Julián Porras, marido de Olivia de Borbón, tras la polémica por el ducado de Sevilla: "Está todo bien. No hay enfrentamiento"

Olivia de Borbón (51 años) está en el punto de mira después de que hace unos días el BOE publicase que ha solicitado oficialmente el título nobiliario de su padre, Francisco de Borbón y Escasany, tras su fallecimiento el pasado 20 de mayo.

A pesar de que se creía que sería su hermano Francisco de Borbón Von Hardenberg (46) el que heredaría el Ducado de Sevilla, con Grandeza de España -ya que así lo habría expresado en vida el primo del Rey Juan Carlos- la socialité se ha adelantado y ha movido ficha amparándose en la Ley de Igualdad de Títulos Nobiliarios, que establece que debe heredar el primogénito sin distinción de sexo.

Una solicitud que ha desatado una gran polémica, ya que su hermano se habría enterado por el Boletín Oficial del Estado y, aunque no estaría enfadado con Olivia, sí estaría sorprendido por su premura a la hora de convertirse en duquesa de Sevilla estando tan reciente la muerte de su padre.

Julián Porras posando en el photocall durante el evento. GTRES

En medio de rumores de que la relación entre los hijos de Francisco de Borbón está seriamente tocada y que podría haberse abierto una brecha entre ambos, el marido de la aristócrata, Julián Porras, ha reaparecido ante las cámaras en la fiesta que Yves Saint Laurent ha celebrado este jueves en Madrid con la presencia de numerosos rostros conocidos, y ha aclarado qué hay de cierto en todo lo que se está diciendo.

"No va a haber preguntas, no va a haber preguntas. Vengo a apoyar a la marca y a un amigo, así que no tengo que contar nada más. Estoy aquí, pasando un buen día en Madrid y poco más os puedo decir. Olivia está bien. No hay ningún tipo de enfrentamiento ni de malentendido", ha asegurado intentando huir de la prensa, dejando claro que los hermanos "se llevan como se han llevado toda la vida".

"Es que no te puedo contar más, porque cuando Olivia considere, hablará. Está todo en orden" ha añadido, negando cualquier enfrentamiento entre su mujer y Francisco: "Está todo bien, todo bien. La relación no está rota en absoluto" ha insistido.

"No, estoy orgulloso de mi mujer porque es mi mujer, no por otra cosa. Nada más, nada más, de verdad, muchísimas gracias chicos", ha respondido rotundo cuando le hemos preguntado si está orgulloso de su pareja porque va a convertirse en la nueva duquesa de Sevilla.

Olivia de Borbón y su marido en el entierro de Francisco de Borbón y Escasany. GTRES

Sin embargo, no ha desmentido que haya algún tipo de desencuentro por el ducado de Sevilla, apuntando que "yo no voy a hablar de eso, son cosas de Olivia y no te puedo decir más". "Con Francisco fenomenal, claro que sí, como siempre, muy bien. Bien hasta con Lomana, imagínate", ha zanjado entre risas, pronunciándose así sobre los rumores de distanciamiento con la socialité, madrina de su hijo, cuya asistencia al funeral de su suegro se dice que no habría sido bien recibida por la familia.