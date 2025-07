El nuevo proyecto empresarial de Joaquín Torres en Galicia: alquila una impresionante villa por más de 500 euros la noche

Joaquín Torres (53 años) atraviesa un buen momento en lo personal. Atrás quedaron unos años marcados por su delicado estado de salud, la muerte de su madre, Joaquina Verez Vicanco, y la crisis sentimental con su marido, Raúl Prieto (49). Según publicó EL ESPAÑOL el pasado mes de marzo, el arquitecto se encuentra ahora "bastante bien".

Sigue a día de hoy inmerso Torres en una batalla judicial con su hermano Julio por haber estafado a su familia parte de su millonario patrimonio. "La situación continúa siendo complicada", deslizaron a este periódico un tiempo atrás.

En medio de este agridulce trance, Joaquín ha encontrado un nuevo motivo para sonreír. Tal y como ha revelado recientemente en sus redes sociales, ha dado un paso más en sus proyectos profesionales. El arquitecto, así, se ha hecho con una suerte de emplazamiento en la localidad gallega de La Coruña.

"Hace unos meses compramos Rafa y yo una casa de la cual nos enamoramos. Decidimos acondicionarla para poder disfrutarla este verano, y ponerla en rentabilidad para que mucha gente la pueda disfrutar también. Así que obtenidas las licencias, la tenéis disponible en las plataformas más habituales". Así, con estas palabras y un vídeo 360 grados de la villa, Joaquín Torres ha compartido la noticia en su perfil de Instagram.

La vivienda, formada por cuatro dormitorios y dos baños, se encuentra en la Costa da Morte. En concreto, Casa da Agua -como el arquitecto la ha bautizado- está situada a escasos 10 minutos de las villas de Laxe o Ponteceso y a 40 de la ciudad de La Coruña. Se trata de una mansión en dos plantas, con entrada independiente a cada una de ellas.

Una suerte de parcela privada de unos 5.000 metros cuadrados compone el exterior de Casa da Agua. Así, se presenta como una extensa lengua y de tierra con un litoral de 285 metros. Tiene capacidad para 12 viajeros y destaca, entre otros aspectos, por su acceso directo al mar con embarcadero propio.

Casa da Agua posee ya su propio perfil en Instagram. Hace una semana que la espectacular mansión abrió su cuenta en la plataforma y cuenta ya con más de 500 seguidores. Además, añade un enlace que redirige directamente a un portal inmobiliario.

Según ha comprobado EL ESPAÑOL, la impresionante mansión que alquila Joaquín Torres se presenta como un éxito rotundo este verano. No tiene disponibilidad hasta el día 3 de agosto, presentándose así como un acierto de cara a la inminente época estival. Sin embargo, cabe puntualizar que desde el mes de octubre no es posible alojarse en el enclave de lujo.

El precio por noche, tal y como puede confirmar este portal, varía en función de las fechas escogidas. Si bien en julio es posible hospedarse en Casa da Agua por poco más de 500 euros, lo cierto es que esta realidad disipa un tanto en lo que concierne a agosto. Entonces, la cantidad a desembolsar por noche supera los 1.300 euros.

Joaquín Torres goza de un excelente trance en lo profesional. Su estudio de arquitectura, A-Cero se presenta como un referente en el sector. Además, fue en noviembre de 2024 cuando dio un paso más e inició una nueva etapa empresarial. A-Cero se lanzó al mundo inmobiliario y puso en alquiler una propiedad de lujo en la conocida plataforma Airbnb.

Raúl Prieto y Joaquín Torres en las calles de Madrid. Agosto de 2023. Gtres

Una especie de calma después de la tormenta. Especialmente en lo que respecta a su relación sentimental. Y es que los rumores en torno a una separación entre Joaquín Torres y Raúl Prieto se convirtieron en un habitual en los últimos tiempos. Tal fue el quiebre que el arquitecto decidió mudarse con sus hijos, Álvaro (17) y Manuel (15), mientras la situación se calmaba.

"No era una crisis, era una manifestación de amor. Pero Raúl se sintió muy dolido. Me dijo que esa no era manera de afrontar esto y que volviese", apuntó Torres en el programa Y ahora Sonsoles un tiempo atrás.