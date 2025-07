La discreta vida de Pau Gasol: de su exclusiva casa en Barcelona a sus negocios de hostelería

Este domingo, Pau Gasol (45 años) cumple 45 vueltas al sol. Lo hace en un momento muy especial en su vida. Han pasado ya casi cuatro años desde que anunció su retirada del baloncesto. Desde entonces lleva una vida tranquila con su mujer, Catherine McDonnell (36), y sus dos hijos en el exclusivo barrio de Sant Gervasi, en la zona alta de Barcelona.

Es en esta área, una de las más lujosas y discretas de la ciudad condal, donde el catalán y su familia disfrutan de una etapa mucho más sosegada que la de sus años como deportista de élite en la NBA.

Eso sí, no se ha alejado del todo de las canchas de basket. En la actualidad colabora activamente con diversas causas solidarias, algunas de ellas en el entorno deportivo. Y está volcado en su asociación sin ánimo de lucro, Gasol Foundation, encaminada a erradicar la obesidad infantil a través de la promoción de hábitos saludables en las familias.

Pau Gasol, durante unas vacaciones en Ibiza en 2018, con su mujer, Catherine McDonnell. GTRES

En su vida actual tampoco le faltan ocupaciones en otros sectores y menesteres que le suponen suculentos ingresos económicos. Es el caso de sus negocios en el mundo de la hostelería.

Y es que junto a otros rostros conocidos, como Rafa Nadal (39) o Enrique Iglesias (50), el hermano de Marc Gasol (40) forma parte de Mabel Capital, una compañía de inversión privada fundada por tres socios iniciales: el extenista, Abel Matutes Jr y Manuel Campos Guallar.

Tras el 'divorcio' amistoso de los fundadores, Campos se quedó con el negocio de restauración, Grupo Tatel, en la que se han incorporado nuevos socios.

Accionista de restaurantes VIP

Así, Pau Gasol es accionista de dos restaurantes bien conocidos entre la 'gente guapa' de nuestro país: el Tatel y el Zela. El primero cuenta con sedes en Madrid, Ibiza, Valencia, Marbella, Dubai y Riad. El segundo, de "fusión japomediterránea", tiene dos establecimientos: uno en Ibiza y otro en el Hotel ME by Meliá del céntrico barrio londinense Covent Garden de Londres.

Uno de los más recientes lanzamientos de la empresa, -en la que también participan Íñigo Onieva (36) y Cristiano Ronaldo (40)-, es Vega Private Members Club, un club social privado al que solo se puede acceder por invitación o recomendación de algún socio, y cuyas dos primeras ubicaciones estarán en las millas de oro de Madrid y Marbella.

La cuota anual de membresía de tan selecta sociedad es de 2.400 euros al año, una cifra a la que hay que sumar otros 2.000 euros de cuota de inscripción.

Pau Gasol y Felipe Reyes, tras ganar el EuroBasket, también conocido como el Campeonato Europeo de Baloncesto Masculino de la FIBA, en septiembre de 2015. GTRES

A sus inversiones en el sector hostelero habría que sumar los beneficios que le puedan reportar sus inversiones en el mercado financiero. Cabe recordar que durante sus más de 20 años como profesional del baloncesto, Gasol amasó una gran fortuna.

Según el portal norteamericano Celebrity Net Worth, habría acumulado más de 200 millones de dólares. Y hablamos únicamente de los sueldos que tuvo como jugador desde que entró a formar parte de la National Basketball Association, en 2001.

Un salario de 19 millones

En Estados Unidos, donde los salarios de los jugadores son públicos, Pau Gasol llegó a recibir hasta 19 millones de dólares solo en la temporada 2012/13, cuando jugaba en las posiciones de ala-pívot y pívot en Los Angeles Lakers.

En el equipo con sede en California consiguió algunos de sus mayores triunfos como deportista: dos anillos (es el primer español en lograr un anillo de la NBA) en las temporadas 2008/09 y 2009/10; tres finales consecutivas (ayudó a los Lakers a disputar tres finales seguidas de la NBA en 2008, 2009 y 201); fue seleccionado para disputar varios All-Star Games; y fue incluido en los quintetos ideales de la temporada en varias ocasiones.

