Descubrimos todos los detalles de la gran boda gay a la que está invitada Isabel Díaz Ayuso: dos días de fiesta y un lugar único

David Enguita, vocal asesor del Partido Popular en el distrito madrileño de Hortaleza y miembro de la Junta Directiva del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (46 años), contraerá matrimonio con su pareja, Juan Carlos Tabero, en El Rocío (Huelva). Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, será el próximo 27 de julio cuando la dupla selle su amor.

Enguita y Tabero, que se darán el 'si, quiero' en cuestión de un mes, son ya padres de un niño llamado Gabriel, quien llegó al mundo el 5 de noviembre del año 2021 a través de la técnica de reproducción asistida y gestación subrogada. Así, ambos se presentan como una de las parejas más influyentes del panorama LGTBIQ+ en la actualidad.

Un enlace de renombre el que acogerá en 30 días la localidad onubense de El Rocío. No obstante, lo cierto es que fue el pasado 7 de marzo cuando ambos contrajeron matrimonio de foma legal en la Junta Municipal del distrito de Hortaleza. "Fue un evento al que únicamente acudió la familia más cercana. El próximo día 27 seremos unas 130 personas", reconoce David Enguita en conversación telefónica con EL ESPAÑOL.

David Enguita y Juan Carlos Tabero en la finca El Ranchito. Cedida a EL ESPAÑOL

Será el día 26 de julio cuando el entorno más cercano de David y su razón de amor celebren la preboda en un emplazamiento ubicado junto a la Ermita de El Rocío. Una reunión en la que habrá desde un cóctel privado hasta variada música. Un aticipo ideal para el que, sin lugar a dudas, será uno de los días más felices de sus vidas.

24 horas más tarde tendrá lugar el magno día. David Enguita y Juan Carlos Tabero celebrarán la jornada en El Ranchito, una de las fincas más aclamadas de la comarca de El Rocío y ubicada en pleno corazón del Parque Nacional de Doñana. Se trata de un emplazamiento situado a poco más de media hora de la ciudad de Huelva. Destaca, entre otros aspectos, por los majestuosos jardines y amplios salones que componen sus más de 40.000 metros cuadrados.

La ceremonia, según ha confirmado el propio David a este portal, contará con una auténtica producción artística de primer nivel. El diseño floral estará a manos de Guillermo Lasso, director de la Escuela Andaluza de Arte Floral. El baile, por otra parte, consistirá en una coreografía sobre una pieza original personalizada compuesta por Melodifit. Con respecto a la música, cabe mencionar, han confiado en Raquel y Viviana Rodríguez -Las Mellis-, entre otros.

Primer plano de las alianzas de los novios. Cedida a EL ESPAÑOL

Uno de los mejores secretos de cualquier boda es la vestimenta de los novios. En esta ocasión, ambos optarán por cuatro cambios de Púgil Store, Atelier de Bodas, Sedka y Outlet Nupcial. En cuanto a los anillos, David y Juan Carlos se han decantado por anillos atersanales de eme Jewels, elaborados íntegramente en su taller.

No es el look de los novios el único aspecto que genera incertidumbre cuando se habla de una boda famosa. También es la lista de invitados una de las grandes incógnitas. En esta ocasión, uno de los nombres que más ha resonado es el de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular, formación a la que David Enguita pertenece desde hace un tiempo. "Ella está invitada", reconoce, tajante, el del PP a este medio. Su asistencia, cabe puntualizar, no ha sido confirmada aún.

Cuenta el también comunicador a EL ESPAÑOL que la localización escogida para la celebración de la boda no es asunto baladí. "Juan Carlos y yo nos conocimos en El Rocío y siempre me va a recordar a nuestra historia de amor", sostiene Enguita. No obstante, fue este mismo municipio en el que David y su familia vivieron recientemente uno de los días más difíciles de su vida.

David Enguita junto a su abuela, en una fotografía de sus redes sociales.

El pasado 9 de junio, tras concluir la Romería de El Rocío, un carro tirado por una mula descontrolada atropelló a su futuro marido y su abuela. Esta última, desafortunadamente, terminó perdiendo la vida finalmente. "Juan Carlos se puso delante para salvarla, pero perdió el conocimiento. Ya se encuentra mejor, aunque ha estado de baja", recalca.

El triste falleciimiento de su abuela ha hecho que David aparte a un lado las redes sociales en las últimas semanas. Sin embargo, hace escasos días hizo uso de su Instagram para despedirse de su ella. "Hoy estás ya con el abuelo. Dale un beso fuerte de mi parte y dile que le echo muchísimo de menos. Ahora estáis juntos de nuevo, como siempre debía ser. Os quiero con el alma", escribió Enguita. "Tú has sido mucho más que una abuela. Has sido guía, refugio, ejemplo, y el corazón que ha mantenido unida a nuestra familia", añadió.

Un agridulce trance el que afronta ahora David Enguita. "Pensamos en anular la boda, pero, tras hablar con mi familia, llegamos a la conclusión de que fuera el día que fuera lo íbamos a pasar mal". En esta línea, confiesa el comunicador a EL ESPAÑOL que el día de la boda llevarán las cenizas de su abuela, además de dar paso a una misa el lunes 28 de julio.

David Enguita y Díaz Ayuso os dan los buenos días pic.twitter.com/ANrzYcO9IX — littlebab 🏳️‍🌈 🐞 (@mrlittlebab) August 16, 2019

David Enguita, reconocido como uno de los millennials más influyentes en el ámbito de la comunicación, ha forjado una sólida trayectoria con más de 14 años de experiencia. Su impacto se extiende por diversos medios, destacando en televisión con presencia en canales como Antena 3, Telecinco, Telemadrid, TRECE, Canal 33, Iberoamérica TV e HispanTV.

Desde mediados del año 2023, trabaja como vocal asesor en el distrito madrileño de Hortaleza. "Mi función principal es asegurar la definición y seguimiento de temas estratégicos que impactan tanto la política como la economía-productiva de los barrios", recoge Enguita en su perfil de LinkedIn.

Lidera la plataforma Jóvenes en Libertad y fundó la primera Asociación Nacional e Internacional de Prensa y Comunicación Audiovisual LGTB+, con presencia en Europa, América y Asia. David aboga por que los jóvenes sean actores principales en la política, destacando su energía, creatividad y visión para impulsar cambios significativos.