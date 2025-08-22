Así es Nicolás Montenegro, el diseñador de la 'jet set' que hará el vestido de novia de Blanca, la prometida de Alberto Herrera

En plena cuenta atrás para el 'sí, quiero' de Alberto Herrera (33 años) y Blanca Llandres (29), poco a poco se conocen nuevos datos sobre la que promete ser una de las bodas del año.

El periodista y su pareja, que trabaja como consultora de Recursos Humanos, contraerán matrimonio el próximo 18 de octubre. Se sabe que formalizarán su relación en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, en la casa que el padre del locutor de radio tiene en este municipio.

Ahora se ha conocido otro importante dato: quiénes serán los encargados de diseñar el vestido de la novia. Este honor recae sobre dos personas de confianza de la prometida: su cuñada, Rocío Crusset (31), y el diseñador sevillano Nicolás Montenegro (36).

Nacido en Lantejuela (Sevilla) en 1989, Nicolás Montenegro es un modisto bien conocido en el mundo de la alta costura, quien suele confeccionar trajes a medida para la jet set.

Entre sus clientas y musas habituales cabe destacar a la modelo sevillana Alejandra Domínguez Gila (38) -quien posa con muchos de sus modelos en su tienda online-, y rostros conocidos como la modelo Nieves Álvarez (51), la actriz Rossy de Palma (60) y la socialité Carmen Lomana (77).

Formado en el Instituto Marangoni de Milán, una de las escuelas más importantes en el mundo de la moda, inició su carrera profesional trabajando para reconocidas firmas internacionales como Dolce & Gabbana, Yolancris, Max Mara y Francesco Scognamiglio.

Nicolás Montenegro a vestido a 'celebrities' como Beyoncé, Kylie Minogue o Melania Trump. Instagram

Ha vestido a Beyoncé y Kim Kardashian

A lo largo de su exitosa carrera ha llegado a vestir a celebrities como Beyoncé (43), Kim Kardashian (44) o Mónica Bellucci (60). También ha hecho creaciones para la cantante australiana Kylie Minogue (57), o la Primera Dama de Estados Unidos, Melania Trump (55), mujer del Presidente Donald Trump (79).

Hace 15 años fundó su propia firma homónima, “Nicolás Montenegro”, especializada en alta costura, prêt-à-porter y vestidos de novia.

"El 11 de abril de 2021 se hizo realidad mi sueño, lanzar mi propia firma tras más de diez años de experiencia en el sector de la moda y la alta costura", destaca en su página web. A través de su marca ha querido "darle forma" a sus anhelos.

Su estilo se caracteriza por una feminidad sofisticada, la elegancia sin excesos, el minimalismo y un patronaje impecable.

Hombre de perfil bajo, a pesar de su prestigio profesional no suma demasiados followers en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram suma unos 64.900 seguidores. Una cifra modesta teniendo en cuenta su fama entre las más altas esferas de la sociedad de nuestro país.

Quienes le encargan diseños tienen claro qué es lo que quieren: una prenda con sello personal que apuesta siempre por la producción artesanal.

Atelier en Sevilla

En actualidad, su atelier está en la capital hispalense, pero cuenta con puntos de venta en distintas regiones de nuestra geografía.

"Desde mi Sevilla natal y en mis orígenes, disfruto de cada parte del proceso creativo de la creación de nuevas colecciones", recuerda la reseña de su site. "Cada una de las piezas Montenegro son el resultado del arte, pasión, artesanía y mucho, mucho amor por la moda y la vanguardia".

Nicolás Montenegro, con gala González, en los I Premios de la Academia de la Moda en Madrid, el 13 de junio de 2024. GTRES

"Cuidamos de cada detalle y vestimos los sueños de cada novia, celebrity, invitada o madrina que vienen a nuestro atelier", subraya.

Sus diseños se han presentado en pasarelas de España y del extranjero, y han captado la atención de la crítica y figuras influyentes de la moda.

Crusset, codiseñadora del vestido

Su seña de identidad consiste en fusionar la inspiración andaluza con influencias internacionales, representando la nueva generación del lujo español.

Todo ello explica que Blanca Llandres lo haya elegido para diseñar y confeccionar su vestido de novia, que se celebrará dentro de apenas dos meses.

Eso sí, en el proceso, Nicolás Montenegro contará con la ayuda de Rocío Crusset, hermana del novio, quien tiene a sus espaldas una interesante carrera como modelo. Y quien asesorará en el proceso, aportando su especial toque como experta en moda.

Blanca Llandres y Alberto Herrera, en una imagen de sus redes sociales. Instagram

La noticia del enlace, que adelantó EL ESPAÑOL en exclusiva el pasado 24 de junio, ha causado un enorme revuelo. Y es que con la unión de Alberto Herrera y Blanca Llandres se enlazan dos grandes sagas familiares.

Por un lado, la de los padres del novio, Carlos Herrera (68) y Mariló Montero (60). Y, por otro, la de los padres de la novia, el biólogo y divulgador científico Carlos Llandres y Blanca Parejo, directora de la Fundación Alalá, entidad volcada en la integración social de niños y jóvenes en riesgo de exclusión en Sevilla y Jerez a través del arte, la cultura y el deporte.

La confirmación llegó el pasado 30 de junio, a raíz de una publicación en redes de su wedding planner. "Estos chicos tan monos se casan mucho más pronto que tarde y nos han elegido a nosotras. Gracias por la confianza", escribió la empresa organizadora, informando que el enlace estaba a la vuelta de la esquina.

A tan solo 58 días para que se den el 'sí, quiero', los futuros desposados se vuelcan ya en los preparativos de un enlace que sigue dando mucho que hablar.