Pau Gasol, con los Felipe VI y Letizia, en la recepción que ofrecieron los Reyes en el Palacio Real de Madrid con motivo de la proclamación, el 19 de junio de 2014. GTRES

En su etapa con los de púrpura y oro recibió, en 2012, el Premio NBA J. Walter Kennedy Citizenship, gracias a su labor solidaria y su compromiso social.

Pero el más dulce de sus reconocimientos fue, sin duda, el retiro de su dorsal. En 2023, los Lakers retiraron el número 16 en honor a su incuestionable legado en la franquicia. Con ello pasó a tocar el cielo con las manos: se convirtió en una leyenda viva del basket.

Ingresos publicitarios

A lo cosechado por sudar la camiseta sobre la pista habría que añadir sus cuantiosos ingresos por campañas publicitarias y derechos de imagen.

Según estimaciones de Forbes, Pau Gasol ha obtenido alrededor de 2,5 millones de dólares anuales solo en ingresos publicitarios durante los años de mayor popularidad de su carrera en la NBA. Sus contratos de patrocinio más destacados han sido con marcas como Nike, San Miguel o Banco Popular Español.

Pau Gasol, en una foto de redes sociales, con su mujer. Instagram

En lo relativo a su vida personal, Gasol también ha sido agraciado con el favor de los dioses. Está felizmente casado con Catherine McDonnell, una exreportera deportiva estadounidense que trabajó para cadenas como ABC News y Fox.

Dos bodas: en España y Estados Unidos

Se conocieron en 2015 durante un evento público. Entonces, ella vivía en Nueva York y él en Chicago, por lo que su relación comenzó a distancia. En 2016 hicieron pública su relación sentimental. Y en octubre de 2018 anunciaron su compromiso. Un año después, en 2019, contrajeron matrimonio.

Se dieron el 'sí, quiero' en dos ceremonias distintas, cada una de ellas en el respectivo lugar de origen de los novios. Así, celebraron dos bodas: una en Estados Unidos y otra en España.

La primera de ellas tuvo lugar el 7 de julio de 2019 en los históricos jardines Filoli de San Francisco, California. Su segundo enlace fue el 16 de julio de ese año en el Ampurdán, Gerona, para celebrar con familiares y amigos que no pudieron estar en la boda al otro lado del Atlántico.

En ambas bodas, la pareja apostó por la discreción y la intimidad, aunque sí compartieron después imágenes del enlace en sus redes sociales.

Catherine lució un vestido de Oscar de la Renta en San Francisco y uno de Pronovias en la ceremonia española, con detalles personalizados como los nombres de Pau y de sus abuelas cosidos en el velo.

Pau Gasol, en su casa de Barcelona, en el exclusivo barrio Sant Gervasi. Instagram

En la actualidad, la pareja reside en Barcelona, tiene dos hijos. Ellie (Elisabet Gianna), nacida el 13 de septiembre de 2020, y cuyo nombre hace homenaje a la hija de su excompañero y amigo Kobe Bryant, fallecida en enero de ese mismo año en un fatídico accidente de helicóptero.

Su niña lleva el nombre de la hija fallecida de Bryant

Como se sabe, Gasol y Bryant eran íntimos. Y, tras su muerte, el deportista quedó devastado. Prueba de lo unidos que están es que mantiene una relación muy estrecha con su viuda, Vanessa Bryant (43), así como con sus hijas, Natalia, Bianka, y Capri.

Por su parte, el segundo hijo de la pareja, Max, llegó al mundo en noviembre de 2022.

La familia reside en una casa de tres plantas en el barrio de Sant Gervasi, en la zona alta de Barcelona. Su residencia, de estilo moderno, ofrece vistas privilegiadas de la ciudad.

En el exterior, la vivienda dispone de una gran terraza estilo chill out y una amplia zona ajardinada, perfecta para que los niños jueguen y para disfrutar del aire libre. En el mismo barrio, por cierto, viven numerosas figuras conocidas del FC Barcelona, como Gerard Piqué (38).

Pau Gasol, con su hija, en su casa de Barcelona. Instagram

Esta casa no es la única propiedad de Gasol, quien también ha sabido invertir su capital en el sector inmobiliario. En marzo de 2013 se supo que era uno de los inversores de la marca española VIVLA. Una empresa se dedica a la copropiedad de segundas residencias de primer nivel en los mejores destinos turísticos nacionales.

