El verano de lujo de Cristina y Victoria, las mellizas de Julio Iglesias, tras su regreso a redes: su hotel 'eco' en una isla griega

Las mellizas de Julio Iglesias ha retomado su actividad en las redes sociales. Montaje de EL ESPAÑOL.

Las mellizas Victoria y Cristina Iglesias (24 años), hijas de Julio Iglesias (81), llevaban tres años alejadas del foco mediático. Las hijas del cantante dejaron de usar activamente sus redes sociales en septiembre y agosto de 2022, respectivamente. Desde entonces apenas se ha tenido noticias de ellas.

Cristina borró su cuenta y todo su pasado digital, mientras que Victoria dejó de publicar y ha mantenido su cuenta inactiva hasta ocasiones muy puntuales. A mediados de 2024 regresó de forma discreta y selectiva. Poco después volvía a desaparecer del mapa. Hasta ahora.

Hace apenas unos días, las hijas que tuvo el intérprete con Miranda Rijnsburger (59) se han dejado ver de nuevo en Instagram. El motivo de su vuelta ha sido las vacaciones de ensueño que han disfrutado juntas en un destino tan exclusivo como paradisíaco: la isla griega de Antíparos.

Victoria Iglesias, en una imagen de sus vacaciones en Grecia en sus redes sociales. Instagram

El pasado domingo, 17 de agosto, Victoria publicó varias instantáneas de su visita a Antíparos. Esta isla ubicada en el archipiélago de las Cícladas y a solo dos kilómetros de Paros, es considerada una auténtica joya griega por su tranquilidad, belleza natural y ambiente poco masificado.

Los visitantes habituales de este lugar suelen ser celebrities, como Tom Hanks (69), -que tiene una casa allí-, o el matrimonio Obama -invitados por el el actor estadounidense en 2023-, así como personas de alto nivel socioeconómico.

Gente que huye del bullicio, busca la tranquilidad, y prefiere descansar en rincones poco concurridos.

Sus rincones más privilegiados son, sin duda, sus playas vírgenes, de arena dorada y aguas turquesas. Entre ellas: Psaraliki, Soros, Agios Georgios y Sostis.

"En buena compañía"

En este entorno natural, ideal para quienes buscan relajación y huir del turismo de masas, los principales puntos de interés son el pueblo (Chora/Kastro), cuyo centro se organiza en torno a un castillo veneciano.

Todas ellas se caracterizan por sus calles empedradas, casas blancas y pequeñas iglesias con cúpulas azules, típicas del estilo cicládico.

"Happy, happy", ha escrito la joven en su perfil de Instagram, junto a un pequeño álbum de su estancia, con instantáneas que muestran el alojamiento en el que han dormido, las puestas de sol, los paseos en yate o sus momentos "en buena compañía".

Las mellizas de Julio Iglesias se han alojado en una exclusiva villa de la isla de Antíparos. The Rooster Antíparos.

Otros sitios de enorme atractivo son la cueva de Antíparos (la cueva de estalactitas más antigua de Grecia), ubicada en la colina de Agios Ioannis y a más de 100 metros de profundidad, los paseos en barco de recreo por sus costas, o sus establecimientos boutique, solo aptos para bolsillos acaudalados.

'Slow life' en Grecia

En el caso de Victoria y Cristina, ambas se han alojado en un establecimiento del hotel The Rooster, que ofrece lujo sin pretensiones para huéspedes VIP amantes de la slow life de todo el mundo.

La residencia en la que han pernoctado las mellizas lleva por nombre El Gallo. Se trata de una villa de arquitectura tradicional, con paredes de cal y piedra, con vistas al mar y enclavada en 30 acres de extensos jardines.

Cristina Iglesias, en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Ha sido desde este espacio, en el que la naturaleza es azotada por el viento y está rodeada de dunas de arena, donde las jóvenes han descansado unos días en compañía de un selecto grupo de amigos.

Juntos han surcado las aguas del Mediterráneo y han practicado alguno de sus deportes favoritos: el paddle surf y el surf.

Uno de esos amigos es Andrea Badrutt, un conocido consultor inmobiliario afincado en Miami. También una joven y un joven llamado Stephen, entre cuyos followers se encuentran el diseñador brasileño Bruno Bacchi (28) y Ariadna Vargas Llosa (25), nieta del desaparecido Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.

