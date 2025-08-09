El joven que atropelló a Jaime Anglada, en prisión provisional tras ser detenido por la policía y duplicar la tasa de alcoholemia.

Un juez de guardia ha ordenado el ingreso en prisión provisional del joven de 20 años acusado de atropellar al cantante mallorquín Jaime Anglada (52) en la madrugada del viernes en Palma de Mallorca.

El detenido, representado por el abogado Pablo Juanico, está investigado por los delitos de abandono del lugar del accidente, lesiones por imprudencia y contra la seguridad vial. Según la investigación, conducía bajo los efectos del alcohol y no auxilió a la víctima.

El siniestro tuvo lugar hacia la 1:30 de la madrugada del pasado viernes, 8 de agosto, en la avenida de Joan Miró, a la altura del número 330, en el barrio de Sant Agustí. Anglada circulaba en su motocicleta, una Vespa, cuando el vehículo del joven realizó un brusco cambio de sentido en un punto no autorizado, colisionando contra la moto. El coche embistió violentamente la moto de Anglada, provocando que este saliera despedido varios metros. El músico, que llevaba un casco tipo Jet, se golpeó con fuerza la cabeza contra el suelo y quedó tendido en el asfalto.

Testigos presenciales de los hechos han asegurado que el conductor abandonó la escena a gran velocidad sin detenerse a socorrerlo. Un grupo de jóvenes que pasaba en patinete fotografió la matrícula del coche y entregó las imágenes a la Policía Local.

Llevaba un casco 'quitamultas'

Según los testigos, Anglada quedó postrado en plena vía sobre un gran charco de sangre. Su casco, comúnmente llamado 'quitamultas, dejaba la mandíbula y una parte del cráneo descubiertos, ofreciendo así muy poca protección ante el impacto.

La prenda protectora que llevaba Anglada, también llamada casco 'tipo gorra', ayuda a evitar multas por no llevar casco, pero su nivel de seguridad es mínimo. Por lo general, no se recomienda su uso, ya que el nivel de seguridad ante el posible riesgo de daños cerebrales y otras lesiones en la cabeza en un accidente es mínimo.

Gracias a la información facilitada por los testigos, los agentes pudieron localizar al sospechoso en su domicilio horas después.

En el momento de la detención, el joven presentaba claros síntomas de embriaguez y duplicó el máximo permitido en la tasa de alcoholemia. El resultado en el test fue de 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado y dio negativo en drogas.

Anglada, en estado grave

Tras el impacto, Anglada fue trasladado en estado grave en una UVI móvil al hospital de Son Espases, donde continúa ingresado en la UCI bajo vigilancia con varios politraumatismos. Su estado sigue siendo delicado, pero los médicos han descartado que exista riesgo vital.

Según ha podido confirmar ELESPAÑOL, el artista ha sufrido la extirpación del bazo y presenta rotura de cadera, mandíbula y costillas, además de un traumatismo craneoencefálico grave.

El músico, que mantiene una gran amistad con el rey Felipe VI (57), ofreció, hace una semana, un concierto con motivo de la 43ª Copa del Rey de Vela MAPFRE celebrada en la capital balear. En el recital estuvo presente el Jefe de Estado, quien ha ido a verle a sus espectáculos en anteriores ocasiones.

Nacido en Palma de Mallorca el 13 de septiembre de 1972, Jaime Anglada es una de las figuras más reconocidas de la música de autor en las islas Baleares. Es cantautor, compositor, actor y presentador. Con ocho años empezó a tocar el saxofón. Y a los 13 compuso su primera canción.

A finales de la década de los 90 probó suerte en las artes escénicas. Trabajó como actor en A las once en casa. Una serie de TVE emitida entre enero de 1998 y junio de 1999 que narraba la historia de Ángel, un hombre separado que vivía con su segunda mujer y sus hijos.

Músico, actor y presentador

En la pequeña pantalla también ha desarrollado labores como presentador. Ha sido conductor de programas de la televisión local. Uno de ellos, Nit d’èxits, en IB3 Televisió.

En el terreno personal, se sabe que está casado con Pilar Aguiló, farmacéutica y fundadora de Nutrición Activa, un espacio de bienestar integral en Palma que ha sido visitado incluso por la reina Letizia (52). Con ella tiene dos hijos, Jaime y Julia.

En los últimos años ha compaginado su carrera en solitario con sus trabajos con Anglada Cerezuela, el dúo musical que forma junto a la actriz y presentadora Carolina Cerezuela (45).