolaridad, una de sus misiones es concienciar a los deportistas sobre la importancia de recibir ayuda de profesionales y terapeutas durante y después de su carrera. Gracias a su labor se ha convertido en una referencia mediática en este ámbito.

Juan Manuel Fernández Ochoa, hermano de Paco y Blanca Fernández Ochoa, durante las labores de búsqueda de su hermana, en 2019. GTRES

Juanma, entrenador de Blanca

De los ocho hermanos Fernández Ochoa, no solo Lola es la única que sigue centrada en continuar el legado familiar. También hacen lo propio el resto de ellos.

Juan Manuel, por ejemplo, es el patrono de la fundación en honor a Blanca. Tiene un perfil bajo en los medios de comunicación, pero es un eslabón necesario en la cadena de esfuerzos de sus familiares por seguir adelante con su misión.

Experto montañero, fue el entrenador de su hermana. También encabezó uno de los dispositivos de búsqueda tras salir a la luz la desaparición de la esquiadora.

"Tiempo atrás mi hermana Lola me avisó y me dijo que un día Blanca nos iba a dar un disgusto, pero no la creí", confesó Juanma, -como lo llaman los suyos-, en 2023, cuando se presentó el documental de su hermana.

Luis Fernández Ochoa, en el funeral de su hermana Blanca, en 2019. GTRES

Ricardo y Luis

Otro hermano, Ricardo Fernández Ochoa, también ha estado vinculado al deporte. El primero, exesquiador profesional, se dedicó a la gestión de empresas deportivas y comerciales tras su retirada de la alta competición.

Asimismo, estuvo vinculado participando en la fundación de la cadena de tiendas de esquí FOSS (Fernández Ochoa Sport Shop), que estuvo activa hasta 2008.

En la actualidad, ejerce cargos ejecutivos y de administración en varias sociedades con presencia en Madrid y Lleida, relacionadas con el deporte, gestión empresarial y asesoría.

Luis Fernández Ochoa, por su parte, figura en la Fundación Blanca como Director Institucional. "Todos los otoños nos hacía lo mismo, desaparecía dos o tres días y nos tenía a toda la familia buscándola", reveló Luis hace tres años. Entonces contó que siempre aparecía. Nunca imaginó que cuando se fue sin dejar aviso en 2019 sería la última vez que lo haría...

Paula, sobrina de Blanca

Por último, destacar la figura de Paula Fernández Ochoa, sobrina de Blanca e hija de Paco. Deportista, montañera y runner, dirige su propia empresa, More Than Law+, en la que ofrece charlas motivacionales a empresas, siempre basadas en el valor del deporte.

"Casos como el de mi tía Blanca y el de muchos otros nos enseñan a que el deporte y la vida es mucho más que unas centésimas de alto rendimiento deportivo", recordaba Paula en una entrevista reciente a EL ESPAÑOL. "Y ella ha sido más que una deportista de élite: ha sido la eterna sonrisa".

Queda claro que los Fernández Ochoa llevan la dedicación y la pasión por el deporte en el ADN. Y el espíritu de superación corre por sus venas. Pero si hay algo que mueve por encima de todo a la saga, además de las aptitudes de quienes se dedican a la competición de élite, es el valor de la familia.