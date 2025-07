Eugenia Santana revela que fue víctima de una agresión sexual por sumisión química: "Fui drogada, eyaculó en mi interior"

Eugenia Santana (51 años) ha sorprendido a todos al revelar que fue víctima de una agresión sexual bajo sumisión química.

La que fuera Miss España en 1992 ha contado en el plató de '¡De viernes!' que fue violada hace menos de un año: "Fui drogada, con lo cual se anuló completamente mi voluntad".

Los hechos sucedieron el pasado 16 de agosto del verano de 2024 en Las Palmas. La exmodelo encontraba en el Bingo Victoria, donde "llevaba a mi madre muy a menudo". Salió al exterior a fumar un cigarrillo. Se topó con "dos individuos" que "parecían educados" y "querían ligar" con ella. Ahí empezó todo.

Eugenia Santana en una imagen de archivo.

Santana ha reconocido que ambos hombres le preguntaron si se iba a marchar cuando ella estaba fumando en la zona exterior. Minutos después, en el interior del bingo, "ellos abordaron mi mesa".

De regreso al interior de la sala de juego, "recibo un mensaje donde se me dice que mi hijo necesita de mi ayuda." Ellos se ofrecieron a acompañarla a casa y les dijo "sin pensar" que "vale". Y se fue a su domicilio con ellos.

Recogió a su hijo, que "estaba fuera". Y "como agradecimiento", invitó a los dos hombres a subir a su casa. Uno de los hombres, de complexión obesa, "se puso a jugar con mi hijo". El otro "se quedó conmigo", ha relatado.

"Hizo de mí todo lo que quiso"

"Lo que recuerdo es luchar contra viento y marea. Él me agarraba de los brazos muy fuerte. De hecho, tengo un parte de lesiones donde tengo bastantes hematomas", ha destacado.

"Me bajó el vestido y empezó a hacer de mí todo lo que quiso, eyaculando en mi interior. Al día siguiente, a través de flashes, empiezo a recordar toda la secuencia. Me siento muy mal físicamente, muy dolorida, mis partes también lo están y veo flashes de la agresión", ha contado, rota en lágrimas.

Eugenia Santana ha detallado que, tras el incidente, "me sometí a todas las pruebas porque por mi bipolaridad estoy tomando un tratamiento y no puedo quedarme embarazada porque el feto saldría con malformaciones. Yo me quedé preocupada porque ese individuo hizo lo que hizo y me hice pruebas del VIH y de embarazo. Fue muy duro".

Santana ha relatado que en la actualidad está recibiendo ayuda de un equipo de profesionales para superar este duro episodio. Ha decidido contar este episodio "para poder pasar página". Espera poder "ayudar a otras mujeres para que no se queden calladas y que mi familia me perdone".

Eugenia Santana en la gala Miss España 1992.

Durante su entrevista, Eugenia Santana ha reconocido que se ha sentido culpable. Pero ha llegado a la conclusión de que "he sido la víctima".

Nerviosa y entre lágrimas, ha rememorado lo que le sucedió aquella noche de agosto y asegura que no tiene dudas de que fue sometida a una sumisión química: "Se me anuló completamente mi voluntad. Yo no gritaba, solo trataba de luchar contra esa persona".

"Yo no gritaba por mi hijo"

Tal y como ha contado, la noche de los hechos ofreció vasos de agua a los dos hombres. Puso tres vasos de agua sobre la mesa y ella se bebió uno de ellos después de salir del baño. Minutos después se fue al vestidor para ir a fumar y uno de los hombres la siguió. Es uno de los últimos recuerdos claros que tiene de aquella noche.

"Recuerdo estar luchando para quitármelo de encima. Me besaba por todo el cuerpo. Dentro de mi malestar yo no gritaba por mi hijo, pero trataba de zafarme. Era alto y fuerte. En voz baja le decía 'para, para, para'. Se me hizo eterno. En un momento dado me baja el vestido, me pone contra la pared y hace lo que...", ha destacado en el programa de Telecinco.

Eugenia Santana

"Hasta el día de hoy no sé por qué pasó eso. No dejo de ver imágenes y no me lo perdono. Me he castigado mucho por haberme subido a ese coche, durante muchos meses. Hasta el punto de ingresar voluntariamente en una unidad de psiquiatría porque yo no entiendo por qué me subí a ese coche con dos desconocidos y puse en peligro a mi hijo", continuaba.

Eugenia Santana denunció los hechos a las autoridades. Pasado un tiempo llegó a plantearse retirar la denuncia. Entonces se reencontró con sus agresores en un centro comercial "un día antes de la ratificación de la denuncia".

Según ha contado, el autor de la agresión sexual no la reconoció. La modelo les preguntó qué estaban haciendo allí y uno de ellos le dijo al otro que se marcharan. El encuentro la hizo "revivir" todo lo vivido.