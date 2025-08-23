Gonzalo Miró, el hombre del momento, vive su verano más especial: gran proyecto en TVE y sonadas fotos con Andrea Levy

"La sorprendente amistad de Gonzalo Miró (44 años) y Andrea Levy (41)", era el titular de una revista del corazón hace unos días. El semanario recogía unas fotografías del hijo de la recordada Pilar Miró y la política del Partido Popular saliendo de un restaurante tras una distendida comida.

"Él, declarado progresista; ella, representante de las ideas conservadoras. La suya es una complicidad que demuestra que, incluso en tiempos de trincheras, la conexión no entiende de colores", informa Semana. Se los ve riendo y charlando animadamente.

En las fotos, bromean y se carcajean. Este material gráfico fue tomado el pasado 7 de agosto, en Madrid, en torno a las 14:30 horas, en un local del barrio de Chamberí. Cuenta el citado semanario que la buena relación entre ellos surgió a raíz de coincidir en el programa La Roca.

Gonzalo Miró en un acto público en Málaga, el pasado mes de marzo. Gtres

La amistad floreció, pues, en la televisión. Las personas que frecuentan las salas de espera, los platós de televisión y pasillos cuentan lo que sigue: "Tienen un humor muy parecido y ahí donde los ves tienen bastantes cosas en común y gustos", se informa a EL ESPAÑOL.

Definen a este diario como "bonita amistad" este vínculo entre Gonzalo y Andrea. "Se caen muy bien", apostillan. Y hasta ahí se puede contar, pues, al cierre de este artículo, ningún dato más se conoce. A nivel sentimental, Levy está soltera.

Eso sí lo corrobora este medio, pero sobre el hijo de Pilar Miró sobrevuela el misterio. Desde hace unos años sabido es que ha estado relacionado con una mujer llamada Noelia Velasco, modelo y azafata de eventos originaria de Toledo. Un romance discreto.

Pocas son las fotografías que existen de la dupla en las agencias de prensa. Se desconoce si a día de hoy esa historia de amor sigue vigente. "Gonzalo es un tío muy para él, que no habla mucho de sus cosas personales. Al menos, no en la tele. Controla mucho eso", dice alguien próximo.

Gonzalo Miró junto a Noelia Velasco, fotografiados en Ibiza en 2019. Gtres

Lo que es fácilmente demostrable es que Gonzalo y Noelia se siguen en redes. Un dato, qué duda cabe, clave hoy en día para conocer el termómetro de los sentimientos.

Al respecto del amor, llamó poderosamente la atención, en junio de 2024, una pregunta que le hizo Nuria Roca (53) a Gonzalo Miró en el programa La Roca, en La Sexta, justo cuando él regresó tras un tiempo ausente. El colaborador había estado viviendo la aventura de Pekín Express.

"¿Te has enamorado entonces en el viaje?", soltó Nuria con naturalidad. Miró, sorprendido, no quiso confirmar ni desmentir nada. Sea como fuere, se trata de una interpelación de la que podría colegirse que en junio de 2024 Miró ya estaría soltero y habría roto su romance con Velasco.

Volviendo a Miró y Levy, la sorpresa no ha sido tanto por el encuentro como por el contraste ideológico entre ambos.

Él, defensor público del gobierno socialista; ella, una de las voces más críticas del PP contra Pedro Sánchez. Gonzalo, claro está, ha sido preguntado por los reporteros gráficos: qué hay entre ellos. El periodista y amante del cine se lo ha tomado con humor.

Con una tímida sonrisa, Miró responde. "¿Sorprendente por qué, por ser -ella- de derechas? Tengo amigos hasta del Madrid, cuidado", declara a Europa Press, haciendo alusión a su pasión por el Atlético.

Gonzalo y Noelia, también en 2019, durante unas vacaciones. Gtres

"Nos llevamos estupendamente y nunca hablamos de política", remacha. Así las cosas, sólo ellos, los protagonistas, saben lo que sienten y cuáles son sus sentimientos.

Gran proyecto

En otro orden de cosas, EL ESPAÑOL sabe que Gonzalo vive su mejor momento, su verano más especial. Se podría decir, incluso, que es el hombre del momento. El colaborador que toda tertulia necesita y quiere.

Y ahora va a dar un gran salto profesional: ha fichado por TVE. Gonzalo abandona Atresmedia y será copresentador de Directo al grano junto a Marta Flich (47). Ambos formarán tándem de conductores en el nuevo magacín que próximamente llegará a las tardes de La 1.

El programa promete una narrativa clara, análisis reposado y una estructura flexible que combine debate, reportajes y conexiones en directo.

"Lo afronto con mucha ilusión junto a una gran profesional que admiro por su estilo desenfadado y cercano", ha declarado Miró sobre su compañera Marta Flich.

El fichaje supone su regreso a la cadena pública, donde ya trabajó en espacios como Por la mañana o La hora de La 1, y marca el fin de su etapa en Atresmedia, donde ha sido colaborador habitual en Espejo Público y Más vale tarde.

Gonzalo, Andrea y el amor

La vida amorosa de Gonzalo Miró ha sido objeto de atención desde hace años. Ha mantenido relaciones con figuras como Eugenia Martínez de Irujo (56), Amaia Montero (48), Natalia Verbeke (50) y Malú (43).

Por su parte, a Andrea Levy, a lo largo de los años, se le ha vinculado con personalidades tan dispares como el escritor Enric Vila, el periodista Manuel Jabois y el cantante Nacho Vegas.

Este último protagonizó titulares tras ser fotografiado en actitud cariñosa con Levy, en una relación que descolocó a más de uno por sus diferencias ideológicas. Pero como ella misma ha demostrado, el corazón no entiende de partidos.