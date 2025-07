La hermana de Michu contraataca y anuncia una demanda contra Gloria Camila: "Si quiere guerra la va a tener"

Lejos de dar un paso atrás después de que Gloria Camila (29 años) haya anunciado que va a emprender acciones legales contra ella por sus duras acusaciones contra la familia Ortega Cano, la hermana de Michu, Tamara Rodríguez, ha respondido rotunda y sin miedo a la intención de la hija de Rocío Jurado de demandarla.

"Nos veremos en el juzgado, está claro. A ver, ella dice que yo insulto cuando ella es la que insulta. Yo me siento el 11 de julio en el plató de Tardear para decir que se ocupasen de Rocío por lo que había pasado, para que la niña tuviese vínculo. Y ella se sienta el 14 de julio y ella es la que dice que yo soy mentirosa y falsa. O sea, ella es la que insulta y yo después le devuelvo el insulto", se ha defendido, revelando que la hermana del torero no es la única que va a acudir a la Justicia: "Ella es la que insulta, yo me voy a ir esta semana también a denunciarla, ¿eh?".

"Tengo todos los vídeos, yo no le tengo miedo ni a Gloria ni a nadie, lo siento. Además, yo sobre todo voy en contra de ella porque ella trató muy mal a mi hermana y ya está. Yo he estado tragando y aguantando mucho, muchos años. Así que lo siento, donde las dan, las toman" advierte.

Tamara Rodríguez, la hermana de Michu, anuncia que tomará acciones legales contra Gloria Camila Ortega. Europa Press

"Voy a ir esta semana. Voy a coger, además, tengo los vídeos, tengo donde ella me pone a mí de falsa y mentirosa que ella es la que insulta, ¿vale? Y nada, que yo no le tengo miedo ni a Gloria ni a nadie, está claro" repite, contraatacando la demanda de la hija de Ortega Cano haciendo lo mismo que ella.

"Que yo solamente fui a decir que ella es la que ha entrado en guerra, ella es la que ha empezado a insultar, ¿vale? Que yo lo que estaba diciendo era que se ocupasen, o sea, después de todo lo que ha pasado, de lo de mi hermana, que se interesasen más por Rocío. Que yo no iba a vincular a la niña, o sea, a viajar a Madrid detrás de ello como mi hermana. Yo no. O sea, que ellos pusiesen de su parte, porque está mi sobrina, claro, ya está, pero como ella ha entrado en guerra, bueno, pues nada, pues bueno, donde las dan las toman. Es lo único que yo digo. Como persona tengo derecho", sentencia.

La niña "se queda con nosotros"

Respecto al futuro de la pequeña Rocío, Tamara deja claro que la niña "se queda con nosotros. Eso seguro, está con su abuela, conmigo, con la parte materna, claro. Donde siempre ha estado, claro, está claro. Yo no sé lo que van a hacer los Ortega, nosotros nos vamos a presentar. La niña lleva ocho años con nosotros".

Gloria Camila en una imagen promocional de ‘Pesadilla en El Paraíso’

"Rocío lleva muy bien las notas del cole, ella tiene sus amiguitas, la quieren muchísimo. Está en una academia que se está formando, que lleva cuatro años, que ha sido campeona nacional de flamenco y danza urbana", añade.

"Queremos a Rocío"

"Lo único que van a hacer es destrozarle a Rocío su futuro porque, además, es que ella va a seguir en la academia, formándose para un bien y un futuro para Rocío", insiste. "Con nosotros no hay problema porque nosotros queremos muchísimo a Rocío y vamos a estar el 100% con ella y ya está".

En cuanto al futuro más inmediato, la hermana de Michu asegura que la pequeña no se va a ir el fin de semana con Gloria Camila como ha dicho la colaboradora, sino que "va a ir un día para la fotito. Un día. Para públicamente hacer el postureo. Un día".

