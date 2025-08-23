Óscar Higares, roto tras la muerte de su padre, el torero Aurelio García: "Te voy a echar mucho de menos"

Óscar Higares (54 años) ha sufrido una gran pérdida. Tal y como ha anunciado en sus redes sociales, su padre, Aurelio García Higares, -quien también fue un destacado torero-, ha fallecido a los 84 años.

"Aunque no lo creas, estos 27 días han sido los más bonitos a tu lado", comienza el post del matador de toros en el que comparte la triste noticia. "Ayer te puse guapo, creo que sabías que te ibas de viaje".

En su breve escrito, destaca cuánto va a extrañarlo: "Te he besado mucho, te he abrazado mucho, te voy a echar mucho mucho de menos".

Óscar Higares ha anunciado la muerte de su padre a través de las redes sociales. Instagram

El ejemplo de su padre

Aurelio García Higares, nacido como Aurelio García Pombo el 25 de diciembre de 1941 en Martín de Yeltes, Salamanca, fue un torero que alcanzó gran popularidad en la década de los sesenta.

Su padre era el mayoral de las ganaderías de don Anastasio Fernández y del Conde de la Maza. En junio de 1959 debutó con picadores en la Plaza de Toros de Burgos, compartiendo coso con Pedrín Calvo y Manuel Murcia 'Manolé'. Gracias a su influencia, Óscar decidió seguir sus pasos en el mundo de la tauromaquia.

Aurelio García fue para Óscar Higares el referente en el que basó sus inicios en el ámbito del toreo. Aunque tras su retirada de los ruedos se ha reconvertido en actor y colaborador de televisión, el diestro jamás ha olvidado su pasión por la profesión a la que se dedicó durante más de dos décadas.

Óscar Higares, en una imagen de sus redes sociales, junto a su padre, Aurelio García. Instagram

El actor de de series de televisión como Gigantes o Libertad ha querido rendir un pequeño tributo a su progenitor compartiendo algunas fotografías y recortes de prensa antiguas.

En ellas se reflejan algunos momentos destacados de su biografía, como su época de mayores éxitos. "De triunfo en triunfo" destacaba una publicación de la época.

Otra hace alusión a su vida personal. "Luna de miel aplazada", encabeza el titular de una noticia que narra su boda con Estrella García García (74).

"No podíamos suponer el sábado pasado la trascendencia taurina del enlace entre una bella dama y el matador Aurelio García Higares", comienza diciendo el artículo.

Óscar Higares ha compartido algunos recortes de prensa de su progenitor. Instagram

Recuerdos de su carrera

"Tras la solemne ceremonia en la iglesia de San Lorenzo, en El Escorial, la pareja se trasladó al hotel Victoria, de la plaza de las Cortes, donde se celebró un banquete íntimo, al que asistieron tan sólo los familiares y los íntimos amigos", destaca la noticia.

El texto recoge momentos íntimos del enlace de Aurelio García Higares, quien triunfó en la plaza de toros de Vista Alegre, en Madrid, en fechas próximas a su festejo nupcial.

"La noche de bodas se alargó distinta", reza el escrito. "Y es lo que dice su amigo Victoriano: "Aurelio, la que te espera". Le esperaba, sí, pero su esposa, que tuvo que conformarse con marchar a El Escorial después del banquete y pasar la noche sola, mientras el esposo, con un grupo de amigos, pernoctaba en el hotel Victoria, donde a las nueve de la mañana fue recogido para trasladarse a Vista Alegre y matar los cuatro toros anunciados".

Oscar Higares ha compartido en su perfil de Instagram una imagen de la boda de sus padres. Instagram

Una boda por todo lo alto

"Hasta nosotros llegó el brindis que dedicó a su mujer. Dijo: "Brindo este toro por la mujer más buena del mundo. Que seas muy feliz conmigo", subraya el texto.

"En el último toro, Aurelio entró de lleno a matar y salió herido en la mano derecha. El público pidió con fuerza una oreja. Fue concedida. En definitiva, como dice el propio diestro: "Tenía que torear en Vista Alegre, y así la luna de miel ha quedado aplazada", concluye la noticia que ha publicado Higares, orgulloso.

Óscar Higares y su mujer

Problemas de salud: "Está muy mayor"

La última vez que se tuvo noticias sobre el estado de salud de Aurelio García Higares fue el pasado mes de marzo. Entonces, el actor habló públicamente del delicado momento que atravesaba su familia.

"Mi padre ya está muy mayor y el problema es la cabeza y eso", explicó entonces. "Al final, mi madre y la familia sufre mucho".