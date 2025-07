Gloria Camila se rompe tras la muerte de Michu: "Mi sobrina vivirá sin su madre, no quiero que pase lo mismo que yo"

Tras la muerte de Michu, expareja de José Fernando Ortega (32 años), Gloria Camila (29) se ha sentado en el plató de Fiesta para responder a algunos asuntos que afectan a su familia y al futuro de su sobrina, quien se ha quedado huérfana con apenas ocho años.

"Esto es muy difícil. Cuando se confirma (el fallecimiento de su excuñada) ha sido un palo para todos. Ha sido bastante chocante para todos", ha empezado diciendo. "Se ha criticado mucho que estuviéramos allí, que sintiéramos la pérdida", ha lamentado en su encuentro con Emma García (52).

Emocionada y al borde de las lágrimas, ha revelado que José Fernando está sufriendo: "Mi hermano está afectado, está mal. Él tiene muchas ganas de estar bien, de salir y estar lo antes posible con Rocío".

Gloria Camila ha roto su silencio para hablar del futuro de su sobrina Rocío. Mediaset

En su intervención en Telecinco, ha salido en defensa de su familia. Ha reconocido que la relación con Michu no siempre pasó por momentos buenos, pero en los últimos tiempos han estado unidos: "Siempre nos hemos terminado entendiendo por el bien de la niña. Yo he terminado queriendo a María".

"Es verdad que muchas veces no he estado bien con María, pero he hecho lo que he creído que era mejor para todos y para la niña", admitía. "Pero últimamente estábamos muy bien, de decirnos 'te quiero'. La gente no sabe hasta qué punto estábamos unidas... No hace mucho, yo dos días antes (de su muerte) estuve con ella. Estuvimos juntas en un concierto dos días antes. En la misma tarde habíamos hablado. Todo iba genial".

"Vivir sin madre es traumático"

"Me da pena por ella porque (Michu) era muy joven. Tenía una vitalidad y una energía increíbles. Yo me reía mucho con ella. Además, tenía planes de futuro", añadía.

La colaboradora ha dejado claro que para ella y para su familia, lo importante ahora es la pequeña: "A mi sobrina le ha tocado vivir sin madre y es muy doloroso y traumático. Me da pena. No quiero que ella pase por lo mismo que yo. Evidentemente, vamos a estar todos juntos. Ahora lo único que nos importa es el bienestar de la niña, que esté bien".

Gloria Camila y José Fernando, en un imagen de archivo.

Cree que la menor necesita ahora "mucho amor, mucha comprensión". Incluso ha explicado que la niña es "mini Glo", ya que guarda un enorme parecido con ella y tiene gustos afines a los suyos.

"Nos parecemos muchísimo. Es igual de coqueta que yo. Es una niña muy inteligente, muy viva. Le encanta el baile", ha revelado. "Ella no tiene que responsabilizarse de nada. Quiero que sea feliz y que no sufra.... No sé qué va a pasar el día de mañana, pero lo que pase será por su bien".

"Yo seré su apoyo"

A lo largo de la entrevista, a Gloria Camila le ha costado reprimir las lágrimas: ". Si estuviese con nosotros sería una alegría y seré un apoyo".

Tamara, hermana de Michu. Gtres/Europa Press

"Yo he estado en calidad de tía cuando he podido, cuando he querido y cuando se me ha dejado", añadía. "Mi único objetivo es el bienestar de Rocío. Que no nos hemos preocupado nunca, es falso. Cuando hemos estado, hemos estado al cien por cien".

"No voy a empezar una guerra"

En su entrevista ha respondido a las duras críticas de la hermana de Michu, quien ha asegurado que la familia Ortega Cano no se ha hecho apenas cargo de la niña. "Yo con la hermana apenas he tenido relación. Y con Inma nunca había hablado. Hablé el día que llegamos a Arcos de la Frontera, que estuvimos todos juntos. Y todo bien... hablándonos y conociéndonos. ", ha sentenciado.

Y concluía: "No era el momento. Mientras estás enterrando a tu hermana pensar a qué programa vas a ir me parece lamentable. No voy a responderle ni voy a empezar una guerra. Ya dije que para lo que necesitasen que me llamasen. Siempre me pasa lo mismo. Hagamos lo que hagamos siempre nos van a criticar. Si vamos, porque vamos. Si no vamos, porque no vamos".