Novedades sobre el estado de salud de Jaime Anglada 10 días después de su grave accidente de tráfico

Jaime Anglada (52 años), que ha sido sometido a intervenciones quirúrgicas tras ser arrollado por un conductor ebrio cuando circulaba en su motocicleta por Palma, sigue hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos (UCI) y se encuentra "mucho más estable".

De acuerdo con el último parte médico del Hospital Universitario Son Espases de Palma, el paciente ha experimentado en los últimos días una "sensible mejoría" y permanecerá ingresado en la UCI hasta confirmar evolución favorable.

El equipo médico del centro hospitalario de referencia en Baleares sigue pendiente de la evolución clínica del cantante mallorquín, amigo personal del rey Felipe VI (57), que fue atropellado la madrugada del pasado 8 de agosto en la avenida Joan Miró cuando circulaba con su motocicleta.

El cantante Jaime Anglada en una imagen de archivo. Gtres

El pasado jueves 14 de agosto Jaime fue sometido, como informó EL ESPAÑOL, a una operación de cadera. Esa intervención fue satisfactoria y supuso un avance positivo en el estado de salud del artista.

En esa línea, se informó que se le han colocado "unas placas en la pelvis y la cabeza del fémur". Aunque se encuentra "estable dentro de la gravedad", este medio pudo conocer, a través de una fuente cercana, que Anglada tendrá que "volver a entrar en quirófano".

Le quedan varias operaciones por delante. También han desvelado a este medio que, en los primeros días, las operaciones se centraron en la cabeza, donde estaba el mayor impacto, teniéndolo que intervenir en dos ocasiones por el mismo motivo.

"Lleva dos operaciones de cabeza", deslizaron a EL ESPAÑOL. Sin embargo, tras su mejoría y el aspecto favorable en este sentido, han decidido continuar con el resto de fracturas en el cuerpo.

Mientras tanto, su entorno más cercano permanece a su lado. Su esposa, Pilar Aguiló (49), y sus hermanos aprovechan cada momento permitido para visitarlo en la UCI, y un reducido grupo de amigos acude al centro hospitalario para arropar a la familia en estos complicados días.

Prisión provisional

El juez de Instrucción número 7 de Palma, en funciones de guardia, decretó el ingreso en prisión provisional del conductor de 20 años que atropelló al cantautor y se dio a la fuga.

Varios testigos proporcionaron la matrícula a la Policía Local, que detuvo horas después al conductor fugado.

El presunto autor está acusado de los delitos de omisión del deber del socorro, lesiones por imprudencia grave y conducción bajo la influencia de las bebidas alcohólicas.