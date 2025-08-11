Así es el hotel palacio de Godoy en Cáceres, donde se casa el hermano de Sofía Palazuelo y en el que ha invertido 14 millones

Fernando, hermano mayor de Sofía Palazuelo, se casa el próximo 11 de octubre en el palacio de Godoy, en Cáceres. Montaje de EL ESPAÑOL.

El próximo mes de octubre, los seres queridos de Sofía Palazuelo (33 años), mujer de Fernando Fitz-James Stuart (34), asistirán a un enlace muy importante para la familia. Fernando, el hermano mayor de la duquesa de Huéscar, se casa con la actriz peruana Micaela Belmont.

El enlace tendrá lugar el próximo 11 de octubre en un enclave muy especial para el novio. Se trata del Palacio de Godoy Cáceres, Curio Collection by Hilton, un hotel de cinco estrellas que aún está por estrenarse (abrirá sus puertas el próximo 1 de septiembre) y que se ha habilitado sobre un palacio del siglo XVI en la ciudad extremeña.

"Ubicado en el casco antiguo de Cáceres, declarado por la UNESCO, el hotel se encuentra a menos de tres horas y media de Madrid y Lisboa", destacan en la web del complejo. El hotel es un palacio que mandó construir Francisco Godoy Aldana, conquistador de Perú -país de origen de la novia-, en el año 1548.

Fernando Palazuelo contraerá matrimonio con la actriz peruana Micaela Belmont en el palacio de Godoy, del siglo XVI, reconvertido ahora en un hotel de lujo.

El palacio guarda un enorme significado para Fernando Palazuelo: su vínculo con Perú. Un país donde reside su madre, Sofía Barroso, de donde es natural su futura esposa, y donde él ha trabajado gran parte de su trayectoria profesional.

Fernando Palazuelo, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Derecho Corporativo Internacional en la Escuela Bucerius de Hamburgo, ha estado años trabajando en Lima para la empresa familiar Arte Express.

Más tarde cofundó, junto a su hermano Jaime, la empresa Scipion Real Estate, una promotora con sede en la capital peruana que se dedica a la transformación de edificios emblemáticos en hoteles, centros comerciales y oficinas de lujo.

Spa del hotel palacio de Godoy en Cáceres.

Uno de esos proyectos, el más ambicioso y personal de ellos, es la reforma integral del palacio de Godoy en Cáceres. Para poner a punto este edificio se ha necesitado una inversión astronómica: de unos 14 millones de euros.

Este cuantioso desembolso ha permitido restaurar uno de los principales palacios renacentistas de Cáceres, dotarlo de 73 habitaciones (incluidas 8 suites), crear 60 puestos de trabajo y dotar el complejo de servicios de alta gama como spa, restaurante, rooftop bar y jardines históricos diseñados especialmente para este proyecto.

El resultado de un trabajo tan titánico verá sus frutos dentro de tan solo unos días. A partir del próximo 1 de septiembre, el palacio abrirá sus puertas en calidad de hotel.

Fernando Palazuelo, hermano de Sofía Palazuelo, ha sido el encargado de rehabilitar el palacio de Godoy de Cáceres.

El proyecto arquitectónico ha corrido a cargo del estudio BSV Arquitectos, fundado en 1985 por Manuel Bernar, Ignacio Sainz de Vicuña y Joaquín Sainz de Vicuña.

Por su parte, la gestión del hotel recae en Panoram Hotel Management una empresa española especializada en la dirección y administración multimarca de hoteles, tanto en España como en Italia. Esta colabora con grupos como Hilton, IHG o Accor para optimizar la rentabilidad de los activos hoteleros.

El hotel, que operará bajo la marca Curio Collection by Hilton, está catalogado como un cinco estrellas. Cuenta con espacios para eventos y reuniones y con dos espacios de restauración.

El palacio de Godoy se encuentra en el casco histórico de Cáceres.

"Ya sea para el desayuno, el almuerzo, la cena o los cócteles, el restaurante y el lounge del hotel son ideales para disfrutar de comidas contemporáneas y bebidas refrescantes", recuerdan en el site.

El promotor de tan titánica reconstrucción es el hermano de la duquesa de Huéscar. Fernando Palazuelo es el administrador único de Palacio De Francisco de Godoy SL, la sociedad encargada de rehabilitar y operar el edificio histórico.

Esta microempresa, con menos de diez empleados, fue creada en 2019 en Cáceres con el objeto de rehabilitar y operar el histórico Palacio de Godoy como hotel de lujo de cinco estrellas bajo la marca Curio Collection by Hilton.

La pareja lleva siete años de relación.

La SL cuenta con importantes socios institucionales. Uno de ellos es la Junta de Extremadura. Esta participa como accionista a través de la empresa pública Avante, impulsando así el proyecto junto a Fernando Palazuelo, promotor privado y quien figura como administrador único de la sociedad.