José Fernando, con su hija y su hermana Gloria Camila en una imagen de archivo. GTRES

Respecto al papel que puede jugar José Fernando (32), Tamara asegura que "por ley no... A ver, se sabe ya que José por ley no puede, sino que se le deja para que esté con su parte paterna, para que la niña tenga calor por una parte y por otra. Y ya está. Por eso es por lo que se le deja a Rocío, porque ella no tiene culpa, está claro. Pero que como siga Gloria, así, así, en esas actitudes y esas formas, pues al final, no sé", advierte.

La voluntad de Michu

Muy clara, la gaditana apunta a que no es cierto que Michu expresase su voluntad de que su hija se quedase con la familia de Ortega Cano si a ella le pasaba algo: "Era una manera de agarrarse. La niña estaba todos los fines de semana con mi madre".

"Yo vivo con mi madre y ella estaba encantada de que Rocío estuviese con nosotros. Lo que pasa que era una manera de agarrarse, una manera de que ellos... que tuviese roce con ellos", subraya.

"Porque yo fui la primera hace mucho tiempo que le dije, Michu, es bueno que tengas roce con ellos porque es para la educación de Rocío, para el futuro de ella, para que ella se sienta importante y ya está. Solamente eso. Fui yo la que se lo aconsejé, que por mí no había problema", dice.

"Pero que la que ha entrado en guerra ha sido Gloria y si quiere guerra la va a tener, está claro. O sea, que yo no me voy a callar. Yo no me voy a callar porque no, porque a mí me duele lo mío y ya está" amenaza Tamara, dejando claro que no va a parar esta guerra.

José Fernando, arropado por José Ortega Cano y su hermana Gloria Camila, acude al tanatorio para dar un último adiós a su expareja, Michu

Sobre Ortega Cano (71), Tamara Rodríguez responde a algunas cuestiones. Entre ellas, si el torero ha respondido económicamente respecto a los asuntos de su nieta.

Como desvela, "Ortega no estaba obligado, por ley su padre sí, pasando su manutención, pero ahora por ley no está obligado. Ahora por ley no está obligado, está claro. Pero que a la niña conmigo con mi madre no le va a faltar de nada. Que por ley la niña tiene y ya se está arreglando, para que ella tenga algo de economía, está claro. Y hablo porque mi sobrina y a mí me duele".

"Ortega Cano ha estado distante"

"Ortega Cano no se ha prestado ni ha dicho nada de decir qué hace falta o cómo se va a hacer, cómo lo vamos a hacer. Ortega Cano ha estado distante, ha estado al margen y ya está. Y nada, Rocío está con nosotros, con mi madre y conmigo y si hay que ir a algún sitio o lo que sea vamos a ir, está claro", lamenta, dejando claro que el torero por el momento no ha preguntado nada sobre el futuro de la pequeña.

Según la andaluza, Gloria Camila no estuvo con José Fernando cuando falleció Michu: "José quiso ver a mi hermana, que tuvo que ir una prima mía a recogerlo para darle el adiós a mi hermana, y Gloria se quedó en Torrecera, o sea que pasó del hermano olímpicamente. Cuando en esos momentos tenía que estar también para su hermano".

La historia de amor de Michu y José Fernando: una relación de idas y venidas, marcada por la polémica y las adicciones

"José incluso llevaba la camiseta un poco manchada, que yo cuando lo vi dije yo no sé cómo Gloria, sabiendo que su hermano no se encuentra bien... cómo no le ha cambiado la camisa. Por ejemplo, son detalles, vale, pero son detalles", añade. "Entonces pues ya está, mira que ella es así, a mí me da exactamente igual".

"Trataron mal a mi hermana"

"Ellos trataron muy mal... Gloria, José, a mi hermana públicamente la trataron muy mal y mi hermana se portó demasiado bien. Y yo en memoria de mi hermana, por todo lo que pueda hablar, lo voy a hablar y ya está" sentencia, defendiendo que no es una aprovechada y lo está haciendo por dinero.

"Llevo mucho tiempo con una esquina muy grande, y se me está dando la oportunidad ahora. Lo peor que le pasó a mi hermana fue conocer a esta gente. Lo peor que le pasó a mi hermana. Y la que ha perdido ha sido ella y nosotras. Esto no está pagado con nada", zanja.