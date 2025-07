Primeras palabras de Rocío Crusset sobre la boda de su hermano Alberto Herrera: "Estoy ilusionadísima"

Afincada en Nueva York desde hace años, y convertida en una de las modelos con mayor proyección internacional del momento, Rocío Crusset (31 años) ha regresado a España para recibir un homenaje de la revista Vanity Fair por su trayectoria en el mundo de la moda.

Una noche muy especial en la que también se reconoció el talento de Nieves Álvarez (51), Celia Forner (57) y Oriol Elcacho (45), y en la que la hija de Carlos Herrera (67) y Mariló Montero (59) se ha pronunciado por primera vez sobre el compromiso matrimonial de su hermano Alberto Herrera (32) y Blanca Llandres (29), que después de un año de discreta relación se darán el 'sí quiero' dentro de unos meses.

Y aunque todavía no ha trascendido ningún detalle sobre la que promete convertirse en una de las bodas de 2026, la wedding planner escogida por la pareja para su gran día, Alejandra Lacida, de 'La madrina weddings' ha revelado que el enlace tendría lugar antes de lo que se piensa: "Se casan mucho más pronto que tarde", ha compartido en redes sociales junto a una imagen del locutor radiofónico y de su novia, prima de Lourdes Montes y sobrina de José Manuel Soto.

Rocío Crusset posando para los medios gráficos. GTRES

"Yo estoy ilusionadísima, claro, imagínate. Muy contenta porque estoy muy contenta por ellos y les veo muy felices, están enamoradísimos",ha confesado Rocío, para la que Alberto no es solo su hermano sino también su mejor amigo, como ha asegurado en más de una ocasión. "Además Blanca la conocemos de toda la vida. Es una niña, bueno, una mujer encantadora estupenda y yo estoy feliz de tenerla como cuñada. Muy feliz", ha añadido con una gran sonrisa, encantada con su futura cuñada.

Muy discreta, la modelo ha preferido no confirmar si la boda se celebrará en Sevilla, apuntando que "no tengo ni idea porque en eso todavía no... O sea, sé que están un poco viendo a ver dónde lo hacen y cómo lo hacen. Yo les dejo que ellos hagan lo que quieran y que lo cuenten ellos, claro".

¿Será la suya la próxima? Después de cinco años de relación con el empresario norteamericano Maggio Cipriani, Rocío ha confesado que "no tengo ningún plan por el momento de casarme. Estoy muy bien como estoy ahora mismo", aunque no descarta dar el paso en un futuro: "Pues igual sí, igual no, no se sabe", ha asegurado entre risas.

Por el momento, está centrada en su carrera. A su faceta de modelo se une la de diseñadora, y hace unos días Charlize Theron (49) sorprendía luciendo sus joyas en un estreno: "Eso fue uno de los mayores orgullos porque al final cuando como modelo haces algo distinto porque trabajas con tu imagen, ¿no?. Esto es una creación que he hecho yo con mis propias manos, con mis ideas y mi creatividad y que alguien de la talla de Charlize Theron se haya querido poner los pendientes y además que se los quedó, le gustó y se los quedó y yo pues encantada y orgullosa, como un bebé mío que está por ahí volando por el mundo", ha reconocido.

Cambiando de tema, Rocío ha reaccionado con sorpresa a la detención de Cayetano Rivera (48), de la que se ha enterado por la prensa en el evento. "Ah, pues no tenía ni idea. Me sorprende mucho porque Cayetano, yo de lo que le conozco, me parece un hombre encantador y simpatiquísimo y muy amable. No sé qué ha podido pasar. He llegado hoy de Nueva York, yo no estoy muy enterada de estas cosas. Estoy en otras. Pero bueno, sí, no sabía nada", ha zanjado.