La nueva vida de Álex, el hijo de Ivonne Reyes y Pepe Navarro, como camarero en Madrid: las fotografías y datos exclusivos

Toda persona que conoce a Alejandro Reyes (25 años) dice de él que es un joven que siempre ha luchado por su sueño: convertirse en actor. Y, en la línea de ese afán, Álex no para de trabajar, de formarse, de presentarse a castinas. Está labrándose un sólido futuro.

Él mismo ha admitido a EL ESPAÑOL que no está siendo un camino fácil, pero tampoco tiene prisa. Por eso, en período menos boyantes en cuanto a ofertas, Álex no duda en trabajar de lo que sea. Hace un tiempo se dedicó a recoger aceituna, y ahora ha debutado como camarero en Madrid.

El también hijo de Pepe Navarro (73) ha sido captado tras una barra, en las fiestas de San Cayetano, en Madrid. Dicho festejo, que ha durado en la capital desde el 5 de agosto hasta el día 8, y es la antesala de las fiestas de San Lorenzo y La Paloma, tiene su epicentro en el barrio de Lavapiés.

Alejandro Reyes, trabajando de camarero en las fiestas de San Cayetano. Mediaset

Las imágenes, emitidas en exclusiva por el programa TardeAR y tomadas el pasado viernes 8 de agosto, muestran al joven sirviendo bebidas con profesionalidad y simpatía, ajeno al revuelo mediático que ha acompañado su vida desde que nació.

Álex ha demostrado que no se le caen los anillos por trabajar de lo que sea mientras espera su oportunidad en el cine. Los colaboradores de dicho espacio de Mediaset han aplaudido su actitud: "No pasa absolutamente nada. Es una profesión muy admirable", ha dicho Verónica Dulanto (46).

Pelayo Díaz (39), por su parte, ha añadido: "Entre película y película, lo más normal es que trabajes en restaurantes. Es lo que hacen muchos actores". Es el retrato de un joven que ha decidido ganarse la vida con dignidad mientras persigue sus sueños.

Que no se esconde, que no se victimiza, y que entiende que el éxito se construye desde abajo. EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto tanto con Ivonne Reyes como con un amigo íntimo de Alejandro.

Alejandro Reyes, en una imagen tomada en un acto público. Gtres

Ivonne, siempre apoyada en el sentido del humor, se ríe al otro lado de la línea cuando se le habla del revuelo de las fotografías: "No tengo nada que decir. Sale muy mono, está muy guapo". En otro momento, desliza: "Ya veo que se aburren, que es agosto y no hay noticias".

La otra persona con la que contacta este diario sostiene: "La persona a la que le sorprenda que un chaval se busque la vida para ser independiente de la forma que pueda es que no vive en este mundo. Esto es lo más normal: que te llame la atención es lo anormal".

"Me parece que desprende un tufo muy feo y desfasado", agrega. Este oficio temporal de camarero compagina perfecta con los sueños y metas de Alejandro.

El joven ha participado en cortometrajes, ha hecho figuración en películas, ha dirigido el podcast de su madre La Mirada de Ivonne, y ha sido candidato al Goya a Mejor Actor de Reparto por su papel en Balas y Katanas.

Alejandro sigue siendo un actor con formación en la New York Film Academy, donde se especializó en técnicas como Lee Strasberg, Meisner y Stella Adler. Pero como él mismo ha reconocido en varias entrevistas, el camino hacia el estrellato no es recto ni glamouroso.

"He trabajado recogiendo aceitunas, he sido camarero, he tocado muchas puertas. Esta profesión es una maratón, no un sprint", confesó a EL ESPAÑOL en una entrevista en julio de 2024.

"Mi madre ha cumplido los dos roles: madre y padre. Nunca he echado en falta una figura paterna", declaró a este medio. En su entrevista , Álex también reflexionó sobre el peso de su apellido: "He llegado a pensar que el apellido de mis padres me ha condicionado como actor".

Y apostilló: "A veces ayuda, pero otras te encasilla. Yo quiero que me valoren por mi trabajo, no por mi historia familiar". Huelga decir, porque es algo que se debe subrayar, que Alejandro arrastrar por la polémica judicial que han protagonizado sus padres durante años.

Polémica paternidad

Es Álex un joven al que no le falta cariño, arropo y buenos consejos. Tiene una red potente de afecto a su alrededor. Puede presumir de ser una persona bien querida, a pesar de los pesares.

Cumplió los 25 años el pasado mes de abril, en un trance un tanto agridulce y convulso después de que su paternidad volviera a colocarse en primera línea televisiva y del papel couché.

Llovía, en realidad, sobre mojado. Él, Alejandro, pasa olímpicamente de lo que se diga o se especule. Igual le da que se asegure que hay por ahí una presunta familia biológica que podría probar que no es hijo de Pepe Navarro.

Falacias intencionadas que no le hacen el menor daño. Álex cree a su madre y, sobre todo, se apoya en una sentencia firme.

Es hijo legal y biológico del conductor de Esta noche cruzamos el Mississippi. Así lo dictó un juez y ante una cosa probada nada hay que hacer. Alejandro vive su vida y no quiere ni oír hablar de la prensa ni de entrevistas. Nunca se ha sentido cómodo abordando su parcela más íntima.

Lo ha hecho y tiene claro que ése no es el camino que él desea trabajar. Se ríe de todo y le resta importancia a cada cosa que le llega. Poca, porque procura ni leer ni informarse.

El amor de madre

El 3 de abril de 2025, Ivonne Reyes felicitó a su hijo en redes sociales, con motivo de su 25º cumpleaños. "Hace 25 añitos tuve la bendición de convertirme en madre. Un 3 de abril, un día muy especial en el calendario. Fui y soy la mujer más feliz sobre la faz de la Tierra", comenzó su post en Instagram.

Junto a un vídeo con momentos profesionales de Álex como actor, agregó Ivonne: "Gracias, mi vida, eres lo más importante en mi vida, de ese bebé dulce, tímido, mimado… Cómo te has transformado, en un caballero íntegro, con carácter, amable, buena persona".

Remachó la actriz y presentadora: "Gracias, mi cielo, por tanto amor… Mereces lo mejor del mundo. Dios te bendiga hoy y siempre. Gracias a Dios, por tu vida. Feliz cumpleaños, mi cosa bonita".