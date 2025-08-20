Joaquín Torres, volcado en su familia en Galicia mientras Raúl Prieto está en Formentera: su primer verano tras la ruptura

Joaquín Torres y Raúl Prieto, en la boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamo en Madrid, el 2 de junio de 2023. Gtres

La ruptura entre Joaquín Torres (55 años) y Raúl Prieto (48) se ha convertido en una de las noticias del verano. Tal y como publicó en rigurosa exclusiva EL ESPAÑOL el pasado lunes, 18 de agosto, el arquitecto y el director de televisión ya no son pareja.

Según detalló el propio Torres a este portal, ambos decidieron emprender distintos caminos "hace poco más de tres meses". Así, Joaquín y Raúl atraviesan ahora su primer verano separados. Una época -la estival- que están viviendo de manera muy dispar.

Qué duda cabe que una separación es siempre un difícil trance. No obstante, ambos deben seguir adelante con su vida. De hecho, así lo ha demostrado recientemente el que fuera director del extinto Sálvame.

Joaquín Torres y Raúl Prieto, en Madrid, en 2023. GTRES

Tal y como ha publicado este pasado martes, 19 de agosto, Look, Prieto ha sido captado en una playa de Formentera junto a un misterioso hombre. En esta línea, según información que maneja Vanitatis, Raúl estaría de nuevo ilusionado con un doctor de medicina estética barcelonés.

"Está muy integrado en su círculo de amistades", sostienen al citado portal. La imágenes, que fueron tomadas a comienzos del mes de julio, muestran a la dupla de la mano en el mar. Unas fotografías que confirmarían que la separación entre Raúl y Joaquín se remonta tiempo atrás.

No es este el único plan que Prieto ha vivido en su primer verano separado de Joaquín Torres. Tal y como él mismo publicó en su perfil de Instagram un mes y medio atrás, tuvo la oportunidad de disfrutar de las cristalinas aguas de Ibiza a bordo de un barco. Una fotografía en la que aparecía junto a un grupo de hombres y que acompañó de la frase "Días felices".

Raúl, tal y como conoce EL ESPAÑOL, prefiere mantenerse al margen de toda esta situación. No quiere articular palabra alguna y así se lo ha hecho saber a este portal cuando se ha puesto en contacto con él.

Raúl Prieto y Joaquín Torres en las calles de Madrid. Agosto de 2023. Gtres

Si bien ha optado por mantener la discreción en lo referente a su separación, en el ámbito laboral el director no ha dudado en embarcarse en nuevos proyectos este último año. El pasado mes de octubre, Prieto se unió a la productora audiovisual Secuoya Studios como responsable de Magacines, un puesto con el que está más que familiarizado.

Cabe recordar que Raúl Prieto se consagró como uno de los directores más importantes de la pequeña pantalla tiempo atrás. Y es que estuvo durante muchos años al frente de formatos de éxito como Sálvame o Viva la vida. De ahí que esta última etapa profesional no sea un reto desconocido para él.

Se incorporó Prieto Gil a la productora Secuoya Studios cerca de diez meses atrás. Un tiempo en el que apenas han vuelto a trascender detalles sobre su fichaje en la empresa, por lo que los proyectos profesionales dentro de la agencia siguen siendo una incógnita aún a día de hoy.

La suerte de incertidumbre que rodea a Raúl Prieto en lo profesional difiere y mucho del estable momento profesional que atraviesa su expareja.

Joaquín Torres, por su parte, ha encontrado refugio en medio de este delicado trance en sus proyectos como arquitecto. De hecho, es en Galicia donde afronta el que está de los episodios más difíciles de su vida.

Tal y como ha revelado recientemente en sus redes sociales, ha dado un paso más en sus proyectos profesionales. El arquitecto, así, se ha hecho con una suerte de emplazamiento en la localidad gallega de La Coruña.

Casa da Agua es una mansión de dos plantas, con entradas independientes, situada en la Costa da Morte, a pocos minutos de Laxe y Ponteceso y a 40 minutos de La Coruña. La propiedad cuenta con cuatro dormitorios, dos baños, una parcela privada de 5,000m², 285 metros de litoral, embarcadero propio, capacidad para 12 personas y acceso directo al mar.

No es su nuevo proyecto profesional lo único en lo que se refugia Joaquín tras su separación. Según conoce EL ESPAÑOL, el respetado arquitecto se apoya ahora en su familia. Son sus dos hijos, Álvaro y Manuel, y su hermana quienes se han convertido en el principal sostén de Torres.

También así sus sobrinos, quienes encaran un difícil momento tras un durísimo golpe personal, como conoce este diario.

La historia de amor de Raúl Prieto y Joaquín Torres se prolongó durante más de una década. Fue en 2023 cuando ambos sellaron su amor en una gran boda que reunió a numerosas personalidades de la pequeña pantalla.

Joaquín Torres y su hijo Álvaro en una fotografía compartida en redes sociales. Instagram

No obstante, su relación no fue -ni mucho menos- un camino de rosas. Se vio sacudida por numerosos baches derivados principalmente de los graves problemas personales y familiares de Joaquín: sufrió un accidente de moto con varias operaciones, perdió a su madre, atravesó una guerra familiar por una herencia y tuvo que hacerse cargo del delicado estado de salud de su padre.

Una serie de infortunios sobre los que Joaquín Torres se sinceró días atrás con EL ESPAÑOL. "Las relaciones de pareja implican compromiso. Sé que lo que me ha tocado vivir en el último año no ha sido fácil. Han sido muchas dificultades, desde mis operaciones a la muerte de mi madre o la disputa familiar por la herencia", verbalizó.