Ana Duato, tras su absolución por delito de fraude fiscal: "No es justo sufrir años de presunción de culpabilidad"

Buenas noticias para Ana Duato (57 años). Este lunes, 7 de julio, la Audiencia Nacional ha absuelto a la actriz del delito de fraude fiscal por el que fue juzgada. También a su marido, el productor Miguel Ángel Bernardeau.

La Sala considera que "no concurre acreditación suficiente de que la acusada conocía que estaba incumpliendo su deber de contribuir [al erario público] conforme a lo dispuesto por el ordenamiento tributario".

Así también lo ha manifestado la actriz tras conocerse la noticia: “La sentencia acredita que nunca he dejado de pagar impuestos por todos mis ingresos y que en ningún momento ha habido intención alguna de no hacerlo". Unas palabras que han llegado a EL ESPAÑOL a través de su representante.

Ana Duato en la Audiencia Nacional durante la celebración del juicio por el caso Nummaria. Gtres

Aunque son buenas noticias, Ana Duato tiene "sentimientos encontrados", pues ha sido un proceso larguísimo, que se ha extendido durante una década.

"Tras 10 años, tengo sentimientos encontrados. Por un lado, estoy satisfecha, porque la justicia reconoce la verdad. Por otro, siento que no es justo que alguien tenga que sufrir durante tantos años la presunción de culpabilidad", ha manifestado la intérprete.

La sentencia, ponencia del magistrado Joaquín Delgado, señala que "hay que tener en cuenta que Ana Duato no ha dejado de pagar impuestos por sus ingresos, sino que se produjo una disminución de lo abonado a la Administración tributaria, que puede resultar compatible con el hecho de recibir un asesoramiento jurídico adecuado sobre la mejor forma de tributar".

Y añade: "En todo caso, este posible margen de duda ha de resolverse en favor de la acusada, especialmente si se tiene en cuenta que declaró a la AEAT [Agencia Tributaria] todos sus ingresos".

Imanol Arias y Ana Duato en la presentación de 'Cuéntame como paso'. Gtres

El Tribunal, además, subraya: "La anterior conclusión se fortalece si tenemos en cuenta que no se ha acreditado que Ana Duato sea una empresaria, sino que se trata de una actriz. Pese a que pueda figurar como formando parte de determinadas sociedades, no se ha acreditado que realizara funciones propias de un empresario.

Y concluye: "En definitiva, no se ha probado que la acusada tenga unos conocimientos empresariales superiores a los de un ciudadano medio".

Cabe recordar que Ana Duato se negó a pactar con la Fiscalía, como sí hizo Imanol Arias (69), su compañero en la serie Cuéntame cómo pasó, para el que la Sala de lo Penal ha impuesto dos años y dos meses de prisión.

El actor, no obstante, no entrará en la cárcel. Es la misma pena que pactó con la Fiscalía Anticorrupción.

Por otro lado, la Audiencia Nacional ha condenado a 80 años de cárcel al asesor fiscal del matrimonio, el contable Fernando Peña, por el caso Nummaria. Sin embargo, cumplirá, como máximo, 12.

Ana Duato, durante el juicio, en junio de 2024. Gtres

El juicio concluyó el pasado octubre, cuatro meses después de que Ana Duato e Imanol Arias se sentaran por primera vez en el banquillo de los acusados por presuntos delitos de fraude fiscal relacionados con los beneficios procedentes, principalmente, de su participación en la serie Cuéntame cómo pasó. Fue entonces cuando el actor decidió pactar con la Fiscalía, a lo que la actriz se negó. La intérprete valenciana siempre ha defendido su inocencia.

"Fue una decisión muy meditada por su parte, a pesar de que se le puso sobre la mesa escenarios de acuerdos y planteamientos para eliminar el riesgo y la incertidumbre", explicaton a EL ESPAÑOL hace apenas 16 días, cuando se cumplían un año desde que inició el proceso judicial.

Insistieron a este periódico en que la decisión de Ana Duato siempre fue "firme e informada". "Ella tuvo sobre la mesa la posibilidad de llegar a un acuerdo, se le explicaron las ventajas e inconvenientes y con todo el riesgo que supone meterse en un tribunal, ha defendido que es inocente y que no va a reconocer ante un tribunal un delito que no ha cometido". La artista, aseguraban a este periódico, "no hubiese llegado tan lejos si no confiara en su inocencia".