Inversiones inmobiliarias

Dicha compañía, lanzada en el año 2022, comercializa casas de alto standing valoradas entre los 500.000 euros y los tres millones, con seis semanas de uso al año. Es un modelo que optimiza la inversión de viviendas estratégicamente ubicadas en destinos muy demandados.

Gasol tiene también una sociedad inmobiliaria que creó en 2005. Lleva el nombre de Futur 16 SL, y su padre, Agustí Gasol, figura como administrador único. En 2006, la entidad registró tres propiedades (dos en Barcelona y una en Gerona) por valor de 1,83 millones de euros.

Otra de sus inversiobes en ladrilo es la propiedad que posee en la localidad de Almoguera (Guadalajara). Una finca de 251 hectáreas que figura a nombre de la citada empresa.

No cabe duda de que el exdeportista ha sabido muy bien cómo diversificar su fortuna. Aunque para él, lo más valioso que tiene no se cuenta ni con monedas ni billetes.

Su familia, y así lo ha hecho saber siempre, es el motor principal de su vida. A la vista está en sus redes sociales que es un hombre dichoso. No solo en las finanzas. También en el amor. Basta con ver los mensajes de amor que ha enviado recientemente a su mujer en fechas señaladas. Está enamorado hasta la médula.

Pau Gasol y su mujer, en una imagen de 2018. GTRES

"¡Feliz cumpleaños a mi maravillosa esposa! Eres un verdadero regalo para todos a tu alrededor. ¡Aquí está tu mejor año hasta ahora mi amor! Te amo siempre y para siempre", le dedicó en uno de sus cumpleaños.

Los mensajes de amor a Cat

Otro mensaje muy cariñoso le hacía llegar con motivo del Día de las Madres: "¡Feliz día de la madre a mi hermosa esposa!", escribía en su perfil de Instagram. "Somos muy afortunados de tener una mujer tan fuerte y amable para nutrir a nuestra familia con tanto amor. Te queremos mucho".

Su mujer, que llegó a ocupar el cargo de directora de comunicaciones en la TESS Research Foundation, dedicada a la investigación de la epilepsia infantil, se hace llamar ahora Cat Gasol.

Pau Gasol, el día que anunció su retirada del baloncesto, el 5 de octubre de 2021. GTRES

Orgullosa de su marido, y siguiendo la férrea tradición norteamericana de adquirir el apellido del cónyuge, no ha dudado en transformar su propio nombre para 'Gasolizarlo'.

El amor, que todo lo puede, no solo ha conseguido que adopte su nombre de familia. También lo ha dejado todo, su trabajo y a sus parientes americanos, para instalarse definitivamente en España.

Retirado desde 2021

Ella ha sido su mayor apoyo desde que, el 5 de octubre de 2021, anunciara su retirada en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. "Esto no es un adiós, es un seguimos. Tengo ilusión de hacer cosas importantes", explicaba entonces, entre lágrimas. Desde entonces, Cat, como la llaman en casa, no se ha separado de él. Siempre en un discreto segundo plano.

El pasado mes de junio, la estadounidense le dedicaba unas bonitas palabras junto a una imagen del exjugador en el salón de su casa junto a su pequeña: "Eres nuestro sol, papá! No podría pedir un mejor compañero/amante/amigo para hacer esta vida salvaje. Gracias por todo lo que haces por nosotros y el increíble ejemplo que das a nuestros hijos. ¡Te queremos mucho!".

Una pareja enamorada

En su último post de Instagram, fechado el pasado mes de febrero, dejó claro que ella está igual de arrebatada que él por ella. So In Love With You, escribía, junto a un selfie juntos en un night out. O lo que es lo mismo: una escapadita nocturna. En la imagen, Gasol aparece regalando un tierno beso a su pareja en la mejilla.

No les falta capital para disfrutar de una estabilidad financiera juntos. Tampoco les falta química. De feeling están sobrados. A sus 45, el viento sigue soplando a su favor. El mejor 'triple' de su vida son su mujer y sus dos hijos.