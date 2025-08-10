El anillo de compromiso con el que Suso Álvarez ha pedido matrimonio a Marieta: una joya con esmeralda XL y diamantes

Suso Álvarez (32 años) y su pareja, Marieta Díaz (25), una de las parejas más populares de la actualidad televisiva, han decidido dar un paso adelante en su relación. Pasarán por el altar.

Fue el pasado 30 de julio cuando la pareja anunció su compromiso de boda, justo un año después de hacer pública su relación. Tras doce meses de romance, el colaborador sorprendió a su compañera sentimental durante una escapada romántica en un atardecer frente al mar. El joven se arrodilló y le preguntó si quería casarse con él. Ella respondió de inmediato: “Por supuesto que sí”.

Más allá del esperado “sí, quiero” de la exconcursante de La isla de las tentaciones, todas las miradas están puestas en la espectacular joya que le ha regalado en tan idílica pedida de mano.

Y es que el anillo elegido por Suso para sellar su compromiso es una preciosa joya de oro blanco adornada con un delicado pavé de diamantes que enmarca una esmeralda de corte octogonal. Esta piedra preciosa es su gema favorita y guarda un significado muy especial para la pareja.

Así lo ha explicado la propia influencer, a la que siguen más de 630.000 usuarios en las redes. "Fuera bromas, Gracias, Suso, por hacerme vivir este sueño, y por darme este anillo con esta piedra tan significativa para mí y nuestra unión".

Ahora, muchos quieren saber más sobre tan preciada joya. ¿Cuánto vale? Es la pregunta del millón. Especialistas en joyería, según Europa Press, estiman que la pieza podría tener un valor de entre 2.000 y 5.000 euros. Su valor varía en función de la pureza y la calidad de la esmeralda y los diamantes.

En los últimos años, Suso Álvarez, cuyo nombre completo Jesús Álvarez Perera, se ha ganado un lugar fijo en el panorama televisivo español y en el corazón de muchos seguidores. Nacido el 10 de febrero de 1993 en Ripollet (Barcelona), apareció por primera vez en la pequeña pantalla en Gran Hermano 16.

Tras su paso por el reality de Telecinco supo que lo suyo era la tele. Había llegado para quedarse. Ya en la casa de Guadalix de la Sierra, sus romances, enfrentamientos y su carisma lo convirtieron en uno de los concursantes más comentados de la edición.

Suso Álvarez y Marieta en una imagen de sus redes sociales. Instagram

La cadena, consciente de su tirón y su gancho con el público, le ofreció ser uno de los participantes de Supervivientes. También se dejó ver en GH VIP. Y hasta ocupó el trono de Mujeres y Hombres y Viceversa. A lo largo de su periplo en los medios ha demostrado que sabe desenvolverse en cualquier formato.

Así, de concursante pasó a tertuliano y colaborador habitual en los debates más seguidos de Mediaset. En la actualidad, es un rostro popular del magacín Vamos a ver y cuenta con más de medio millón de seguidores en redes sociales (557.000 followers, para ser exactos), donde comparte desde sus proyectos profesionales y retazos de su vida personal.

Desde agosto de 2024 empezó su relación con Marieta, exparticipante de La isla de las tentaciones y Supervivientes. El romance se inició tras coincidir en algunos debates y programas de la empresa audiovisual de Fuencarral. Ambos se han convertido en una de las parejas televisivas más queridas del momento.