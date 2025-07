Primeras imágenes de Ana Duato tras su absolución por delito de fraude fiscal: en Ibiza junto a su hija y el novio de ella

Este pasado lunes, 7 de julio, la Audiencia Nacional absolvió a Ana Duato (57 años) del delito de fraude fiscal por el que fue juzgada. También a su marido, el productor Miguel Ángel Bernardeau (64). Una gran noticia que la actriz ha recibido en Ibiza, tal y como desvelan sus primeras imágenes públicas tras conocerse la sentencia.

Ana Duato se encuentra en la isla balear junto a su hija, María Bernardeau (21), y el novio de ella, el actor Miguel Fernández, quienes se conocieron en el set de rodaje de Física o química: La nueva generación.

La intérprete se ha dejado ver por el Paseo Marítimo de Ibiza, destino habitual de la familia durante las vacaciones estivales, en actitud tranquila, saliendo de uno de los comercios de la zona y charlando con su hija y el novio de ella.

Ana Duato en Ibiza tras conocer su sentencia. Gtres

María Bernardeau y Miguel Fernández, incluso, han disfrutado de un açaí mientras caminaban. Él, previamente, era visto con una bebida electrolítica.

Ana Duato ha lucido un mini vestido en color negro, sandalias doradas y bolso tipo tote bag en color gris. Para hacer frente al sol y a las altas temperaturas, ha sumado unas gafas oscuras y se ha recogido la coleta en una melena messy.

María, por su parte, ha elegido un short beige y body blanco. Además, un bolso al hombro tipo cesta y gafas de sol negras. Su novio, siguiendo la misma línea y estilo playero, se ha decantado por un pantalón corto estilo cargo y camiseta estampada.

Las imágenes confirman -como ha ocurrido en los últimos 10 años- que Ana Duato ha encontrado refugio en su familia. "Cuenta con el total apoyo de su marido, Miguel Ángel Bernardeau, y sus hijos, Miguel (28) y María", aseguró una fuente de su entorno a EL ESPAÑOL hace apenas tres semanas, cuando se cumplía un año desde que inició el proceso judicial.

Ana Duato junto en el paseo marítimo de Ibiza junto a su hija y el novio de ella. Gtres

Un plan sencillo que muestra a la actriz de Cuéntame cómo pasó visiblemente tranquila y que han llegado poco después de que ella misma se pronunciara a través de su representante después de recibir la noticia por parte de la Audiencia Nacional.

"La sentencia acredita que nunca he dejado de pagar impuestos por todos mis ingresos y que en ningún momento ha habido intención alguna de no hacerlo", expresó la intérprete valenciana después de que la la Sala considerara que "no concurre acreditación suficiente de que la acusada conocía que estaba incumpliendo su deber de contribuir [al erario público] conforme a lo dispuesto por el ordenamiento tributario".

Ana Duato con María y Miguel durante su recorrido. Gtres

Una noticia que si bien es positiva, generaba "sentimientos encontrados" en la actriz. Fue un proceso judicial muy largo que, como informó su entorno a este periódico, marcó su vida personal y, sobre todo, profesional. Una situación que igualmente afectó a su marido, Miguel Ángel Bernardeau, también absuelto del delito de fraude fiscal.

"Tras 10 años, tengo sentimientos encontrados. Por un lado, estoy satisfecha, porque la justicia reconoce la verdad. Por otro, siento que no es justo que alguien tenga que sufrir durante tantos años la presunción de culpabilidad", manifestó la intérprete tras conocerse la sentencia.

Ana Duato siempre defendió su inocencia. De hecho, se negó a pactar con la Fiscalía, como sí hizo Imanol Arias (69), su compañero en la serie Cuéntame cómo pasó, para el que la Sala de lo Penal ha impuesto dos años y dos meses de prisión. El actor, no obstante, no entrará en la cárcel. Es la misma pena que pactó con la Fiscalía Anticorrupción.

Por otro lado, la Audiencia Nacional ha condenado a 80 años de cárcel al asesor fiscal de ambos, el contable Fernando Peña, por el caso Nummaria. Sin embargo, cumplirá, como máximo, 12.