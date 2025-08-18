Vanesa Martín y su pareja sentimental, Azahara Margon, derrochan amor y confidencias en alta mar en Mallorca

A pesar del hermetismo que siempre ha rodeado su vida sentimental, Vanesa Martín (44 años) está viviendo un gran momento no sólo profesional -triunfando con su gira de conciertos por España-, sino también personal, ya que vuelve a tener el corazón ocupado.

Aunque la cantante no se ha pronunciado públicamente sobre la relación que mantiene desde hace algún tiempo con una joven llamada Azahara Margon, lo cierto es que la pareja ya no se esconde y cada vez es más habitual verlas juntas.

En su primer verano de amor, Vanesa y su pareja están exprimiendo al máximo el escaso tiempo libre que le dejan sus compromisos musicales.

Vanesa Martín con un grupo de amigos, veraneando. Gtres

Tras disfrutar de unos días en Formentera con amigas, y del festival Starlite de Marbella -donde han acudido juntas a los conciertos de Miguel Bosé (69) y Raphael (82)-, la pareja se ha dejado ver de lo más cómplice en Palma de Mallorca, confirmando que su historia de amor posee ya gran solidez.

Juntas, y derrochando confidencias a pesar de estar acompañadas por un grupo más amplio, han disfrutado de una jornada en alta mar en la que no han faltado las miradas y los gestos de cariño a su llegada al puerto balear, luciendo la mejor de sus sonrisas y sendos looks coordinados en color blanco.

Pero, ¿quién es el nuevo amor de Vanesa? A pesar de ser una 'desconocida' para el gran público, Azahara es una de las personas más cercanas a las hijas mellizas de Julio Iglesias (81), Victoria (24) y Cristina (24), a las que cuidó durante años y con las que todavía mantiene una estrecha amistad.

Es malagueña como la artista, tiene 35 años y actualmente reside entre España y Madrid por su trabajo, ya que actualmente es la representante de marketing de Suntory Global Spirits, empresa propietaria de la marca de ginebra Larios.

En una entrevista concedida en el año 2021 a la revista Vanity Fair confesó haber sido la niñera de las gemelas de Julio Iglesias. De ahí que su relación siga siendo a día de hoy de lo más cercana, tal y como sacan a relucir en redes sociales.

Azahara Margon trabaja actualmente como representante de marketing desde hace tres años en Suntory Global Spirits, la empresa que tiene la firma de ginebra Larios, es malagueña y nació en 1989.

Previamente ejerció durante 12 años como asistente personal en Miami, Florida, lo que le habría valido todo tipo de amistades con estrellas afincadas en esa zona.

Escasos son los detalles que se conocen de su historia de amor con Vanesa Martín. Fue hace apenas un mes cuando la artista confesó en conversaciones con la revista ¡HOLA! que el amor había vuelto a llamar a su puerta.

"Estoy empezando una relación y estoy ilusionada", relató la cantante en una entrevista con motivo del lanzamiento de Casa mía, su último disco.