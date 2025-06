A solas con Charo Reina: "Sufrí una depresión profunda que derivó en agorafobia. Estuve dos años en mi casa sin moverme"

Está metida en la cocina haciendo carne con tomate mientras espera la llamada de JALEOS. Charo Reina (65) responde al teléfono con fuerza y con muchas carcajadas. Pasarlo bien lo lleva en la sangre. Desde hace mucho tiempo su agenda echa humo y cuando le preguntan si vive en Madrid o Sevilla ella responde que en el Ave.

Acaba de estrenar Votemos, una tragicomedia que da visibilidad a uno de los problemas más acuciantes de cualquier sociedad, la salud mental. Asegura que "es una película muy real porque lo que ocurre puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Se habla de lo que conlleva tener esta enfermedad y el rechazo inevitable que sufren los pacientes por mucho que diga la gente que es solidaria y empática". En el reparto figuran Clara Lago (35), Gonzalo de Castro (62), Tito Valverde (74), Neus Sanz (51), etc.

A lo largo de cinco décadas de carrera, Charo Reina ha tocado numerosos palos como el cine, las series, programas de televisión, giras monumentales, grabaciones de discos… Y no se cansa. Tiene mecha de sobra para eso y mucho más. También esta rebosante de felicidad porque en agosto se conmemora el centenario del nacimiento de su tía Juanita Reina.

Charo Reina en un acto público. Gtres

¿Ha tenido en el pasado algún problema mental?

Sufrí una depresión profunda que derivó en una agorafobia. Estuve dos años en mi casa sin moverme, ni me asomaba a la ventana. Gracias a mis terapias y al trabajo del psicólogo y el psiquiatra, pude ir saliendo. En esta sociedad estamos a expensas de hasta dónde nos pueda llevar la mente. Nadie se libra. Ponerse en manos de esos profesionales no es tabú. Pero es cierto que la gente mira raro si alguien dice que va al psiquiatra.

En su familia sí que hubo alguna persona en estado muy grave.

Mi tío, hermano de mi madre, era esquizofrénico. Desde pequeña fui consciente del sufrimiento tan grande de la familia. Mi abuela sufría a diario por ver cómo rechazaban a su hijo en todas partes y cuando lo internaron en el manicomio, mi abuela salía destruida. ¡Qué horribles eran los manicomios! Me imagino que tiene que ver mucho con los campos de concentración. Era algo esperpéntico.

El próximo 25 de agosto es el centenario de nacimiento de su tía Juanita Reina, ¿qué tiene previsto en su agenda?

De hecho, ya estamos celebrándolo. Hay una exposición cinematográfica en Madrid en la sede de AISGE con los carteles de las películas, las portadas de revistas, los programas de mano… El 3 de julio se verá en Málaga. En Sevilla aún no sabemos nada y estamos por ver si el ayuntamiento va a querer hacer algo.

Mi hermana Lola está haciendo un espectáculo en homenaje a nuestra tía y queremos hacer algo porque tenemos muchos vestidos y otros objetos que nos gustaría mostrar. Pero el ayuntamiento sevillano no responde.

¡Qué poco valoran el arte!

Y más una mujer que ha paseado a Sevilla por todo el mundo.

¿Cómo era en las distancias cortas?

Te la voy a describir de una manera muy gráfica para que lo entienda todo el mundo e incluso yo. Si en el diccionario de la Real Academia buscas la palabra 'buena' debería aparecer la cara de Juana Reina. No se podía ser mejor persona, ni más buena, ni más humilde siendo tan grande. No tenía atisbo de maldad, ni envidia, ni soberbia. No te la puedo describir de otra manera, era buena.

Como artista ya se sabe. Disfrutaba en su casa de niña, me metía en su camerino mientras preparaba sus cosas, me hablaba mientras se maquillaba. Ah, y jamás levantó la voz a nadie.

Charo Reina en un acto público. Gtres

¿Le gustaba que le llamaran La emperatriz de la copla o La reina de la copla?

Ella era Juana Reina, una niña que nació en la calle Parra de Sevilla, luchó y trabajó mucho por conseguir su sueño y tuvo a su vera a su guardián y custodia, mi abuelo, y también a su madre hasta que se casó. Ella no era de ponerse títulos ni de ponerlos a nadie, ni le sentaba bien o mal. Para el mundo quería ser Juanita, ni tan siquiera doña Juana.

¿En qué momento vital se encuentra usted?

Es maravilloso. Estoy trabajando muchísimo y con muchas perspectivas de trabajo. Desde el año pasado estoy de gira con las zarzuelas La revoltosa y La chulapona y en julio estreno en el teatro de La Latina dos zarzuelas, La del manojo de rosas y Agua, azucarillos y aguardiente. Además, estreno otra peli a final de año y voy a dirigir un documental.

Con semejante ajetreo no habrá tiempo para el amor, ¿no?

¡Anda, anda, pero qué dices con estos calores!. Además, se me han quedado los roperos muy chicos y aquí no cabe ninguna ropa más. Aquí no viene nadie.

Bueno, ahora se lleva la alternativa de tú en tu casa y yo en la mía.

Sí, sí, pero que esté muy lejos (risotada). No tengo yo ahora mismo el tema para… no tengo ni tiempo, ni ganas. Como decía María Jiménez, para tener un chorizo no hace falta tener el cerdo entero.

Sus hijos deben pensar en los líos que se mete...

