Carolina Cerezuela, gran amiga de Jaime Anglada, acude muy preocupada al hospital: su férreo apoyo a la familia

Jaime Anglada junto a su amiga y compañera, Carolina Cerezuela, en un acto público. Gtres

La noticia del grave accidente de tráfico que ha sufrido el cantautor mallorquín Jaime Anglada (52 años) ha sacudido no sólo a su entorno familiar, sino también al círculo artístico que lo acompaña desde hace años.

Una de las personas más afectadas por el suceso ha sido Carolina Cerezuela (45), actriz y cantante, compañera de Anglada en el dúo musical Anglada Cerezuela, y amiga íntima desde hace más de una década.

Según se ha informado en el programa TardeAR, de Mediaset, Cerezuela ha acudido este viernes, 8 de agosto, al Hospital Universitario Son Espases para visitar a su amigo, que permanece ingresado en la UCI.

Carolina Cerezuela junto a Jaime, durante una de sus actuaciones musicales. Gtres

Anglada está grave pero estable, tras sufrir un traumatismo craneoencefálico por la caída provocada por el impacto de un coche que lo arrolló en la madrugada del viernes.

"Su vida no corre peligro. Está grave, en la UCI, bajo supervisión continua y acompañado por la familia en las horas de visita", se ha explicado en el espacio televisivo.

La relación entre Carolina y Jaime va mucho más allá de los escenarios. En 2015, ambos decidieron unir sus talentos en un proyecto musical que nació con fines benéficos y terminó consolidándose como uno de los dúos más queridos del panorama nacional.

Juntos han publicado discos, ofrecido más de 60 conciertos por España y el extranjero, y compartido momentos de complicidad artística que han trascendido lo profesional.

Jaime Anglada en una fotografía de archivo. Gtres

La última vez que subieron juntos a un escenario fue en enero de este año, durante un festival en Palma, donde Anglada invitó a Cerezuela a interpretar sus grandes éxitos. "Jaime es luz, es verdad, es música con alma", ha dicho en más de una ocasión la actriz, que ahora vive con angustia la evolución de su amigo.

Aunque Carolina no ha hecho declaraciones públicas hasta el momento, fuentes cercanas aseguran que está "muy afectada" y en contacto constante con la familia del cantante. Su presencia en el hospital ha sido discreta, respetuosa, pero cargada de emoción. "Está rota, pero esperanzada", apuntan desde su entorno.

La familia de Anglada -su mujer, Pilar Aguiló, y sus hijos, Jaime y Julia- permanece también en el hospital, pendiente de cada parte médico.

El cantante ha sido sometido a varias intervenciones quirúrgicas, incluida la extirpación del bazo, y presenta fracturas en mandíbula, cadera y costillas, además del traumatismo craneal.

La preocupación de Carolina Cerezuela es la de una amiga que ha compartido escenario, vida y emociones con Jaime Anglada. En estos momentos, su silencio habla más que cualquier comunicado: la música que los unió hoy se convierte en un lazo de esperanza.