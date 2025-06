Marta López y Alejandro Huerta ya son marido y mujer: de las lágrimas del novio a la fiesta con baile hasta el amanecer

Tras meses planeando con mucha ilusión su boda, Marta López (51 años) y Alejandro Huerta (35) se han dado el 'sí, quiero'.

La colaboradora de Mediaset y el fisioterapeuta se han casado el pasado viernes, 27 de junio, en una ceremonia muy emotiva, en la que ha lucido dos vestidos de novia diferentes. Y en la que ha caminado hasta el altar del brazo de uno de sus hijos.

Al enlace civil, celebrado en el Mirador de Cuatro Vientos, en Madrid, no han faltado numerosos rostros conocidos de la televisión: desde su amigo Kiko Hernández (48), a Makoke (55), Isabel Rábago (51), Boris Izaguirre (59) o sus compañeros de TardeAR, Miguel Ángel Nicolás y Leticia Requejo (34).

Makoke, Kiko Hernández e Isabel Rábago han sido algunos de los invitados al enlace de Marta López. GTRES

"Para mí ha sido muy especial ver a mi hijo llevándome al altar del brazo", ha confesado la colaboradora a sus compañeros de ¡De Viernes!

Las lágrimas del novio

“Está siendo muy especial, la persona que más ha llorado de momento ha sido el novio. Para mí ha sido muy especial ver a mi hijo llevándome al altar del brazo, ha sido un momento único, y más viendo a Alejandro en el altar esperándome. Ha sido una boda muy emotiva".

En el citado medio ha revelado que ha llevado dos vestidos distintos: uno muy clásico para la ceremonia y otro, en un estilo "contrario", para la fiesta.

En el banquete, tal y como ha deslizado Marta, ha habido "mucho cariño" y "mucha comida". Una fiesta por todo lo alto con la que abre paso a una nueva etapa en su vida.

Kiko Hernández, en sus redes sociales. Instagram

Al parecer, tampoco han faltado la alegría y el buen rollo. Así ha contado la propia Makoke en sus redes sociales. Un día después de la fiesta, compartía un vídeo en el que ofreció algunos detalles de cómo transcurrió la celebración.

"Marta estaba guapísima"

"Estoy un poco afónica porque en la boda de ayer canté y bailé mucho. Marta estaba guapísima, espectacular. Tengo resaca emocional y de la otra", explicaba.

También ha revelado algunos detalles de la boda Kiko Hernández, quien ha compartido una foto en sus redes en las que aparece junto a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como 'el pequeño Nicolás'.

El tertuliano, su marido, Fran Antón, y otros invitados han disfrutado de una fiesta que se prolongó hasta el amanecer. En su caso, ellos acabaron el baile a las siete de la mañana. “Gracias, Marta, por tanto esfuerzo y cariño con todos nosotros. Te quiero”, ha escrito el colaborador.

Marta Lopez y Alejandro Huerta en el hipermercado Costco de Las Rozas, en imágenes exclusivas de EL ESPAÑOL. EL ESPAÑOL

Esta ha sido la segunda boda para Marta López. La primera vez que se casó fue en 2007, cuando formalizó su idilio con el futbolista Jorge Cabeza (46). Fruto de su unión, celebrada en El Escorial, en la sierra madrileña, nacieron sus hijos Jorge (16) y Hugo (15).

Tras divorciarse del deportista, en 2012, mantuvo un romance con el empresario Javier Fernández. Con él tuvo otro hijo llamado Javier (10).

Quiere ser madre

Marta está tan ilusionada que no descarta convertirse en madre de nuevo. "Le he dicho que seré madre con él si él quiere", ha confesado. "Él quiere y lo haremos. Tengo la regla y la ovodonación es una opción, pero hay varias alternativas, como la adopción".

Hace unos días, Kiko Hernández le dedicó una emotiva carta a través de su cuenta de Instagram. "Mañana comienzas una nueva etapa", empezaba diciendo, "y no puedo evitar emocionarme al pensar en todo lo que hemos vivido juntos en estos 23 años".

"Has sido mucho más que una amiga, eres una hermana, una compañera de vida, alguien que ha estado en los momentos más importantes de mi historia", continúa el escrito del colaborador.

"Has reído y llorado conmigo, me has escuchado sin juzgar y me has enseñado lo que significa una amistad verdadera. Y hoy, verte tan feliz, a punto de casarte con el amor de tu vida, me llena el alma", le dice.

La carta de Kiko Hernández

Por último, le recuerda el cariño y admiración que siente por ella: "Fran y yo te dedicamos estas palabras con todo el amor del mundo, porque te admiramos, te queremos y celebramos contigo este paso tan grande".

"Sabemos que este es solo el comienzo de una historia bonita que vas a escribir con él, día a día, desde el amor y el respeto. Gracias por darme tanto cariño durante estos años. ¡Ponte guapa mañana y luego a celebrarlo!", concluye.