Victoria Iglesias, en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Un último apunte sobre el hotel 'eco' elegido por las mellizas Victoria: dormir en este sitio cuesta entre 1.599 y 3.149 euros la noche, según las características de cada casa. Y es que el servicio es absolutamente personalizado.

Platos de cultivo ecológico

En consonancia con su filosofía de reconectar con la naturaleza y respetarla, las cocinas de la villa El Gallo aplican el principio "de la granja a la mesa". Por eso, los alimentos que ingieren los huéspedes se cultivan in situ, en sus huertos. Todas las frutas y verduras proceden de la granja propia.

En el caso del pescado, se sirve siempre recién capturado. Respecto a los quesos y licores de la carta, todos ellos son elaborados por productores vecinos.

El alojamiento en el que han dormido Cristina y Victoria Iglesias en la isla griega de Antíparos cuesta unos 1.000 euros la noche. The Rooster.

"Cada comida es una celebración del saber hacer y las riquezas locales. Sana, ecológica y sabrosa, descubra la auténtica cocina griega", destacan desde el establecimiento.

Servicios de bienestar y relax

La oferta de bienestar se ofrece desde una zona de spa y bienestar en la que se pueden solicitar todo tipo de tratamientos: desde masajes tradicionales, a tratamientos corporales y faciales, o servicios de la práctica ayurvédica de las "manos expertas de los terapeutas".

El complejo cuenta, asimismo, con zona deportiva con máquinas de fitness y una segunda zona al aire libre dedicada al yoga y la meditación.

Interior de una de las exclusivas villas The Rooster, en la isla helena de Antíparos. The Rooster.

Entre las "ofertas de cortesía de la casa" del hotel cabe citar las sillas de playa portátiles y sombrillas, las tablas de paddle surf -de las que han hecho acopio las jóvenes- o las bicicletas y cascos para quienes quieran disfrutar de un paseo sobre ruedas.

Picnics de lujo

También se ofrecen cestas de lujo y picnics en la playa, "cuidadosamente" preparadas, con vino frío y aperitivos selectos servidos "en su tipi de bambú con techo de paja". Otra opción es degustar cócteles "para brindar por el atardecer con arena en los pies".

"Nuestro atento personal siempre está disponible para entregarle nuestras cestas personalizadas en la playa de Livadia o prepararle un picnic personalizado para una tranquila caminata o un paseo en barco", recuerdan desde la dirección.

Cristina y Victoria Iglesias han compartido imágenes de sus vacaciones en el archipiélago heleno. Instagram

Este exquisito complejo de villas, creado por Athanasia Comninos, fundadora de The Rooster, también alberga una boutique de moda con prendas y artículos de "marcas sostenibles y colecciones cápsula creadas exclusivamente para nosotros por diseñadores nicho griegos e internacionales".

En esta tienda hay todo un universo con todo aquello que enamora a la jet set internacional. Desde "los románticos vestidos de Celia Dragouni, hechos con manteles bordados reciclados; a los vestidos camiseros de algodón orgánico de Evi Grintela; o los exclusivos kimonos de alta costura de Rianna + Nina".

Boutique sostenible

Todo ello sin olvidar las telas griegas tejidas a mano de Elina Lebessi; los diseños de la reina Calíope y hallazgos excepcionales de la India y otros países; y "los favorecedores trajes de baño Maan", diseñados en Antiparos.

Dormir en este establecimiento sostenible cuesta entre entre 1.599 y 3.149 euros la noche. The Rooster.

También se comercializan piezas de "joyería fina" del Gem Palace de Jaipur; así como caftanes ikat de Uzbekistán; ropa masculina de lino Marané de Uruguay; y coloridos conjuntos de dos piezas de Muzungu Sisters, confeccionados éticamente por artesanos de todo el mundo.

Uno de sus artículos estrella son las velas artesanales de The Rooster, con fragancias especialmente creadas para la casa, como el "aroma de rosas recién cortadas". No hay detalle que quede fuera de las exigencias de sus selectos huéspedes, como Cristina y Victoria Iglesias, acostumbradas desde la infancia a todo tipo de privilegios.