Tamara Falcó reaparece tras su solitario paseo por Madrid: su viaje en familia a Maldivas con Íñigo Onieva e Isabel Preysler

Tamara Falcó (43 años) ha reaparecido en un nuevo y fascinante destino de vacaciones. Si hace unas semanas recorrió buena parte de la Provenza francesa junto a Íñigo Onieva (36), en esta ocasión ha puesto rumbo al paraíso: las islas Maldivas.

A diferencia de su última aparición en Madrid, en la que fue fotografiada en exclusiva por EL ESPAÑOL durante un discreto paseo en solitario por el barrio de Salamanca, en esta ocasión no está sola. La acompañan su marido y su madre, Isabel Preysler (74).

La elección del destino no ha sido casual. En este viaje familiar con sabor a reencuentro y desconexión familiar, la aristócrata y sus seres queridos se alojan en el Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru, uno de los hoteles más exclusivos del país, enclavado en el corazón del atolón de Baa, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO.

"Qué gusto volver al paraíso ", ha escrito la marquesa de Griñón en sus redes sociales desde las Maldivas, adonde ha viajado con su marido, Íñigo Onieva, y su madre, Isabel Preysler. Instagram

"Después de un viaje largo, qué gusto volver al paraíso", ha destacado la marquesa de Griñón desde su perfil de Instagram.

En su post, se pueden ver varias imágenes de su paseo en barco, próxima a su progenitora, y con su esposo tras ella, casi imperceptible en la instantánea, saludando con el pulgar hacia arriba, en un claro gesto de aprobación.

Así, tras su reciente recorrido por el Sur de Francia junto a su marido, ahora toca surcar los mares del océano Índico con su compañero... y con su progenitora también.

Todos ellos descansan estos días en un resort de lujo que cuenta con 103 habitaciones y villas privadas con acceso directo al mar, jardines exuberantes y todos los lujos imaginables: desde piscinas infinitas y spa hasta experiencias de bienestar personalizadas y una oferta gastronómica de primer nivel.

En este hotel, del que Tamara ha publicado varias fotografías, los huéspedes disfrutan de playa privada, transporte en hidroavión y actividades pensadas para el descanso y la aventura en familia.

Degustando la cocina local

Estos días, el matrimonio y la socialité han aprovechado para realizar paseos en barco por las islas y admirar la riqueza natural del archipiélago, en el que se pueden avistar desde mantarrayas a bancos de peces de colores.

La experiencia culinaria ha sido también protagonista del viaje; la familia ha degustado la cocina local en algunos de los restaurantes más emblemáticos del complejo y sus alrededores.

Tamara Falcó ha compartido imágenes de su viaje a Maldivas, donde se hospeda en un exclusivo resort. Instagram

En una de esas comidas, de las que la aristócrata ha dado fe en Instagram, se puede ver cómo un español residente en la zona conversa con ellos sobre los pescados más característicos de Maldivas, como el White Snapper, el Red Snapper y el Camper Snapper.

Onieva, buen conocedor de la gastronomía, ha preguntado si estos ejemplares se pueden comparar con los salmonetes españoles. Sin embargo, el personal del restaurante puntualizaba que el sabor recuerda más "al besugo", dada su textura fina y matices al paladar.

Un regalo muy dulce

En tan ensoñadora estadía no solo han disfrutado de los productos del mar. También han sido agasajados con los más refinados dulces. Al llegar les han obsequiado una elegante maleta de pícnic personalizada con una foto de Tamara e Íñigo.

"Para comenzar su visita, hemos preparado una deliciosa selección de aperitivos para que disfrute", reza una nota escrita especialmente para ellos.

Imagen del hotel de lujo en el que se aloja Tamara Falcó durante sus días de descanso en Maldivas. Instagram

En el interior de su cesta gourmet: todo un mundo de delicatessen: macarons de coco y frambuesa, bombones de limón y albahaca y dos pequeñas tartas de mango.

El ambiente de desconexión y bienestar marca el tono de este viaje, que representa para Tamara Falcó un nuevo reencuentro entre las personas que más quiere: su madre y su compañero de vida.

Su visita a un centro de estética

También supone una experiencia inmersiva en la naturaleza y la gastronomía de más alto nivel, esa que tanto ama y que la hizo ser ganadora de MasterChef Celebrity 4 en 2019 y que la llevó a conseguir el título de chef por la prestigiosa escuela Le Cordon Bleu de Madrid.

La última aparición pública de Tamara Falcó tuvo lugar hace apenas unos días. Tal y como publicó EL ESPAÑOL, la hija del desaparecido Carlos Falcó visitó en solitario el centro de estética TBC The Beauty Concept, ubicado en la calle Ortega y Gasset de la capital.

Tamara Falcó saliendo de TBC The Beauty Concept en Madrid. Raúl García

Sus últimos movimientos tienen mucho que ver con el momento que atraviesa actualmente. Relajada, y dispuesta a exprimir cada pequeño momento, se centra en sí misma y en su familia.

De momento ha decidido hacer un parón de su tratamiento de fertilidad. Un proceso que había iniciado poco después de su boda con el afán de ser madre y al que ha echado el freno porque "me estaba saturando".

Parón al tratamiento de fertilidad

"Me estaba afectando. Íñigo lo lleva mucho mejor, mientras que para mí era como una espada de Damocles", reconocía en una reciente entrevista en InStyle.

Este paréntesis entre aguas cristalinas le está sentando de maravilla. Basta con ver su cara de felicidad. Su rostro relajado. Está encantada. En el paraíso. Y en la mejor de las compañías.