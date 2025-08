La intrahistoria del reencuentro de los hijos de Miguel Bosé con los de Nacho Palau: jornada de compras y una prima especial

El pasado martes, día 29 de julio, fue un día muy especial, marcado en el calendario vital de dos familias: la formada por el cantante Miguel Bosé (69 años) y sus dos hijos, Diego y Tadeo; y la que ha creado el escultor Nacho Palau (52), y sus respectivos vástagos, Ivo y Telmo.

Sabido es que hubo un tiempo que todos ellos se consideraron familia, pero cuando la relación sentimental de Bosé y Palau tocó a su fin, un juez dictó sentencia: los cuatro jóvenes no pueden ser reconocidos legalmente como hijos de ambos ni como hermanos a todos los efectos.

Lo que vino después fue una guerra mediática y judicial entre Miguel y Nacho, que enconó su situación. No obstante, los cuatro menores sí libran una relación fluida y cordial, tanto telefónicamnte -los hijos de Bosé viven con él en México-, como cuando se reencuentran.

Miguel Bosé junto a sus hijos y los vástagos de Palau, a la salida de su comida familiar con Paola Dominguín. Gtres

Así aconteció el pasado día 29. Los fotógrafos captaron al intérprete de Amante Bandido comiendo en un exclusivo restaurante de Mallorca, junto a sus hijos y de los Nacho, su hermana Paola Dominguín (64), y la hija de ésta, Alma Villalta (28).

Se trata, como apunte, del establecimiento Mia Restaurante, el mismo que en los últimos años la Familia Real española tiene costumbre de visitar. Cuentan a este medio que a los hijos de Miguel "les chifla" acudir cada vez que están en la isla.

Sea como fuere, ha sido un material gráfico valiosísimo el que captaron las cámaras, teniendo en cuenta que la reunión entre los hermanos no estaba del todo asegurada, máxime si se valora que, tan sólo días atrás, Nacho Palau cargó las tintas de nuevo contra el artista.

Pero, afortunadamente, esa guerra entre progenitores no afecta en nada a sus respectivos hijos. Diego y Tadeo están pasando tiempo de calidad con Ivo Telmo, y viceversa. Los nanos, como los llama Palau, están juntos, felices y compartiendo.

Miguel, Paola y los cuatro hermanos, en Mallorca. Gtres

Este extremo es el único en el que siempre han estado de acuerdo Miguel y Nacho, pese a que el año pasado, precisamente en el mismo marco de las vacaciones de verano, se viviera un tremendo desacuerdo entre las partes, y el de Valencia acusara a Bosé de no dejarlo ejercer de padre.

El tiempo ha ido calmando las aguas. Y en este 2025 se ha obrado el milagro. Se explica a EL ESPAÑOL que la persona que ha trabajado en aras de esa cordialidad ha sido, entre otras, Paola Dominguín. Ella se lleva estupendamente con Nacho, así como el resto de la familia Dominguín.

No sólo esto: su hija Alma es una prima muy querida por los cuatro hermanos, a los que Villalta está muy unida. Tal y como sostiene el informante a este periódico, los hermanos van a continuar unidos algunos días del mes de agosto.

Será a finales de mes cuando Bosé y sus hijos abandonen la isla. Quien lo sabe explica a EL ESPAÑOL que Miguel Bosé está feliz, exultante, relajado: al éxito de su gira musical se une una plenitud en su plano familiar.

"Estoy en familia", es la expresión que entonó Miguel Bosé cuando una fan, según detallan a este periódico, le paró por Mallorca. Horas antes de comer en familia, esa mañana, Miguel, sus hijos y los de Palau se fueron de compras. Estuvieron visitando tiendas por el centro de la isla.

Relación fluida y preadolescencia

Sea como fuere, lo que es innegable es que las instantáneas que vieron la luz este pasado miércoles, día 30, no dejan lugar a dudas: entre los hermanos, pese a la distancia y a los embrollos legales de sus respectivos padres, existe gran complicidad.

Los cuatro hermanos en un fotomontaje de EL ESPAÑOL. Gtres

Conviene destacar, además, el gran cambio físico que han experimentado los hijos del cantante y del escultor, que este año van a cumplir 14 años.

No cabe duda de que Diego y Tadeo, así como Ivo y Telmo, han dado un importante estirón y van camino de adentrarse en la adolescencia. Los menores, que visten en las imágenes ropa deportiva y cómoda, y apuestan por un estilo muy similar, no se ven todo lo que les gustaría.

EL ESPAÑOL ya informó hace unas semanas que, pese a la distancia geográfica, los hermanos se hablan por teléfono con frecuencia. Hay que subrayar que este material gráfico tiene un gran significado, no sólo por el mero reencuentro familiar.

Justo el año pasado, los hermanos iban a verse en Mallorca, pero finalmente esa cita no pudo celebrarse, así lo denunció Palau públicamente a través de una entrevista en el papel couché.

"Los unos quieren ver a los otros, hablan por teléfono, claro, pero no es lo mismo. A Ivo le apenó mucho y no entendió que los planes de Mallorca no se concretaran", informó una persona de toda solvencia. Y se añadió: "Ojalá que Nacho y Miguel, por los chicos, lleguen a un acuerdo, aunque sea a través de terceros y la comunicación sea a cuentagotas".

Este gesto, el reencontrarse los cuatro, denota que al menos los menores optan por la normalidad en su relación, si bien sus respectivos padres siguen sin alcanzar la cordialidad.