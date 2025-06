Rafael Medina arrasa con su firma de "lujo silencioso": una marca que enamora a famosos y amigos VIP de Laura Vecino

Rafael Medina (46) ha hecho realidad un sueño que llevaba tiempo anhelando cumplir. El XX duque de Feria y XVII marqués de Villalba ha inaugurado la tercera tienda física de MR. AB, la firma de moda masculina que fundó en 2021, con la que ha logrado posicionarse como marca de referencia en el mundo del lujo.

Fue el pasado 12 de junio cuando el hijo de Naty Abascal (82) abrió las puertas de una nueva delegación de su marca. Un establecimiento ubicado en el número 23 de la calle Lagasca de Madrid que se suma a los otros dos comercios de la empresa: el de la Galería Canalejas, en la capital, y el de Marina Village, en Ibiza.

La grand openning, celebrada en el restaurante Kabuki, contó con la asistencia de numerosos rostros conocidos. Entre ellos, su mujer, Laura Vecino (46), la cantante Marta Sánchez (59), o el coleccionista de arte y profesor en IE Business School Juan Alfaro.

Rafael Medina y su mujer, Laura Vecino, en la fiesta inaugural de MR. AB en Madrid, junto a amigos como Marta Sánchez. Instagram

La fiesta inaugural congregó a un buen número de amigos del matrimonio. Muchos de ellos son clientes ya de una marca de moda para hombres que confecciona prendas de estilo atemporal y "apuesta por patrones muy cuidados", tal y como ha destacado el propio aristócrata.

Prueba del buen hacer de MR. AB es que en solo cuatro años de vida han pasado de vender exclusivamente online a hacerlo a través de tiendas físicas. Todas están estratégicamente ubicadas en zonas de gran lujo, como el barrio de Salamanca o la conocida como la 'milla de oro' de Ibiza.

Lujo "silencioso"

En este breve periodo de tiempo han conseguido hacerse un hueco como buque insignia del "lujo silencioso para el hombre”. O "Shhh Luxury", como destacan en las redes sociales del negocio. Todo ello con un estilo "clásico y contemporáneo a la vez".

"Quería compartir con vosotros algunas imágenes de un gran día. Gracias a todos los que nos habéis apoyado desde el primer día nuestro proyecto", expresó el hermano de Luis Medina (44) en su perfil de Instagram hace una semana.

La nueva tienda de MR. AB, la firma de Rafael Medina y su socio, Tomás Laso-Argos. GTRES

"Nadie dijo que iba a ser fácil, pero lo conseguimos. Con toda la ilusión, hemos celebrado la gran apertura de nuestra primera tienda física en Madrid. Esto acaba de empezar, seguimos trabajando", añadía.

Lo cierto es que detrás del éxito de su marca, que causa verdadero furor entre el círculo de amigos de Laura Vecino y su marido, está la figura de su socio, Tomás Laso-Argos (40). Este reputado sastre, con gran olfato para los negocios, es su partner in crime. Un hombre clave que ha sido el motor de arranque de MR. AB.

Clientela de famosos y "no conocidos"

Laso-Argos, considerado un icono de la sastrería de vanguardia, es famoso por confeccionar trajes a medida para rostros bien conocidos, sobre todo del ámbito deportivo, como Ilia Topuria (28), el tenista Novak Djokovic (38), o los futbolistas Thibaut Courtois (33), Fernando Torres (41), Ivan Rakitic (37), Marcos Llorente (30), Radamel Falcao (39).

No cabe duda de que la red de contactos del tándem 'Medina Laso-Argos' tiene su peso específico. Entre la clientela de la marca no solo hay famosos, también destacados miembros de la alta sociedad.

En muchos casos, se trata de amigos. Y amigos de los amigos. En definitiva, personas del círculo de amistades de ambos socios, así como del círculo social del matrimonio Medina-Vecino. Eso sí, ellos no hacen distinciones entre VIPS y los que no lo son. "Nosotros tratamos al que es conocido o no conocido de la misma manera", ha subrayado Laso-Argos.

