De Sergio Peris-Mencheta a Paula Echevarría: los famosos lloran la muerte de Isa, una niña de 12 años enferma de cáncer

Sergio Peris-Mencheta en un montaje con la imagen de Isa, besada por su padre. Gtres

Hay muertes que no deberían suceder. Hay despedidas que el alma no acepta. Este viernes, 15 de agosto, a los 12 años, ha fallecido Isabel Guerrero, Isa, la niña que convirtió su lucha contra el cáncer en una causa colectiva, en una bandera de esperanza.

Su padre, Dani Guerrero, ha confirmado la muerte de su hija con un mensaje desgarrador: "¡Descansa, mi vida! Nos dejas el corazón roto, pero las ganas de hacer justicia imparables". La lucha de Isa fue seguida por muchos rostros conocidos.

Personalidades de la talla de Paula Echevarría (48), Sergio Peris-Mencheta (50), Rozalén (39) o Carla Hidalgo (52), empatizaron con la joven y estuvieron muy pendientes de ella. Hoy, todos lloran su muerte; familiares y amigos, pero también personas a las que Isa inspiró.

Isa junto a su padre, Dani.

La historia de Isa con el cáncer comenzó cuando apenas tenía siete meses. Ingresó con 2.7 de hemoglobina y más del 70% de sus células en estado canceroso. El diagnóstico fue demoledor: leucemia del lactante, una de las más agresivas.

"Nos dijeron que el pronóstico era muy malo, con solo un diez por ciento de salir adelante", confesó su padre, Dani Guerrero, en Antena 3.

Contra todo pronóstico, Isa sobrevivió. Gracias a un trasplante de médula ósea donada por su padre y a un procedimiento arriesgado liderado por el doctor Antonio Pérez, jefe de la Unidad CRIS de Terapias Avanzadas en el Hospital La Paz, entró en remisión.

Durante 10 años vivió libre de tumor, hasta que en abril de 2024, cuando estaba a punto de recibir el alta definitiva, comenzaron los dolores de cabeza. Lo que parecía hormonal resultó ser un tumor cerebral rarísimo: sólo existen 25 casos en el mundo, e Isa era la única paciente en España.

La reacción de Sergio Peris-Mencheta.

Dani Guerrero, patrono de CRIS Contra el Cáncer, no sólo fue su padre. Fue su compañero de batalla: él también se enfrentó, al mismo tiempo, al cáncer: un tumor en la vejiga.

"Fue un jarro de agua fría porque se nos había olvidado ya. Estábamos celebrando que Isabel ya estaba libre de cáncer", ha recordado Dani.

Ambos fueron operados el mismo día, el 3 de octubre de 2024, y despertaron juntos de la anestesia. "Mi única obsesión era que me dieran el alta cuanto antes para irme a casa con mi hija", recordaba Dani.

Juntos recorrieron medios, instituciones y redes sociales para pedir más recursos para la investigación. Crearon el movimiento #isabelados, que se convirtió en símbolo de lucha contra el cáncer pediátrico. Isa no solo sobrevivía: inspiraba.

La noticia de su muerte ha sacudido a quienes la conocieron y la apoyaron. Paula Echevarría, Sergio Peris-Mencheta, Rozalén, Carla Hidalgo, Silvia de Benito, Ares Teixidó e Irene Junquera han expresado su dolor y su cariño hacia la pequeña.

"Tu sonrisa era luz. Tu lucha, ejemplo. Descansa, Isa", ha escrito Rozalén. Paula Echevarría, por su parte, madrina de Isa en la presentación del cuento que narra su historia, Isabel, alas de mariposa, y estrechamente ligada a la familia, ha comentado la publicación con un escueto: "Mi niña".

Peris-Mencheta, por su parte, ha posteado: "Qué dolor. Valiente Isa. Valientes todos en esa casa. Estamos con vosotros, en el dolor y también en el amor. Vuela alto, pequeña".

Por su parte, CRIS Contra el Cáncer ha emitido un comunicado en el que se une al dolor de la familia Guerrero: "Su compromiso, su fuerza y su sonrisa van a continuar inspirando nuestro trabajo diario para que ningún niño o niña se quede sin opciones".

En Europa, el cáncer pediátrico sigue siendo la principal causa de muerte por enfermedad en menores de 14 años. En España, se diagnostican entre 1.500 y 1.600 casos al año, y fallecen 200 niños. Isa fue una de ellos. Pero también fue mucho más: fue voz, fue luz, fue futuro.

Isa Guerrero no murió en silencio. Murió rodeada de amor, de lucha, de ciencia y de esperanza. Y su historia seguirá viva en cada niño que reciba una oportunidad gracias a la investigación que ella ayudó a impulsar.