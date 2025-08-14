Localizamos a Aitana y a Plex en su escapada a Ubud: la foto que nadie tiene y que desvela qué hacen cuando nadie los ve

Aitana y Plex, escapada romántica a Bali en su primer verano enamorados: tenemos su foto más espontánea cuando creen que nadie los ve EL ESPAÑOL

Aitana (26 años) y Plex (23) han llevado su relación con una discreción calculada desde que comenzaron su romance, evitando apariciones públicas y declaraciones conjuntas. Sin embargo, en los últimos meses ambos han dejado entrever lo felices que están.

Ella lo ha confirmado, recientemente, en una entrevista, asegurando que "estoy muy feliz", mientras que él ha sido más directo y confiesa estar "enamorado".

La complicidad entre ellos quedó más que demostrada en el último concierto de Aitana en el Estadio Metropolitano de Madrid, donde la cantante le dedicó a Plex unas emotivas palabras desde el escenario.

Aitana y Plex en Ubud (Bali) a la salida de Cretya, uno de los beach clubs más exclusivos de la zona. EL ESPAÑOL

Después, tras varios días de descanso, la pareja puso rumbo a Bali, lugar en el que han comenzado sus primeras vacaciones como enamorados. Muchas han sido las especulaciones y los intentos de los medios por conseguir esta imagen.

EL ESPAÑOL tiene una fotografía en exclusiva que desvela lo que hacen Aitana y Plex cuando creen que nadie les observa.

La fotografía fue tomada este miércoles, 13 de agosto, en torno a las 19:30 horas, en Ubud, un encantador pueblo de Bali donde la pareja desconecta desde hace varios días. Aitana y Plex salían de uno de los beach clubs más conocidos de la zona y, al cruzar la acera, fueron captados por EL ESPAÑOL.

Con looks totalmente veraniegos, la pareja de moda abandonaba este exclusivo lugar tras pasar una jornada en sus instalaciones. Ella, con un bañador a modo de top y pantalón fluido de lino, ambos en color negro.

Él, con la camisa abierta mostrando su abdomen y bóxer negro de Calvin Klein, ha optado por un pantalón cargo de lino en color crema y una camisa del mismo tejido y tono. Ambos completaron sus estilismos con bolso: Aitana con uno grande de rejilla y Plex con una riñonera en color mostaza.

Este viaje está siendo una escapada marcada por el relax, el romanticismo y la magia del destino. Aunque algunos han criticado que no viajan solos, ya que también comparten la experiencia con amigos, este periódico dispone de información inédita sobre la pareja del momento.

Mientras la cantante y el streamer viven uno de los capítulos más dulces de su historia, con primeros viajes y complicidad, el interés mediático no deja de crecer. Hace unos días, el periodista Javier de Hoyos (34) reveló que estaban de vacaciones en Bali, que habían sido vistos por numerosos seguidores e incluso que éstos se habían podido fotografiar con Plex sin camiseta.

Aitana y Plex. YouTube

Ahora, EL ESPAÑOL ha podido saber qué hacen cuando disfrutan de tiempo a solas, sin amigos alrededor: la pareja fue vista paseando por la calle tras salir de Cretya Ubud, un exclusivo restaurante y club de día situado en el complejo Alas Harum.

Este enclave es famoso por sus impresionantes piscinas infinitas escalonadas en tres niveles, que ofrecen vistas panorámicas a los icónicos arrozales en terrazas y a la exuberante vegetación tropical de la zona.

Un espacio que combina gastronomía balinesa, ambiente relajante y actividades únicas, como columpios extremos, todo en medio de un entorno natural paradisíaco.

La estancia de Aitana y Plex en Bali no solo refleja el momento personal que atraviesan, sino también su manera de entender la intimidad: compartiendo lo justo y necesario, mientras disfrutan sin presiones de su vida lejos de España.

Esta escapada, además de reforzar su vínculo, les está regalando recuerdos que probablemente queden solo para ellos, más allá de las miradas ajenas.

Con cada imagen que sale a la luz, la pareja confirma que vive un romance tan real como íntimo, marcado por gestos cómplices y planes sencillos en entornos únicos. Bali se ha convertido en el escenario perfecto para este primer verano juntos.