Qué fue de Andrés Caparrós Jr., el hermano de Alonso Caparrós con el que protagonizó un conflicto y desapareció de la TV

Dicen que la época dorada de la televisión en España tuvo lugar entre finales de los años 90 y comienzos de los 2000. Una etapa que no podría entenderse sin figuras tan emblemáticas como los hijos de Andrés Caparrós (81 años), Alonso (54) y Andrés Jr (51).

Si bien Alonso -el mayor- continúa siendo un rostro habitual de la pequeña pantalla con motivo de su colaboración en Espejo Público, lo cierto es que esta realidad difiere -y mucho- de la de su hermano, Andrés.

El mayor de los hijos del mítico Andrés Caparrós Martínez fue uno de los presentadores más aclamados de finales de los 90. De hecho, llegó a formar parte de laboriosos proyectos, entre los que destaca especialmente El Nuevo Juego de la Oca, un concurso de gran éxito, en el que había tenido como predecesores a dos experimentados profesionales del medio como son Emilio Aragón (66) y Pepe Navarro (73).

Andrés Caparrós, portada de la revista TP junto a las otras dos presentadoras del Juego de la Oca: Paloma Marín y Elsa Anka.

Tras su paso por el mítico formato de Telecinco, el hermano de Alonso Caparrós se convirtió en uno de los presentadores más populares de la época. Todas las cadenas querían incluir su figura en los programas de su parrilla. Así, en TVE se convirtió en reportero del magacín solidario Todo en familia, que presentaba Ramón García (63). Tiempo después, estuvo al frente de Peque Prix.

Telecinco, TVE y... por fin llegó Antena 3. Poco más de tres años después de su fichaje en la pública, Andrés Caparrós Jr. dio el salto a la cadena de Atresmedia. Allí, presentó de la mano de Natalia Rodríguez y Enric Escudé, el programa infantil Megatrix, aunque a diferencia de sus compañeros, solamente permaneció una única temporada.

El paso del tiempo llevó a Caparrós Jr. a desligarse poco a poco de la pequeña pantalla. En este sentido, abandonó los programas televisivos, aunque notoria ha sido siempre su participación en el canal Intereconomía, donde colabora en espacios como No me lo quiero creer o La calle no calla.

Andrés Caparrós Araujo, en el plató del extinto 'Sálvame' en el año 2017. Mediaset España

La televisión, aquel que había sido su hogar tantos años y donde adquirió tanta resonancia, se convirtió en casi un desconocido para Andrés Caparrós Araújo con el transcurso de los años. Sus últimas apariciones, cabe apuntar, tuvieron lugar con motivo de la participación de su hermano, Alonso, en la quinta edición de Gran Hermano VIP en el año 2017.

Andrés, como cualquier otro familiar de un concursante de reality, se daba cita cada semana en el plató del formato de Telecinco para defender a su hermano y comentar los entresijos del programa. Una figura esencial en este tipo de programas y que reforzó la relación entre hermanos. Un vínculo en el que las tensiones y los desencuentros habían sido los protagonistas siempre.

La relación entre los hermanos se tensó especialmente tras las confesiones de Alonso sobre sus adicciones, lo que agravó el distanciamiento. Andrés expresó también su rechazo, afirmando no querer saber nada de él.

Fue en diciembre de 2020 cuando la tan esperada reconciliación aconteció. Aunque se hizo de rogar, finalmente Alonso y Andrés Caparrós consiguieron dejar a un lado sus rencillas para volver a fortalecer su relación de hermanos. Tras una etapa convulsa en su vida, el actual colaborador de Espejo Público admite sus errores: "Todo ha sido muy difícil, me equivoqué mucho, pero lo hemos conseguido".

Andrés Caparrós Jr., en la fotografía de perfil de su LinkedIn.

Escasos son los detalles que se conocen con respecto al terreno personal de Andrés Caparrós Jr. No obstante, notorio es que está actualmente casado con una mujer llamada María Checa y tienen hijos en común, Samuel y Manuela.

También le sonríe a día de hoy el ámbito profesional al hermano de Alonso Caparrós. Andrés, en esta línea, ostenta el cargo de mánager del sector privado de ventas de la empresa AlhambraIT. Según figura en su perfil de LinkedIn, está plenamente centrado en la ciberseguridad.