El responsable de los espacios naturales del renovado palacio es Álvaro de la Rosa Maura, uno de los paisajistas y jardineros más reconocidos de nuestro país.

Nacido en Palma de Mallorca en 1956, licenciado en Bellas Artes por la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y máster en Arquitectura en la Universidad de Yale -entre otros títulos-, es el autor del diseño y la integración paisajística del jardín

El palacio de Godoy de Cáceres es uno de los palacios renacentistas más espectaculares de la ciudad. Situado junto en la calle Godoy, junto a la plaza de Santiago, en el casco histórico, fue mandado construir por el conquistador Francisco de Godoy Aldana, gobernador de Valdivia, a su regreso de América.

Terraza del hotel palacio de Godoy Cáceres, que acogerá el enlace del hermano de Sofía Palazuelo.

Su arquitectura y decoración exhiben las señas de identidad de la nobleza extremeña del siglo XVI, con detalles únicos que lo distinguen entre los grandes palacios cacereños.

Su fachada, sólida y sobria, está construida con mampostería y sillería. Destaca por su gran portada de arco de medio punto almohadillado flanqueada por pilastras y escudos heráldicos. Sobre ella se conserva un gran escudo familiar con decoración renacentista y símbolos de las familias Godoy, Aldana, Figueroa y Mayoralgo.

También cuenta con una torre y un balcón esquinero. Es precisamente la torre, coronada por un magnífico balcón en esquina, la principal seña de identidad del palacio. Fue realizado en 1563 por Pedro de Marquina.

Este balcón está enmarcado por columnas de orden compuesto y se remata con un frontón partido, bustos decorativos y el escudo de armas familiar con una espectacular profusión de grutescos, cabezas de carnero, ángeles y elementos vegetales.

Este edificio renacentista del siglo XVI albergará, el próximo 11 de septiembre, la boda de Fernando Palazuelo y la actriz peruana Micaela Belmont.

Su arquitectura y decoración exterior exhiben las señas de identidad de la nobleza extremeña del siglo XVI, con detalles únicos que lo distinguen entre los grandes palacios cacereños.

El corazón del palacio es su patio interior. Un claustro cuadrado de dos alturas: la galería baja con columnas toscanas y arcos de medio punto; y la superior con columnas jónicas y arcos escarzanos. Esto la convierte en uno de los patios más bonitos de la ciudad.

A lo largo de su vida útil, el palacio ha tenido muy diversos usos. Ha sido residencia de la familia Godoy, posteriormente Roco de Godoy y Carvajal. Luego pasó a manos del Círculo de la Concordia.

Para la rehabilitación de este palacio se ha requerido una inversión de unos 14 millones de euros.

En el siglo XIX se utilizó como casino. Entre 1943 y 1973 fue una maternidad, bajo el nombre de "Casa de la Madre”. También acogió un colegio menor y sirvió como sede de la Consejería de Educación.

Desde el año 2023 el palacio ha sido objeto de una profunda restauración para transformarse en hotel de lujo de la cadena Hilton.

El nuevo hotel une historia, lujo y hospitalidad en uno de los entornos más emblemáticos de la ciudad. Y dentro de dos meses será la sede de una boda de alta alcurnia, en la que veremos a miembros de la aristocracia española y la alta sociedad peruana.

Fernando Palazuelo, en la boda de su hermana Sofía con Fernando Fitz-James Stuart, en 2018.

Después de siete años de relación, Fernando Palazuelo se casará en este lugar con Micaela Belmont. La actriz peruana es hija de Diana Álvarez Calderón, que fue ministra de Cultura de Perú durante el gobierno de Ollanta Humala.

La joven estudió Teatro y Literatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Su primer trabajo en el cine fue en 2017, cuando protagonizó el corto Níveo. Ha ganado popularidad tras participar en Los Vílchez, una de las series más conocidas de su país.

Su último trabajo, en España, es la serie ¿A qué estás esperando?, donde trabajó con Rubén Cortada (40), Adriana Torrebejano (33), Pastora Vega (65), y Antonia San Juan (64).

Fernando Palazuelo es cofundador de Scipion Real Estate, la empresa tras la rehabilitación del palacio de Godoy, en Cáceres.

Cabe recordar que Fernando Palazuelo está muy unido a su hermana. Hace seis años, en la boda de los duques de Huéscar, fue él quien la acompañó al altar debido al distanciamiento familiar con su padre, el arquitecto Fernando Palazuelo Basaldúa.

Ahora será él quien, arropado por Sofía, jure amor eterno a su pareja en un lugar emblemático y al que ha dedicado empeño y horas de trabajo. Para las fechas de la boda, las reservas están bloqueadas y reservadas exclusivamente para los novios y sus invitados.

Quien ya se haya enamorado de este espacio al ver las imágenes debe saber que es posible pernoctar aquí por precios que oscilan entre los 135 y los 210 euros la noche. Ni tan mal para un palacio con tanta historia como encanto.