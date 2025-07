Cronología de la detención de Cayetano Rivera: los hechos, un misterioso viaje a Mallorca y el férreo apoyo de Julián Contreras

Cayetano Rivera (48 años) se ha convertido en uno de los protagonistas de la semana después de que el pasado lunes, 30 de junio, trascendiera públicamente que había sido detenido en Madrid, pasando la noche en comisaría.

Desde entonces, el tema se ha convertido en debate televisivo, el torero ha emitido dos comunicados a través de su perfil de X y varios miembros de su familia se han pronunciado al respecto.

Todo comenzó en la madrugada del pasado 30 de junio, cuando Cayetano Rivera protagonizó un altercado con varios policías en un restaurante de comida rápida en la calle Atocha. Presuntamente ebrio y con una actitud desafiante, increpó a los trabajadores del local, quienes llamaron a los servicios de seguridad. A la llegada de los agentes, el diestro no quiso calmarse. A continuación, cómo se han dado los hechos.

1. Noche en comisaría

La noticia se conoció horas después del suceso, en el programa Y ahora Sonsoles. Según testigos, una vez llegaron los agentes al local en el que se encontraba, Cayetano Rivera se encaró con la Policía y terminó detenido, acusado de un presunto delito de resistencia y desobediencia a la autoridad. Pasó la madrugada en comisaría y fue puesto en libertad a primera hora de la mañana.

Esa misma tarde, el torero dio su versión de los hechos. Lo hizo en directo, durante una conexión con el programa que conduce Sonsole Ónega (47). "Tuve una discusión y ya está, como se discute por 20 cosas todos los días. Pero de ahí a ser violento... eso no es verdad", aseguró.

En directo, además, Cayetano Rivera dejó claro que tomará medidas legales tras valorar la situación con un abogado: "Voy a poner mi denuncia. Fue desproporcionada su reacción totalmente y me parece una barbaridad. En ningún momento me resistí a nada. Hoy estoy con mis abogados, partes de lesiones... Pediremos las cámaras y las imágenes, que salga todo".

2. Canales Rivera, incrédulo

Teniendo en cuenta que ha sido uno de los temas de la semana, tras conocerse la noticia, los medios han preguntado a su entorno por lo ocurrido. Uno de los primeros en pronunciarse fue su primo José Antonio Canales Rivera (51). El también torero se enteró de la noticia en directo, durante su participación en TardeAr.

Incrédulo y sorprendido comentó: "No digo que la noticia no sea esa, pero conociéndole, me sorprendería muchísimo que tenga que ver con que intentase agredir a las fuerzas del orden". En esa misma línea, deslizó: "Me sorprendería mucho que tuviera un comportamiento obsceno y maleducado".

Sobre su primo sólo tiene buenas palabras. "Cayetano es un tío muy centrado y muy templado. Las injusticias le gustan poco y se manifiesta ante eso. Creo más en eso que en una metedura de pata suya", aseguró en el programa de Telecinco.

3. Francisco Rivera, "en shock"

El diestro, quien se encontraba de vacaciones en Las Vegas, también concedió sus primeras palabras en el programa TardeAr.

"¿Qué mi hermano ha sido detenido?", preguntó sorprendido. Francisco Rivera (51) se mostró atónito ante las informaciones proporcionadas por los compañeros del formato de Telecinco.

"No me lo puedo creer. ¿Me lo puedes repetir? Me has dejado en shock. Voy a informarme", comentó.

4. Eva González, distante

La que fuera mujer de Cayetano Rivera quiso marcar distancia. Aunque estuvieron juntos durante una década y tienen un hijo en común, Eva González (44) evitó dar declaraciones sobre la detención de su exmarido.

"No tengo nada que decir. Gracias. Yo es que no tengo ninguna opinión. Yo me dedico a trabajar, a cuidar de mi hijo y es a lo que voy ahora. No tengo nada más que decir", expresó ante los micrófonos de Europa Press.

Eva González tampoco reveló si había podido hablar con el torero, si le sorprendía su detención o si ella ha presenciado alguna vez a Cayetano Rivera en un actitud agresiva.

5. Primer comunicado

Ante determinadas publicaciones aparecidas en algunos medios, me veo en la necesidad de aclarar, que en ningún momento he protagonizado ni participado en ningún acto de agresión hacia agentes de la autoridad.



