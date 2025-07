Los Bernardeau-Duato, la historia de una familia de película a quien la Justicia ha dejado en entredicho 10 años

Por fin puede respirar tranquila después de 10 años de presunción de culpabilidad. La Audiencia Nacional ha absuelto a Ana Duato (57) de todos los cargos de fraude fiscal que los investigadores cuantificaron en 1,9 millones de euros de 2010 a 2017 a través del despacho de abogados Nummaria.

Durante todo este tiempo, el desgaste físico y psicológico ha sido abrumador para la actriz quien, a pesar de la presión, ha intentado refugiarse en su arte y, sobre todo, en su familia.

Está casada desde 1989 con el productor albaceteño Miguel Ángel Bernardeau (65), que también ha sido absuelto. Siete años después de su boda llegó al mundo Miguel Bernardeau (28) y en 2004 nació María. Como no podía ser de otra manera, ambos son actores.

Ana Duato en la presentación de 'La Música' el pasado febrero. Gtres

Desde que debutara en el cine con Madrid (1987) y en televisión con Brigada Central (1989-1990) -donde conoció a Imanol Arias (69)- la intérprete valenciana ha tenido siempre muy claro que no renunciaría a su faceta más privada por tener más oportunidades de ser célebre. De esta manera son muy pocos los datos que se conocen de ella.

En La Nueva España declaró que "afortunadamente yo sigo creyendo en el amor de toda un vida. Hay muchas formas y muchas facetas de amar, está la pasión, el acompañarse, el compartir cosas juntos y también el necesitarse, que es otra manifestación de amarse".

Haciendo un paralelismo con los Alcántara de la serie Cuéntame, admitió que "tenemos cosas en común, pero somos una pareja más moderna. Muchos jóvenes me preguntan cómo se puede esquivar la erosión del tiempo. Tiene que haber mucho amor. No me avergüenza decir que incluso estoy más enamorada que antes. He tenido la suerte de encontrar a esa persona con la que creces y evolucionas. Nuestros caminos discurren en paralelo en muchas cosas: la forma de pensar, de ver la vida, de vivirla. Hay ahí un componente de amistad que es muy difícil que se rompa".

En cualquier momento que se le pregunta a Ana por sus hijos la boca se le hace agua. "Aprendo más de mis hijos que ellos de mí", ha asegurado en alguna ocasión. En casa les han aconsejado que se lo tomen todo con calma, que huyan del halago y no se hipnoticen con el aplauso ya que esta profesión es una carrera de fondo.

Cuando su primogénito se hizo tremendamente popular de la noche a la mañana en 170 países gracias a la serie Élite y al ver cómo ha desarrollado su carrera, Ana comentó a ¡Hola! que "me siento muy orgullosa de su éxito y de cómo afronta no sólo el éxito, sino la profesión, el trabajo, la responsabilidad y el compromiso que tiene con su profesión".

Ana Duato y su hija, María Bernardeau, en una imagen compartida por la Fundación Sonrisas de Bombay.

La familia Bernardeau-Duato vive desde hace varias décadas en una casa de 300 metros cuadrados en una exclusiva urbanización de la Dehesa de la Villa, perteneciente al distrito Moncloa-Aravaca. La vivienda es una construcción de los años 70 que necesitó mucha reforma y que actualmente estaría valorada en algo más de 1,5 millones de euros.

Cuando Miguel Bernardeau decidió independizarse lo hizo en un pequeño apartamento y a raíz de su relación con Aitana (26) -con quien estuvo de 2018 a 2022- pasó cada vez más tiempo en la casa que la cantante se había comprado al lado de sus 'suegros' por unos 750.000 euros.

En el otoño del año pasado, la intérprete de Vas a quedarte la vendió por 1.5 millones. A principios de 2025 se especuló con una reconciliación, pero la cosa no quedó clara. Lo que sí es cierto es que desde que terminaran, Aitana ha salido con Sebastián Yatra (30) y actualmente está con el YouTuber Daniel Alonso 'Plex' (23). Actualmente, Miguel vive en un piso de más de un millón de euros en La Torre Flor, desde el que se aprecian unas vistas inmejorables del skyline de Madrid.

