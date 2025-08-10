Mario Casas y Melyssa Pinto ya no se esconden: comparten besos, deporte y cita familiar en un rocódromo de Madrid

Mientras buena parte de los rostros conocidos del país aprovecha para desconectar en sus destinos de vacaciones, Mario Casas (39 años) continúa disfrutando del verano en Madrid, donde alterna sus compromisos profesionales con planes de ocio en compañía de Melyssa Pinto (34).

El actor ha aprovechado estos días para seguir con sus proyectos, sin desatender los momentos de descanso y ocio junto a su actual pareja.

En esta ocasión, la pareja ha sido fotografiada en el rocódromo Sputnik Climbing, un parque de ocio especializado en escalada en el que compartieron una divertida jornada deportiva junto a Daniel Casas (11), el hermano menor del intérprete, y una amiga.

Mario Casas besa a Melyssa Pinto durante su última salida a un centro de ocio y deportes en Madrid. Europa Press

Durante la visita, Mario y Melyssa se mostraron de lo más cariñosos y cercanos, sin escatimar gestos de complicidad. Si hasta ahora han evitado ser captados por las cámaras, en esta salida conjunta se han dejado ver relajados, y prodigándose muestras de cariño.

No se esconden

El galán del cine español, ataviado con ropa deportiva, rodeaba con su brazo los hombros de la influencer y no dudó en besarla en los labios en plena calle. Ya no se esconden.

El lugar que han visitado, el rocódromo Sputnik, es uno de los referentes más destacados para la escalada indoor y dispone de varios centros completamente equipados para la práctica de este deporte en la capital y alrededores: Alcobendas, Las Rozas, Legazpi y Chamberí.

Mario Casas y Melissa Pinto, con el hermano pequeño del actor, Daniel, y una acompañante. Europa Press

Cada una de las sedes de Sputnik Climbing presenta particularidades, pero los centros más grandes, como el de Las Rozas, cuenta con 4.000 metros cuadrados de superficie para trepar por paredes, divertirse y ponerse en forma. Algo que a esta recién estrenada pareja les encanta.

Una pareja 'fitness'

Así, en este lugar, Mario Casas y la que fuera concursante de La isla de las tentaciones han podido disfrutar de actividades deportivas y de ocio como zonas de vía con cuerda, autoseguros, boulders o muros específicos para trabajar la velocidad y entrenamiento de fuerza.

Y es que, a la vista de las imágenes está. Ambos están en forma y les encanta sudar la camiseta. Tras varias horas trepando y ejercitándose, la pareja y sus acompañantes abandonaron las instalaciones a pie hasta llegar al vehículo del actor, con el que regresaron juntos a casa.

La relación de Mario Casas y Melyssa Pinto salió a la luz hace unos cinco meses. Europa Press

Melyssa parece haber encajado a la perfección en la familia Casas desde el primer día, volvió a demostrar su excelente sintonía con su joven cuñado, con el que mantuvo una conversación animada durante todo el trayecto. Su relación con los miembros del entorno de Mario parece inmejorable.

Ropa 'sport' para un día en familia

Para esta salida informal, la exconcursante de La isla de las tentaciones ha apostado por un conjunto sport en color negro, formado por un pantalón ajustado y un top a juego, cómodo y funcional para la actividad que habían planeado.

Mario, por su parte, ha elegido un look veraniego compuesto por pantalón corto amarillo y camiseta sin mangas blanca, acompañado de un bolso en bandolera donde guardaba todas sus pertenencias.

Mario Casas y Melissa Pinto han disfrutado de un día en un parque de ocio en la capital. Europa Press

Lejos de los focos y del bullicio de los grandes eventos, el intérprete y la influencer disfrutaron de una escapada reciente a Italia.

Su escapada a Positano

Tal y como adelantó EL ESPAÑOL, estuvieron juntos en Positano, uno de los destinos más emblemáticos y pintorescos de la Costa Amalfitana, el pasado mes de junio. Este pueblo es famoso por su disposición vertical, sobre la ladera de una montaña frente al mar. En dicha zona, la pareja se alojó en un hotel cuyo precio ronda entre los1.100 y los 1.300 euros la noche.

En la actualidad, Mario Casas vive una vivienda moderna y con todo tipo de comodidades que compró recientemente en una urbanización cercana a Torrelodones, en la Sierra de Madrid. Su nueva residencia, valorada en 2 millones de euros, cuenta con piscina infinita, gimnasio, un amplio jardín y una sala de cine.