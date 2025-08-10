Las vacaciones familiares de Manuel Díaz 'El Cordobés' y Virginia Troconis: yate de lujo y hotel de 5 estrellas en Mallorca

Estos días, Manuel Díaz ‘El Cordobés’ (57 años) y Virginia Troconis (45), disfrutan de unas vacaciones en familia. El diestro, su mujer y sus hijos han hecho las maletas y han puesto rumbo a Palma de Mallorca, donde se relajan en una escapada de la que han dado fe en las redes sociales.

Su escapada estival en la isla está siendo una auténtica postal mediterránea. En ella hacen gala de sus actividades, de su alojamiento de lujo y, sobre todo, del tiempo que han reservado para sí mismos. La crónica visual de su estancia en el archipiélago balear deja claro que han hecho un paréntesis de lo más romántico.

“Unos días para nosotros”, ha resumido la venezolana en su perfil de Instagram, donde ha publicado instantáneas de lo que ha hecho junto al diestro y los dos hijos que tienen en común: Manuel (21) y Triana (17).

Manuel Díaz 'El Cordobés' y su mujer, Virginia Troconis, en una imagen de sus redes sociales. Instagram

La elección del hotel no ha podido ser más acertada. El matrimonio se aloja en el Hotel Victoria Gran Meliá, un establecimiento de cinco estrellas que ofrece vistas únicas a la bahía de Palma, al Mediterráneo y a la catedral gótica de la ciudad.

En el corazón del Paseo Marítimo, frente al emblemático Club Náutico, se encuentra a poca distancia de las tiendas de moda y los principales comercios del casco histórico.

Un hotel de casi 600 euros la noche

"Con 171 habitaciones de lujo y la experiencia RedLevel de atención personalizada", el hotel es "el punto de partida o el final perfecto para jornadas de desconexión", tal y como destacan en la web. "Desde desayunos con vistas al puerto deportivo hasta relajantes baños en la piscina interior, cada rincón parece diseñado para quienes buscan romance y sofisticación", añaden.

Dormir en este alojamiento es posible por precios que oscilan, en el presente verano, entre los 556 euros por noche (en régimen de solo alojamiento) y los 755 euros por noche (en régimen de media pensión).

El torero y su esposa se han trasladado a Mallorca para disfrutar de unos días de descanso. Instagram

Troconis ha publicado fotografías del hotel, así como de las vistas que ofrece la magnífica terraza exterior en la que pernocta con el torero.

Durante este viaje, la pareja ha disfrutado de sus instalaciones: piscinas al aire libre, spa, solárium y un restaurante de alta cocina. Asimismo, han tenido tiempo de recorrer el centro histórico y visitar alguno de sus restaurantes y chiringuitos más conocidos.

También han surcado las costas de la isla a bordo de una embarcación de recreo Rivamare, de Riva. Un yate de diseño italiano cuyo precio varía en función del año, los extras y el estado. Un modelo nuevo cuesta 900.000 euros (sin IVA), aunque su valor puede llegar hasta 1.200.000 euros, en función de la configuración y equipamiento.

Virginia Troconis ha compartido imágenes de sus vacaciones familiares en Mallorca. Instagram

En el caso del matador de toros y su compañera, lo más probable es que hayan disfrutado de un paseo de un día, a través de alquiler.

El alquiler de este modelo de barco Riva Rivamare en el Mediterráneo suele costar entre 2.000 y 6.500 euros por día, aunque la tarifa final siempre depende del estado del barco, el destino o las horas de navegación, la temporada, el año del modelo o los servicios incluidos.

Manuel Díaz 'El Cordobés', con sus hijos Manuel y Triana, en una imagen de sus redes sociales. Instagram

En esta ocasión ha tocado escapada familiar. A principios de agosto, Virginia Troconis se trasladó hasta Cádiz con su amiga Raquel Zamora. "Sol, risas, confidencias, silencios… y mucho viento.

Hablar de la vida y callar a gusto", decía entonces. "Porque con algunas personas, hasta el silencio es bonito. Anda que a nosotros nos van a quitar las ganas de algo, Raquel, aunque nos trajimos media arena de Tarifa".