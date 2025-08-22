Muere el DJ canario Alex Kentucky por causas que aún se investigan: adiós a uno de los referentes del 'deep house'

Triste noticia la que se ha conocido este pasado jueves, 21 de agosto, en la isla de Ibiza. Uno de sus DJs más queridos y reconocidos, Alex Kentucky, ha fallecido. El también productor canario ha perdido la vida en su residencia de Baleares.

Allí, además, se convirtió en uno de los pilares de la escena electrónica. Su muerte, cuyas causas aún no han sido confirmadas, ha dejado consternados a sus colegas, seguidores y a toda una generación que encontró en su música un refugio.

Alex Kentucky no era sólo un DJ. Era una firma sonora, un estilo, una atmósfera. Reconocido por su dominio del deep house más sofisticado, fue galardonado con premios como Mejor DJ Nacional y Mejor DJ Deep House, consolidando su lugar en el circuito musical español y europeo.

Su propuesta, siempre cuidada, se alejaba del estruendo para abrazar la sutileza. Era el maestro del tempo contenido, de las transiciones que acarician, del beat que respira.

Desde sus inicios como "loco de los vinilos" en Tenerife, hasta sus residencias en clubes míticos como Privilege, Space, PK2, Nassau Beach Club o Nine Ibiza, Kentucky construyó una carrera sólida, respetada y profundamente querida.

También fue director artístico del sello Adult Music Records y colaborador habitual de Ibiza Global Radio, donde compartió cabina con nombres clave de la escena balear.

La despedida más conmovedora ha llegado de la mano del veterano DJ Jordi Carreras, quien compartió una carta abierta en sus redes sociales:

"Hoy la música se viste de luto, y el corazón duele aún más cuando se despide a un verdadero amigo. Nos dejas un legado musical inmenso, lleno de sensibilidad y profundidad, que seguirá sonando en cada uno de nosotros. Los que compartimos contigo amistad y trabajo sabemos que tu presencia será irreemplazable. Gracias, Alex, por tu confianza, por tu cercanía y por la verdad de tu amistad. Tu esencia permanecerá eterna en la música y en nuestros recuerdos".

Las palabras de Carreras han sido replicadas por otros compañeros como DJ Oliver, Yves Murasca o Jonay, que han coincidido en destacar la humildad, el talento y la generosidad de Kentucky. Las redes se han llenado de mensajes de despedida, con frases como "vuela alto, Alex" o "se va un gran DJ, pero queda su música".

Segundo DJ fallecido

La muerte de Alex Kentucky se produce apenas un mes después del fallecimiento de otro DJ vinculado a la escena ibicenca, Godzi, en circunstancias que aún se investigan.

En su caso, la intervención de la Guardia Civil durante un episodio de alteración mental terminó con su muerte, y la familia ha solicitado una autopsia ampliada para esclarecer los hechos.

Dos muertes en tan corto espacio de tiempo han sacudido el corazón de la comunidad musical de Ibiza, que se enfrenta a un verano marcado por la pérdida y la reflexión. La isla, que tantas veces ha sido sinónimo de fiesta, hoy se convierte en un lugar de duelo.