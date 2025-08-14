El gran momento de Nacho, el hijo pequeño de Emilio Aragón: paternidad, nuevo proyecto y su entrada en la empresa familiar

A sus 30 años, Nacho, el hijo pequeño de Emilio Aragón (66 años) y Aruca Fernández-Vega (64), vive una ilusionante etapa en la que las piezas del puzle parecen encajar a la perfección. Tanto en lo personal como en lo profesional.

A punto de celebrar su primer aniversario de casado con la influencer Bea Gimeno (29), espera a su primer hijo. Un niño al que llamarán Pelayo y que, según lo previsto, llegará al mundo el próximo noviembre. Así lo anunció ella, con un emotivo vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

Bea compartió la noticia ocho meses después de darse el 'sí, quiero' con Nacho Aragón. Será el próximo septiembre cuando celebren su primer aniversario de casados y conmemoren lo que supuso, dentro de la crónica social, una de las grandes bodas de 2024.

El hijo de Emilio Aragón y la influencer celebraron su enlace tras 12 años de relación, arropado por familiares y amigos. Una boda de tres días de celebración que tuvo lugar en Mallorca, un enclave significativo para los Aragón y donde precisamente se encuentra ahora el joven matrimonio, disfrutando de sus vacaciones de verano.

"Back to isla", ha escrito Nacho en la descripción de su último post de Instagram. Un carrusel de fotos en las que se le ve disfrutar junto a su familia y a su mujer a bordo de un yate. Tiene especial protagonismo Bea, a quien el joven ha captado en diferentes ángulos, mostrando así su figura premamá.

Para el hijo pequeño de Emilio Aragón y Aruca Fernández-Vega, este dulce momento personal coincide con un ilusionante momento profesional. Nacho es un emprendedor nato y está a punto de estrenar un nuevo proyecto que se sumará a su largo historial empresarial.

Se trata de Past Future, "un archivo de iniciativas que dan forma al futuro", tal y como indica la biografía de Instagram del proyecto en cuestión. Más allá de ello, no se conocen mayores detalles. Desde el pasado julio se han ido compartiendo diferentes publicaciones. Una sucesión de pistas, aunque sin nada claro aún.

Llegará "próximamente", tal y como indica la biografía de su perfil de Instagram y la única página existente en su web. De lo poco que se puede intuir de este -hasta ahora misterioso- proyecto, es que tiene cierto vínculo con otras de las empresas de Nacho Aragón. Concretamente, las relacionadas con gastronomía.

La trayectoria de Nacho, lejos del mundo artístico por el que se ha destacado su familia paterna, transita por un terreno firme de emprendimiento, compaginando proyectos de moda sostenible, hostelería y redes sociales. Además, al igual que su mujer, Bea, tiene una fuerte presencia en Instagram, donde suele colaborar con firmas alineadas con su estilo de vida.

En 2018 fundó la marca de moda Neutrale, con conciencia slow-fashion y producción local. Una firma que propició la creación de un proyecto gastronómico -Casa Neutrale- con varios locales en Madrid. Su otro gran acierto ha sido la apertura de Churros Manosanta, impulsado junto a su tía Amparo Aragón.

Aunque no ha seguido el camino artístico de los Aragón, Nacho, al margen de sus proyectos personales, también está vinculado a las empresas de la familia.

El pasado marzo, según ha podido comprobar EL ESPAÑOL, entró como apoderado del holding familiar, Caribe, cuyo objeto social es la promoción de espectáculos públicos. Desde allí, no obstante, también gestionan el alquiler de inmuebles.

Nacho es el único de los hijos de Emilio Aragón que figura en el organigrama de la empresa. La compañía está encabezada por el actor, mientras que Aruca Fernández-Vega ostenta varios cargos menores. Cabe puntualizar que no es la única sociedad familiar en la que figura el joven creador de contenido. En el resto, no obstante, tiene presencia desde hace varios años.