Se recrudece la guerra entre la viuda de Manolo Zarzo y sus hijos mayores: "poco dinero" en el banco y enseres sin entregar

Dos meses han transcurrido desde que pereciera el magnífico y laureado actor Manolo Zarzo, a los 93 años, en su casa de Pozuelo de Alarcón. Cuentan quienes lo frecuentaban que nadie podía figurarse el deceso, pues estaba en plena forma.

Cierto es que los achaques, naturales y lógicos que se acarrean con la edad, llevaban tiempo fastidiándolo, pero tras su último revés nada se pudo hacer. Zarzo fue un hombre que trabajó mucho, trató también de ayudar a los suyos y, en el último tramo, procuró vivir como quiso.

A su lado, incansablemente en su último tramo, estuvo su hoy viuda, Pilar Alonso. También, en el mismo grado de implicación, según confirma EL ESPAÑOL, sus dos hijos menores, Mario y Hugo. Manolo tuvo cinco hijos en vida y su adiós estuvo marcado por la controversia.

Pilar Alonso, la viuda de Manolo Zarzo, junto al célebre actor en un evento público, en 2007.

Tras la muerte de la leyenda del cine sabido es que hubo disputas familiares entre los vástagos del artista, con Flavia, su hija mayor, a la cabeza. Aquellos fueron días de mucho ruido: Flavia se mostró molesta con sus hermanos porque no la avisaron de la muerte de su padre.

Un gesto que desencadenó todo lo que aconteció después: la mala relación existente entre Flavia, la primogénita, y su hermano David. Entre ellos, hay desavenencias y a día de hoy, dos meses después, según confirma EL ESPAÑOL, persisten.

No se hablan estos dos hermanos, por más que pareciera hace unas semanas que sus desacuerdos habían sido solventados. Tampoco la relación de estos dos hermanos con la viuda de su padre, Pilar, es la más idílica, a la luz de las informaciones que controla este periódico.

Dos meses después de aquel deceso que dividió por siempre a la familia, EL ESPAÑOL se plantea en qué punto está la herencia de Manolo Zarzo. ¿Ha sido entregada? ¿En qué consiste? Este diario confirma que el actor hizo testamento en la época de los 90.

El querido actor Manolo Zarzo en una instantánea tomada hace años. Gtres

Zarzo, con más de 150 películas a sus espaldas, vivió como un "obrero de su oficio" según fuentes cercanas. Y su legado no es una nada ostentoso. Más bien se diría que humilde y, sobre todo, emocional. "Puso todo a nombre de su viuda", se insiste.

Hace unas semanas, este periódico ya adelantó que ella, la viuda, sería la gran beneficiada. Así lo quiso en vida Manolo Zarzo. EL ESPAÑOL trata de hablar con Flavia, como en otras ocasiones, con nulo éxito. Nada tiene que decir; optan por el silencio en lo que respecta a la herencia.

No obstante, una fuente cercana a la familia alumbra con algunos datos. "Los hijos se van a quedar con poco. Creo que había por ahí una cuenta corriente, de las que se usan para el pago de las cosas de casa, con un dinero escaso, a repartir entre cinco", desliza. Poco más, a falta de algunos enseres personales.

Quien lo sabe desliza que a Flavia, en concreto, "le haría ilusión tener algunos guiones de las películas de su padre. No sabe si algún día los conseguirá". En lo que respecto a Pilar Alonso, otro informante asevera que nadie espere que vaya a hablar.

Después de despedir a su marido y razón de amor, Pilar puso rumbo a Pamplona, donde está su segundo refugio. Hoy, reside entre Madrid y la capital de la provincia de Navarra, y quien la conoce dice de ella que es "discretísima" y "nunca va a entrar en dimes y diretes".

Asegura el entorno de Pilar que ella jamás "se metió" en los problemas que Manolo pudiera tener con sus hijos mayores, que sólo se limitó a acompañarlo y a hacerlo feliz. Y que ha cumplido con lo que él dejó dictado en el testamento.

Zarzo murió con escasísimo patrimonio. La casa de Pozuelo de Alarcón donde perdió la vida la vendió a finales de 2024, como confirma EL ESPAÑOL.

Flavia Zarzo, en una imagen reciente, tras morir su padre.

Aunque durante años fue su residencia y el lugar donde pasó sus últimos días, la propiedad -un pequeño chalet familiar cerca de la estación de Pozuelo- ya no pertenecía legalmente al actor ni figuraba a su nombre cuando falleció.

La familia también vendió hace tiempo la otra casa de la playa. Tampoco figuraban a su nombre activos empresariales relevantes. Por ejemplo, la productora que fundó en los años 90, Producciones Huma, lleva sin actividad desde 2007.

Guerra total

No existe comunicación alguna entre los hijos mayores de Manolo Zarzo y su viuda. "Desde el tanatorio creo que no la han vuelto a ver", se informa a EL ESPAÑOL. Lógicamente, en esta tensión y desacuerdo no se incluyen Mario y Hugo, los hijos que Pilar tuvo con Manolo.

Sea como fuere, la guerra familiar se ha intensificado. Flavia ha sido la más mediática en estas semanas, tratando de aclarar malentendidos y distancias. Su relación con Pilar, la viuda, es inexistente: "Ni ella me aportaba nada a mí ni yo a ella".

Manuel, otro de los hijos mayores, permanece completamente alejado. No asistió al entierro de su padre, como tampoco lo hizo al de su madre en 2018. "Con Manolo no hemos contado ninguno de nosotros cuatro. No tenemos trato desde hace muchos años", confesó Flavia a EL ESPAÑOL.