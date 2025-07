Terelu revela su "sufrimiento" tras su doble mastectomía: "Tiene consecuencias para relacionarme con hombres"

Este viernes, 4 de julio, Terelu Campos (59 años) ha hecho un repaso a algunos de los episodios más dolorosos de su vida, desde el fallecimiento de su madre, María Teresa Campos, a su cáncer de mama, sus complejos físicos, su carácter autoexigente o cómo lleva el paso de los años.

De todo ello ha hablado en el plató de ¡De viernes!, donde ha empezado por contar cómo su paso por Supervivientes marcó un punto de inflexión. Aislada de su realidad cotidiana, a más de 8.000 de kilómetros de casa, tuvo tiempo de hacer balance de su trayectoria personal. En las costas de Honduras pudo reflexionar sobre sus experiencias pasadas, como su enfermedad.

La malagueña se ha enfrentado en varias ocasiones a una dolencia que la ha hecho pasar por quirófano en varias ocasiones. Y cuyas secuelas han dejado huella... y han condicionado de alguna su vida actual.

Terelu Campos ha estrenado en Madrid la obra de teatro que protagoniza. GTRES

"Siempre he pensado que tengo una cabeza bastante bien amueblada con lo que significa vivir y enfrentarte a cosas maravillosas y a cosas terribles en la vida", ha empezado diciendo. La presentadora ha confesado que el gran varapalo de su vida llegó tras ser diagnosticada de un cáncer de mama. Para ella era "impensable" que tuviera que afrontar esa enfermedad en dos ocasiones.

"Siempre he tenido una actitud optimista y positiva y eso me ha hecho pensar por qué me salvé yo. Otras personas a las que he querido, quiero y querré, no pudieron hacerlo. La vida es muy caprichosa", ha explicado.

"Dormía tocándome el pelo"

Como consecuencia del tratamiento de quimioterapia perdió el cabello, algo que la llevó a sentirse mal. "Me acostaba con miedo a que, mientras estaba durmiendo, se me cayeran los mechones de pelo. Yo dormía tocándome el pelo", ha recordado.

Terelu Campos en 'De viernes'.

"Detesto verme con la peluca porque me siento disfrazada, pero lo hice por no generar más morbo. Recuerdo el primer día con la peluca. Pedí que ni me preguntaran nada. Yo pensaba: 'Todo el mundo va a saber que yo no tenía pelo'. Aquello me generó una inseguridad espantosa. Inseguridad y sufrimiento".

El segundo cáncer "me arrasó la vida"

Cuando pensaba que por fin había salido de todo, llegó el segundo cáncer de mama. Y el mundo se le vino encima: "Me arrasó la vida porque no me lo esperaba. Fui a una revisión y de pronto pensé que era una broma. ¿De verdad tengo otro cáncer, con otro nombre y otro apellido? Ahí tome la decisión de cortar por lo sano, nunca mejor dicho".

Terelu decidió someterse a una doble mastectomía para atajar el problema. Pero, como ella misma ha recordado, una intervención tan drástica deja secuelas. Secuelas que, en su caso, le han hecho difícil confiar en sí misma.

"La doble mastectomía tiene unas consecuencias físicas y psicológicas para relacionarme con el género masculino", ha detallado. Tras su experiencia se le quitaron las ganas de estar al lado de una pareja. Es algo de lo que ha hablado en varias ocasiones. "No podría desnudarme delante de un hombre", confesó en Diez Minutos en 2019.

La vida le tendría reservado otro duro episodio con la enfermedad. En esta ocasión, la de su madre. "Mi madre no tuvo Alzheimer, tuvo una demencia", ha aclarado.

Ver a su madre sin facultades mentales hizo que se planteara qué haría ella si le tocara vivir una situación similar: "Vivir la decadencia acelerada, injusta, incomprensible y mental de mi madre me ha provocado muchísimo miedo. Tanto, que le dije a mi hija 'a mí me matas. Compro la pastillita ya, la tengo guardada, y me matas'. No quiero pasar por esto, ni quiero que nadie que quiero en mi vida sufra esto".

"Tengo miedo a la enfermedad"

Terelu tiene claro que "la peor enfermedad es la que te devora por dentro el cerebro. Es terrible para el que la pasa y para quien te quiere".

Cuando echa la vista atrás, "hubiera preferido que mi madre hubiese sido feliz aunque no me conociera. Hubiera preferido sufrir yo a que sufriera ella". Ahora, su conclusión sobre todo lo pasado es clara. Le queda el temor de vivir de nuevo algún tipo de padecimiento: "Tengo miedo a la enfermedad. A una enfermedad que me conlleve una incapacitación".