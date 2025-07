Así es la exclusiva casa donde veranea Laura Escanes, sin Joan Verdú, en Menorca: piscina en flecha y vistas al mar

"Silencio, han empezado mis días favoritos del año", ha comenzado escribiendo Laura Escanes (29 años) en su perfil de Instagram, el día que aterrizó en Menorca. La isla balear se ha convertido en el refugio de la influencer desde hace ya seis años, un lugar que empezó visitando cuando estuvo casada con Risto Mejide (50) y que, años más tarde, ha continuado visitando con sus parejas, excepto este año, que el viaje ha sido sola.

La influencer está en un momento muy especial de su vida, está pletórica y así es como luce en cada una de sus apariciones públicas. Escanes siempre ha confesado que para ella Menorca es un lugar muy especial, ya que tiene una conexión muy bonita con la isla.

Este verano, Laura Escanes ha querido priorizar la familia y los amigos y ha decidido viajar a la isla con su hija Roma, con la que lleva viajando desde que nació y con una amiga, la misma que ha desvelado el lugar donde se alojan y más detalles de este agradable viaje que ya forma parte de la agenda veraniega de la influencer catalana.

Laura Escanes en Menorca compartidas en sus redes sociales.

Aunque Escanes está en un buen momento, empezando una nueva relación con Joan Verdú (30) , quien le está aportando otro tipo de inquietudes que, al parecer, ninguna de sus parejas le había dado, ha decidido viajar a Menorca sola, sin pareja. Años atrás lo hizo con Risto Mejide, cuando aún eran matrimonio, y con Álvaro de Luna (31), con quien no acabó su relación de la mejor manera.

Sin embargo, este verano la influencer ha viajado con una de sus amigas más íntimas, Sindy Takanashi (30), y lo ha hecho a un "gran chalet con excelentes acabados de diseño y capacidad para 7-8 personas", situado en Cala Morell, uno de los lugares más exclusivos de la isla, donde abundan los chalets de estas características, con vistas al mar y a solo diez minutos de Ciutadella, un punto clave de la isla.

"Descanso y tranquilidad asegurados", así es como definen este chalet en la web oficial de alquileres de Menorca. Sin embargo, lo más característico de esta vivienda es que tiene capacidad para ocho personas, ya que cuenta con tres dormitorios dobles y uno individual. Además, dispone de dos baños completos y un aseo. La construcción de este chalet data del año 2012 y es perfecta para viajes en familia.

Por otro lado, una de las cosas que más destacan de este chalet es su jardín privado, presidido por una gran piscina en forma de flecha, rodeada de hamacas y con un porche exterior para poder cenar viendo el atardecer o bajo la luz de las estrellas. Eso sí, por la noche, la casa cuenta con iluminación exterior, que le da un ambiente diferente y especial a la noche menorquina.

Chalet en alquiler en Cala Morell (Ciutadella). LiveMenorca.com

Si hay algo que sorprende todos los años, durante los veranos, son los costes de los alojamientos. En este caso, la inmobiliaria que gestiona esta vivienda no presenta tarifas públicas. Sin embargo, EL ESPAÑOL ha podido consultar a fuentes cercanas a la empresa y ha sabido que este alojamiento podría rondar entre los 500 y 650 euros (por noche) durante este mes de julio de 2025.

Durante sus días en Menorca, a Escanes no le han faltado algunos de sus básicos: pasar un día en barco, cenar o comer en el puerto de Ciutadella y, el más especial, pasear por las calles de la ciudad hasta encontrar la ya mítica fachada azul donde suele posar con su hija, un auténtico amuleto de todos los años. "Se me hace imposible no emocionarme con estas fotos", ha escrito en su perfil de Instagram, donde ha compartido un recopilatorio de las últimas imágenes tomadas en esa emblemática calle.

Sin duda, después de este viaje puede confirmarse que Laura Escanes atraviesa uno de sus mejores momentos, tanto profesionales como personales. Disfrutando de su familia, reenamorándose de su nueva pareja y valorando las pequeñas cosas de la vida. Las vacaciones de la influencer se prolongarán hasta el próximo 9 de julio, ya que su siguiente compromiso público será su asistencia a la gala de los IV Premios Ondas Globales del Pódcast, en Madrid.