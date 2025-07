Julio Iglesias reaparece en las redes sociales con un mensaje sobre "un pensamiento que aún permanece en mi vida"

Son muy pocas las noticias en torno a la figura de Julio Iglesias (81 años). El cantante, alejado desde hace años de los escenarios, lleva tiempo siendo uno de los personajes más esquivos del mundo del espectáculo.

Su presencia en las redes sociales es casi igual de escasa que sus apariciones públicas, que son prácticamente nulas. Por eso, cada vez que se pronuncia en el universo digital, sus palabras provocan un gran impacto entre el público. Es exactamente lo que ha sucedido hace apenas unas horas.

El pasado viernes, 18 de julio, el compositor y vocalista ha compartido un emotivo mensaje en su perfil de Instagram. En él recuerda uno de los hitos de su carrera artística: el aniversario de una de sus canciones más célebres. Se trata de La vida sigue igual, un single que marcó un antes y un después en su vida profesional, lanzándolo al estrellato y transformando para siempre su destino.

"A la hora en que escribo estas palabras -que son siempre de agradecimiento-, recuerdo aquel año 1968, cuando el jurado de Benidorm dijo “sí” a La vida sigue igual, una canción escrita con la emoción de quien enfrenta un futuro muy incierto, pero con una esperanza firme", dice el artista en sus redes.

"57 años son muchos, pero siguen tan presentes como si fuera aquel año 68. Siempre hay por qué vivir se convirtió en un pensamiento que aún permanece en mi vida", añade. "Gracias por tanto y por todo".

La reacción de sus fans

En cuestión de horas, su post ha logrado más de 23.000 likes en Instagram. Su legión de admiradores no ha podido estar más de acuerdo con su reflexión.

"Nunca tendremos palabras suficientes para agradecerte tanto trabajo, tanta buena música y tantas lecciones de vida. Tu obra marca la historia de millones de personas alrededor del mundo, sin importar culturas, religiones o ideologías. Eres leyenda, siempre lo serás", le responden desde Julio Iglesias Universal, uno de sus numerosos clubs de fans.

"Eres una verdadera leyenda y tu ejemplo de trabajo constante y disciplina nos ha marcado a todos tus fans. Te queremos, Julito, que sean muchos años más", escriben desde Julio Iglesias Fans, otra cuenta dedicada a sus seguidores.

Cabe recordar que Julio Iglesias ganó el Festival de la Canción de Benidorm con La vida sigue igual. Corría el año 1968 cuando la canción que compuso durante su convalecencia tras un grave accidente automovilístico que lo apartó del fútbol (su carrera original), le sirviera como trampolín a la fama.

Su triunfo en dicho concurso fue su gran puerta de entrada al mundo de la música profesional. Ese momento marcó el punto de partida de una de las carreras más exitosas de la música latina a nivel internacional.

"Estoy feliz"

Sin saberlo, aquel golpe del destino lo llevó a descubrir su talento como compositor e intérprete y a firmar su primer contrato discográfico. Poco después grabó su primer sencillo, incluido en su álbum debut Yo canto (1969). La vida sigue igual fue su primer número uno en las listas españolas y le abrió las puertas a festivales internacionales, como Viña del Mar y San Remo.

El éxito de la canción fue tal que inspiró una película del mismo nombre, protagonizada por el propio Julio Iglesias y con tintes autobiográficos. De este modo logró consolidar su imagen y forjar el inicio de su leyenda.

En la actualidad, Julio Iglesias lleva tiempo sin ofrecer un concierto. Alejado de los recitales masivos que protagonizó durante décadas, ha dejado muy claro que no se ha retirado.

"En estos últimos años me han matado muchas veces. Han dicho que tengo Alzheimer, han dicho de todo, y hoy han llegado aún más lejos. Un periodista, no sé de dónde, dice que un amigo le ha dicho que ya no puedo ni quiero cantar más. El día que me vaya a retirar, yo personalmente lo anunciaré con pena, pero con dignidad", aclaró en octubre de 2024.

De jubilación, nada. "Estoy feliz, trabajando con la serie de Netflix, que seguramente cambiará la percepción de mi vida. Mientras tanto, y como siempre, todo mi cariño", detalló el pasado año.

Julio Iglesias se ha comprado una casa en la aldea de Villarino, en Orense. Montaje de EL ESPAÑOL.

Una de las noticias más recientes sobre Julio Iglesias también tiene que ver con sus orígenes. A principios del pasado mes de junio se supo que el cantante ha adquirido una impresionante residencia en la aldea de Villarino, en el Ayuntamiento de Piñor, a apenas 10 kilómetros del lugar que lo vio nacer.

Nueva casa en Galicia

La casa, situada en la misma zona de donde era natural su padre, el doctor Iglesias Puga, oriundo de A Peroxa, es un rincón soñado desde hace tiempo por Julio Iglesias. "Es una casa bellísima en mitad del campo", confesó en ¡HOLA!.

Satisfecho ante su nueva adquisición, tiene previsto estrenar la vivienda este mismo verano. "Solo ha hecho falta una puesta a punto. Está lista para vivir", ha adelantado el propio Iglesias. No le faltan ni los buenos recuerdos, ni las renovadas ilusiones.