María de León Castillejo revela el ingreso de su padre en un hospital: "Me cambiaría por él para evitar su dolor"

María de León Castillejo, el pasado mes de marzo, en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de España, ARCOMadrid, el pasado mes de mayo. GTRES

María de León Castillejo (45 años) ha compartido informaciones sobre el revés de salud que su padre, Antonio de León Borrero, quien ha tenido que ser ingresado en el hospital Viamed Fátima de Sevilla.

El aristócrata, quien junto con su esposa, María Castillejo y de Oriol, ostenta el título de Marqués de la Cañada, permanece en dicho centro sanitario, aunque "evoluciona favorablemente".

Sin detallar aún cuál es la dolencia de su progenitor, la escritora y coach sevillana ha escrito una carta en la que narra su experiencia ante esta situación. “La enfermedad sí tiene sus cosas buenas”, destaca en su reflexión.

María de León Castillejo, con su padre, en una imagen de sus redes sociales. Instagram

"La vida es un continuo cambio. Tan pronto estás bien como, de repente, hay un giro inesperado. La aceptación de esta realidad y la flexibilidad para adaptarse a las nuevas situaciones es lo que hace que uno pueda sobrellevar mejor los reveses", empieza diciendo en su misiva. "No es tan importante, por tanto, lo que nos pasa sino con qué actitud nos enfrentamos a ello".

"Entre camillas también sale el sol"

"Este verano, en mi familia, hemos tenido que cambiar la playa por el hospital debido a un inesperado problema de salud de mi padre, al que me gusta llamar Papitín", prosigue.

La comunicadora, nacida el 1 de mayo de 1980 en Sevilla, asegura que "estas situaciones no son agradables para nadie, pero cuando las dotas de un sentido profundo descubres que entre camillas y material sanitario también sale el sol". Y añade: "Además, uno que no quema la piel sino que calienta el corazón".

María de León Castillejo (Cedida)

Con su escrito, María de León Castillejo ha querido plasmar las enseñanzas que puede dejar en los familiares afrontar una situación adversa, como una dolencia.

"La enfermedad nos hace más humildes"

"Aunque la enfermedad produce un gran dolor físico y es dura de soportar, también tiene sus cosas buenas", insiste. "Saca a relucir nuestro lado más humano, el más valioso que tenemos, porque nos ayuda a ser nuestra mejor versión. Nos hace más humildes porque tomamos conciencia de nuestra fragilidad. Despierta nuestra compasión porque te lleva a padecer con el que sufre".

"De hecho, de haber sido posible, me hubiese cambiado por mi padre para evitar su dolor porque verle tan vulnerable me ha roto el corazón", subraya.

María de León viene de una familia de aristócratas y tiene una larga trayectoria en comunicación y moda. Esteban Palazuelos

La andaluza, muy unida a sus padres, está convencida de que "la enfermedad une porque afianza los vínculos familiares y te conecta con otras personas al promover la tarea más importante que tenemos en nuestra vida que es la de dar y recibir amor".

"Evoluciona favorablemente"

"La enfermedad, por tanto, humaniza y dignifica a las personas", puntualiza. Y ofrece la última hora sobre su desarrollo: "Aunque seguimos en el hospital, comparto con vosotros, con gran alegría, que mi padre evoluciona favorablemente".

Por último, agradece al personal sanitario que ha atendido a su progenitor. "Aprovecho para mostrar mi agradecimiento al doctor Jesús Cañete y a su equipo por su gran profesionalidad. A los sanitarios de Viamed Fátima de Sevilla por el cariño con el que le están cuidando".

También muestra su gratitud "a las tantísimas personas que nos habéis escrito estos días mostrando vuestro interés por la salud de mi padre". Y es que, como describe, "el apoyo humano hace que los momentos duros sean mucho más llevaderos y demuestra que unidos somos más fuertes. Gracias".

María de León Castillejo. Álex Rivera

Hija de los marqueses de la Cañada y nieta de los condes de Lebrija y Floridablanca, María de León Castillejo es autora de dos libros: Vestir con estilo (2012) y Vivir con sentido (2025, Roca Editorial). En ellos combina memorias, autoayuda y filosofía personal inspirando a sus lectores a buscar el bienestar y el sentido vital.

Además, dirige el podcast Referencers, impulsado por Fundación MAPFRE, y el programa de Marca Personal, Liderazgo e Influencia Digital de la Universidad Francisco de Vitoria.