Lamento profundamente que se estén difundiendo versiones… — Cayetano (@Cayetano_Rivera) June 30, 2025

El pasado 30 de junio, tras su contacto con Sonsoles Ónega, el diestro emitió un rotundo comunicado a través de su cuenta de X. "Ante determinadas publicaciones aparecidas en algunos medios, me veo en la necesidad de aclarar que en ningún momento he protagonizado ni participado en ningún acto de agresión hacia agentes de la autoridad", explicó.

En esta misma línea, insistió: "Lamento profundamente que se estén difundiendo versiones infundadas sobre unos hechos que, en ningún caso, ocurrieron como se ha insinuado". Y añadió: "Quiero dejar constancia, además, del respeto que siento por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuya labor valoro y reconozco".

Consciente de la repercusión que pueden tener estos hechos, Cayetano Rivera pidió prudencia a la hora de tratar el tema: "Ruego discreción y responsabilidad a la hora de abordar este asunto, especialmente por el impacto que puede tener tanto en el ámbito personal como institucional". Finalmente, envió un mensaje de disculpas por no poder despedirse en Burgos, en una corrida prevista para el día 1 de julio: "Lo que más siento es no poder estar mañana en Burgos y despedirme de su afición. Gracias".

6. Segundo comunicado

Aunque las heridas físicas duelen, no es eso lo que más me duele. El verdadero dolor nace de la impotencia y la frustración de sentirme tratado como un delincuente o incluso un "terrorista" por una discusión previa, en la que en ningún momento amenacé ni agredí a nadie. Mucho… — Cayetano (@Cayetano_Rivera) July 1, 2025

El pasado martes, 1 de julio, Cayetano Rivera volvió a pronunciarse en su perfil de X. Un comunicado, si cabe más rotundo, en el que dejaba entrever lo incómodo que se sentía con esta situación. "Aunque las heridas físicas duelen, no es eso lo que más me duele. El verdadero dolor nace de la impotencia y la frustración de sentirme tratado como un delincuente o incluso un 'terrorista' por una discusión previa, en la que en ningún momento amenacé ni agredí a nadie", comenzó entonces.

"Mucho menos a la Policía, institución que siempre he respetado y admirado por su labor y valentía, y a la que seguiré reconociendo como tal. Quiero pensar que lo ocurrido fue un hecho aislado. Sin embargo, también tengo el derecho -y, desde mi sentir, el deber- de defenderme de lo que considero una profunda injusticia", añadió el diestro.

Tras un mensaje de agradecimiento a los periodistas, a quienes pedía respeto por su intimidad, zanjó: "Mi credibilidad vale tanto como la de cualquier persona que ha intentado, con discreción y educación, construir un camino propio. No pretendo ser ejemplo de nada, porque no me considero quién para ello, pero al menos merezco ser escuchado con el mismo respeto que ofrezco".

7. Reaparición en Mallorca

El miércoles 2 de julio trascendieron unas misteriosas imágenes de Cayetano Rivera en Mallorca. En plena polémica, el diestro reapareció en la isla balear.

Allí se le vio con el rostro serio, de perfil bajo y ocultándose tras unas gafas de sol. El torero, además, lucía ropa informal: camiseta en color azul y pantalones de sport.

Entonces no hizo ninguna declaración. Las imágenes publicadas por los medios gráficos lo mostraban atento al móvil y, en ocasiones, percatándose de lo que había a su alrededor.

8. El apoyo de Julián Contreras

El hermano pequeño de Cayetano Rivera se ha pronunciado en dos ocasiones a través del programa Vamos a Ver. La primera vez era una reportera del programa quien replicaba las palabras del hijo de Carmina Ordóñez. “Eso de que ya por el hecho de que sea torero es violento…”, comentaba Julián Contreras (39).

El pasado 2 de julio, el mismo día que trascendía el viaje del torero a Mallorca, el youtuber volvió a pronunciarse en el citado programa, a través de una videollamada. "La situación de Cayetano me parece muy desagradable porque no se sabe con detalle exactamente que fue lo que pasó. Él tiene su versión. Creo que se está yendo demasiado fuerte", comentó.

Julián Contreras defendió públicamente a su hermano. Aunque no había podido ponerse en contacto con él y mantienen una relación "intermitente", no dudó en apoyarlo desde la televisión: "Cayetano no es una persona violenta. No es una persona agresiva. No es una persona predispuesta a generar y a causar un incidente (...) El retrato que se está haciendo no es ni muchísimo menos la figura de Cayteano. Me duele".