"Cada pieza cuenta una historia, inspirada en las culturas y las personas que han dejado su huella en nosotros", recuerdan desde MR. AB, La firma, dirigida "a aquellos que buscan autenticidad, valoran la calidad y abrazan un estilo de vida que va más allá de lo ordinario", crea colecciones en las que priman el buen gusto y la calidad de los tejidos.

"Cada artículo está hecho a mano", apuntan, "utilizando los mejores materiales procedentes de Italia, combinando la tradición con estilo clásico contemporáneo atemporal".

Entre los hombres mejor vestidos

El proyecto inicial de la firma que abandera Rafael Medina empezó como un proyecto familiar. El propósito era crear una firma en la que "la elegancia se une a la aventura". El concepto se plasma en prendas "de estilo atemporal". Un área que domina Rafael Medina a la perfección.

Prueba de su acierto a la hora de vestir es que figura en la lista de hombres mejor vestidos de la Best Dressed List de Vanity Fair de 2007.

Rafael Medina y su mujer, Laura Vecino, en una imagen de archivo. GTRES

Lo cierto es que su pasión por la moda le viene de la cuna. Su madre, modelo y musa de diseñadores de alta costura como Valentino y Óscar de la Renta, es considerada una de las mujeres más elegantes del país. Y le enseñó el noble arte de elegir, mezclar y lucir prendas con gracia y grandes dosis de estilo.

Fundador de Scalpers

El sevillano, afincado en Madrid, ha pasado gran parte de su vida paseando entre los racks de moda en los que se manejaba su progenitora. Primero en su carrera como maniquí, posteriormente en su faceta como estilista. Así que entre percheros y burros de ropa se siente como pez en el agua.

Su carrera en el sector textil ha sido fulgurante. En 2007 fundó Scalpers. Una firma de ropa masculina que creó junto a sus amigos Borja Vázquez y Alfonso Vivancos.

Marcos Ybarra y Alberto Artacho también participaron en la fundación, pero se retiraron del proyecto más tarde. Actualmente, la empresa se ha convertido en un imperio, con más de 280 tiendas y emplea a 1.400 personas.

En el año 2014 Rafael Medina fue fichado por Amancio Ortega (89) en Inditex, quien lo puso al frente de la sección de sastrería masculina de Massimo Dutti. De su paso por el gigante textil fundado por el magnate gallego asegura que fue una gran escuela.

Trabajó en Inditex

"La exigencia es atómica. Trabajas con grandísimos profesionales. Es una compañía que domina la excelencia en absolutamente todo lo que hace", confesó en una entrevista con Vanity Fair en septiembre de 2024. "El señor Ortega y su familia trabajadora y de buenas personas tienen toda mi admiración y respeto”.

Ropa, artículos de lujo y gastronomía

En 2020 salió de Scalpers y fichó por WOW, un proyecto impulsado por Dimas Gimeno, en calidad de Head of curator. Tan solo un año después dio el salto a un nuevo proyecto en el mundo del retail.

Su nuevo proyecto, por cierto, tiene algo que no tienen los demás marcas. Más allá de la ropa, en MR. AB apuestan por un estilo de vida. Por eso en sus tiendas se puede encontrar un conjunto de objetos y servicios premium que pueden resultar de interés.

En sus tiendas se ofertan también marcas de primer nivel. Desde obras de arte y fotografía, libros de Taschen y de Assouline, gafas de L.G.R., relojes de Patek Philippe, tecnología de Bang & Olufsen, e incluso vinos de Marqués de Murrieta y Café de Finca.

Un gran progreso para quien empezó su carrera moviéndose en moto por Madrid. Porque en 2006, cuando arrancó su aventura como empresario, se dedicaba a vender corbatas y a hacer camisas y trajes a medida a domicilio. En realidad sigue haciendo lo mismo, pero con muchas más dosis de glamour. En esto de tener encanto se ha convertido ya en todo un maestro.