Pilar, la viuda de Manolo Zarzo y la gran beneficiada de su herencia: qué les deja a los hijos y el dolor de su nieto mayor

10 días han transcurrido desde que perdió la vida el siempre enérgico y optimista -cuentan quienes lo trataban- actor Manolo Zarzo, a los 93 años, en su casa de Pozuelo de Alarcón. Semanas atrás de su deceso, nadie podía figurarse el mismo, pues el artista estaba en plena forma.

Cierto es que los achaques, naturales y lógicos que se acarrean con la edad, llevaban tiempo fastidiándolo, pero tras su último revés nada se pudo hacer. Zarzo fue un hombre que trabajó mucho, trató también de ayudar a los suyos y, en el último tramo, procuró vivir como quiso.

En ese último tiempo, Manolo dio prioridad a su entorno más íntimo y se alejó de polémicas familiares. A su lado, incansablemente, estuvo su hoy viuda, Pilar Alonso. También, en el mismo grado de implicación, según confirma EL ESPAÑOL, sus dos hijos menores, Mario y Hugo.

El querido actor Manolo Zarzo en una instantánea tomada hace años. Gtres

De justicia es destacar la figura de uno de sus vástagos mayores, David. Él nunca dejó de estar en contacto con su progenitor, al que admiraba y adoraba a partes iguales. La situación de la primogénita del celebérrimo actor, Flavia Zarzo, y de otro de sus hijos, Manuel, merece otro renglón.

Por su parte, Flavia ha estado muy presente en los medios de comunicación en los últimos días, con el objeto de aclarar las guerras familiares. Se ha dicho de ella que su relación con Manolo Zarzo fue un tanto cambiante en el tiempo. Del otro hijo restante, Manuel, nada se sabe.

EL ESPAÑOL pudo conocer que este vástago, al que todos llaman Manolo, como su padre, decidió irse, alejarse de su familia, y así sigue. Fue informado del deceso de su padre y lo lamentó, pero en la distancia. En medio de este escenario, ¿qué pasa con la herencia de Manolo?

En primer lugar, se explica que la herencia de Manolo Zarzo fue "muy normalita, la de un obrero de su oficio. Fue un hombre que trabajó mucho, su cara era la más repetida, pero no hizo grandes y sonados papeles. Estaba en todos los sitios, pero sin sobresalir".

El actor Manolo Zarzo, en un acto público. Gtres

En esa línea, quien bien lo conocía, y con quien hablaba con frecuencia, apunta: "El testamento está muy cerrado a favor de Pilar. Manolo estaba muy enamorado de su segunda mujer, también eternamente agradecido por todo, y no la iba a dejar tirada".

"Sobre todo, por los hijos que tienen en común", se puntualiza. Mario y Hugo, explican, fueron dos vástagos especialmente presentes en la vida de Manolo, y él disfrutó sobremanera de su crianza y educación.

A nivel patrimonial, Zarzo tenía "varios pisos, varias propiedades. Sobre tres casas". Eso sí, "ninguna a su nombre". El informante con el que se contacta, opina: "Nunca fue un hombre ambicioso y tuvo la cabeza fría para las inversiones".

"Vendió la casa de la playa y vivía muy ajustado, por decisión propia. Vivía de su pensión y de sus ahorros", se agrega. El propio Manolo lo reconoció en distintas entrevistas.

"Yo tengo mi pensión, y como he sido muy hormiguita, me quedan unos ahorros. Fui inteligente y supe guardar. No he malgastado el dinero, al contrario de lo que hicieron muchos compañeros. Vengo de una familia de obreros", manifestó en Pronto.

En lo que respecta a empresas, el actor y su esposa figuran como administradores de una productora, Producciones Huma, constituida en 1998, que no presentaba cuentas desde el ejercicio 2007 y que tampoco era propietaria de ningún inmueble.

Manolo Zarzo, en un evento social. Gtres

En otro renglón bien merece hablar del dolor del nieto mayor de Manolo Zarzo: Pierre, hijo de Flavia Zarzo. El joven ha estado presente en el último adiós a su abuelo, siempre buscando el discreto segundo plano.

Nada más enterarse del deceso de Manolo Zarzo, Pierre -de padre francés- viajó desde Boston, donde estudia.

El día que Manuel se alejó

Hace unos días, a EL ESPAÑOL se trasladó que Manuel, uno de los hijos mayores de Manolo Zarzo, está "alejado de la familia". "Él tiene su vida y tomó la decisión de apartarse", se explicó.

Y se añadió: "Con el padre no había relación ninguna y con los hermanos, menos. Esto viene de décadas". Conviene matizar en este punto que Manuel es fruto del primer matrimonio de Manolo Zarzo con María Luz Cañizares.

De aquella unión nacieron Flavia, Manuel y David. En segundas nupcias, el afamado intérprete se casó con Pilar Alonso, su viuda, y tuvo dos hijos más: Mario y Hugo. Hace años que Manuel se alejó de su familia. ¿Qué pasó entre Manuel y sus hermanos para que un día toda relación concluyera?

Flavia Zarzo lo aclaró a EL ESPAÑOL: "Manolo tiene sus problemas. Con Manolo no hemos contado ninguno de nosotros cuatro. No tenemos trato desde hace muchos años. Tampoco contábamos con que iba a venir al tanatorio".

Flavia Zarzo, en una imagen reciente, tras morir su padre.

La ausencia de Manuel en el último adiós a su padre no llamó la atención en el seno de la familia, pues, en realidad, tampoco fue al entierro de su madre, María Luz: "Mi madre murió en el año 2018 y Manolo tampoco vino. Estuvimos David y yo solos".

Así las cosas, sólo son cuatro los hermanos que, hoy en día, han despedido a su padre: David, Flavia, Mario y Hugo. La propia Flavia, en los últimos días, ha dejado claro a EL ESPAÑOL que no es verdad que ella no se hable con sus hermanos.

Con David es cierto que tiene sus desacuerdos y, tal como lo describe una fuente, han "chocado" siempre. Tienen distintas maneras David y Flavia de ver y de enfocar la vida, y esto los ha colocado, a veces, en situaciones de tensión y discrepancia.

Esta situación con David es totalmente excepcional: Flavia se lleva "de maravilla" con Mario y con Hugo.