Desde hace más de dos décadas, Ana Duato y su familia han veraneado en Ibiza, concretamente en el municipio de Sant Josep de sa Talaia, donde siempre han encontrado la tranquilidad a la que no podían acceder en Madrid. Hasta octubre de 2024 habían estado de alquiler, pero La Voz de Ibiza publicó en exclusiva que Ana y Miguel Ángel habían comprado la propiedad ubicada en el parque natural de Ses Salines por 1,2 millones de euros.

Miguel Ángel Bernardeau y Ana Duato, en Ibiza en agosto de 2019. Gtres

Se trata de una vivienda de 167 metros cuadrados construidos sobre un solar de 742. Es en esa zona donde se ha podido ver a Aitana junto a toda la familia después de la ruptura. Se han podido hacer con las propiedades de Madrid e Ibiza porque el sueldo de la actriz en Cuéntame era uno de los más elevados de la televisión.

Para hacerse una idea, en la temporada 23, que fue la última, Ana e Imanol se embolsaron, según el portal de Transparencia de TVE, nada menos que 47.054 euros por capítulo, lo que hacía un total a final de temporada de 941.080 euros por los 20 capítulos. Lo curioso es que el ente público decidió rebajarles el suelo ya que en la temporada 14 cada uno cobraba 54.618 euros.

Si la relación amorosa de la intérprete y el productor ha sido equilibrada, por qué no podía ser igual en el trabajo. En 1997, Miguel Ángel decidió fundar Grupo Ganga Producciones, con la que produjo Cuéntame (2001-2023), la serie española más longeva en la historia de la televisión de nuestro país. Dieron en el blanco.

Con la primera temporada obtuvieron una media de 5,4 millones de espectadores y un 33,28% de cuota de pantalla. La empresa también creó las series Hit, Fugitiva, los programas de entretenimiento Un país para comérselo y Cántame cómo pasó y los documentales Haití en construcción y Níger, una emergencia silenciosa.

Miguel Ángel Bernardeau, en junio de 2024. Gtres

La mancha más negra de la productora y, por consiguiente, de Cuéntame, se formó en 2015 a raíz del despido de Pilar Punzano (45) -interpretaba a Inés Alcántara- después de 86 episodios y 5 temporadas. La actriz acusó a Imanol Arias de tener "la lengua tan larga como las manos" y a Ganga Producciones de tener una serie de chanchullos que hacían millonarios al matrimonio Bernardeau-Duato.

Se quedó a gusto cuando se refirió a la empresa: "14 años recibiendo entre 20 y 15 millones de euros al año que os repartís entre cuatro, mientras los técnicos se las ven y se las desean para cobrar sus horas extras, que os sumáis al oportunismo de la crisis para retirarnos las botellas de agua del plató al tiempo que abrís una SICAV valorada en 13 millones de euros”.

Por tal motivo TVE realizó una auditoría donde quedó claro que Miguel Ángel y Ana tenían dos empresas con altos beneficios procedentes de Cuéntame. Por un lado estaba Ganga Producciones, que entre 2007 y 2010 obtuvo 4,47 millones de euros de beneficios y Ganga Proyectos SL que de 2008 a 2009 tuvo un patrimonio neto de 12,1 millones de euros.

Estos datos los cotejó la justicia. Tiempo después descubrió un nuevo escándalo por el que la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado pedía 32 años de cárcel para Duato, 28 años para Arias y otros 18 para Bernardeau.

Imanol Arias y Ana Duato, en una imagen de archivo de 2022.

De los tres, Imanol ha sido el único a quien la Audiencia Nacional ha condenado a dos años y dos meses de cárcel, que ya pactó con la Fiscalía, y no ingresará en prisión al ahber pagado 2,2 millones de euros referentes a la deuda, los intereses y la responsabilidad civil por cinco delitos contra la Hacienda Pública.

Con el tiempo, Ana Duato acabaría teniendo un 40% del accionariado del Grupo Ganga Producciones, Miguel Ángel se quedaría con otro 40% y su hijo Miguel, un 20%. A través de esta empresa se empezó a gestionar la carrera pública de ambos actores. En 2023, Squirrel Media integró el 100% del Grupo Ganga a cambio de dar a los Bernardeau-Duato 454.004 acciones de Squirrel con un importe superior a 1,45 millones de euros.