Me apoyan, me ayudan y me animan una barbaridad. Como los he criado yo sola, son niños que me conocen muy bien. Cuando pongo mi ojo en un objetivo lo lucho mucho. Ellos también han salido de esa manera.

Desconocemos si ha sido abuela.

No, no, no (risas) Mi hijo pequeño, Fran, tenía pareja y al romper volvió a casa como el turrón por Navidad. Y Arturo está casado, pero no han tenido descendencia. No tengo muchas ansias por serlo porque no podría ejercer con tanto trabajo, iba a sufrir mucho.

Charo Reina con su hijo Fran en un acto público. Gtres

Igual aminoraba la marcha.

No creo. Me conozco muy bien.

¿Es posible que en el futuro se obre el milagro y pueda recobrar la amistad con Isabel Pantoja y María del Monte?

Hay un programa muy bonito en la tele que se llama Pasapalabra.

Claro, y también hay otro que se llama Una cosa te quiero decir.

Pero yo quiero mucho a Roberto Leal (45).

Y yo a Jorge Javier Vázquez

Yo te hablo de mí, lo que existió, existió y hay cosas que no se resucitan. Todo lo demás me da igual. Estoy feliz como soy y no atiendo a tonterías.

Desde la distancia sentiste algo por María del Monte cuando entraron en su chalé a robarle, la amenazaron de muerte junto a su esposa e incluso ambas estuvieron atadas.

Ni lo he sentido ni lo he seguido. Hay cosas mucho más importantes en mi vida. Pero desde luego no me gusta que le pase nada malo a nadie, ni a ella, por supuesto. No quiero que lo pase mal, pero lo habrá pasado fatal. No he seguido el tema.

¿Quiénes son sus mejores amigas en la actualidad?

Lolita es mi hermana, Marta Valverde (62), Neus Sanz, Edith Salazar… Hay muchas más, pero estas están en este momento en mi memoria. Son gente que quiero, respeto y admiro. Luego ocurren cosas inesperadas que no entiendes, pero bueno. También tengo muy buenos amigos, pero vamos a quedarnos ahí (risas)

La actriz Charo Reina.

¡Uy! ¿Hay algo por ahí?

Como en las pelis… To be continued (se ríe)

¿Cómo se conquista o se llega a Charo con el amor y la amistad?

Con sinceridad y sin engaños. Lo que más odio en el mundo es una mentira y una falta de respeto. Ante eso no me caso con nadie. Si me vienen de frente y con sinceridad me tienen ganada. Muchas veces la verdad acarrea muchos problemas y a lo mejor he perdido algunas cosas por decirla, pero me queda la satisfacción por dentro de no haber mentido.

¿Ha sufrido por esas mentiras?

Sí, sí. La mentira es un puñal, termina con muchas personas en la vida.

¿En qué punto tiene la música?

La tengo un poquito parada. Mi productor lleva un año y medio esperándome a que me meta en un estudio. Sigo haciendo conciertos en solitario, pero para grabar un disco necesito estar más calmada porque he de intentar coordinar la interpretación, los cortos, los conciertos y es complicado. Pero no, no he dejado la música.

¿De qué manera usa las redes sociales?

Me muevo sobre todo por Instagram que está vinculado a Facebook. Cada día edito vídeos y lo primero que publico cuando me levanto a las seis de la mañana es un mensaje esperanzador o gracioso. Hay que sonreír más cuando nos levantamos.

No me entretengo a ver qué dicen los demás, no entro en debates con nadie y bloqueo a los pesados. Mi salud mental es mucho más importante que todo esto. No doy de comer a nadie en ese sentido. Bloqueo mi mente para cuidarme ya que desde hace un tiempo he aprendido a quererme y respetarme. ¿La cabeza ocupada por necedades? Nooooo.

Tengo entendido que participa en diferentes proyectos sociales.

Bueno, soy embajadora del movimiento Stop Edadismo contra la discriminación por edad, trabajo mucho con personas mayores y eso es lo que me interesa.

¿Ha sufrido el edadismo?

Todos en un momento dado lo hemos padecido y si no es así, lo vas a sufrir. También hay que tener la cabeza bien amueblada para saber dónde estás y en qué momento. Por ejemplo, a nivel interpretativo, ahora mismo no podría ser doña Inés, tendría que ser Brígida.

Muchas veces te llaman para que seas colaboradora en un programa y te preguntan la edad. Además, hay que tener en cuenta que los jóvenes también sufren de edadismo, por ejemplo, cuando las personas mayores entran a una consulta y ven a un doctor o doctora muy joven, recién salidos de la universidad. En numerosas ocasiones les dicen que ya vendrán cuando haya un médico en condiciones.

Charo Reina, en un acto público en Madrid, en marzo de 2023. Gtres

Estamos en el Mes del Orgullo. Hay opiniones contradictorias sobre si debería celebrarse o no, ¿cuál es su postura?

Mientras exista una sola agresión por un tema de homofobia hace falta el día del Orgullo. Todos los días habría que combatir la homofobia. Es nuestro deber. Llevo en esta lucha por los derechos del colectivo cuando aún no se hacía el desfile, nos reuníamos en hoteles y en locales para ver qué se hacía y qué se podía hacer para luchar en contra de las agresiones, promocionábamos todo los queríamos hacer saber a la ciudadanía, incluso he escrito artículos en revista Zero donde en una ocasión fui portada en un desplegable.

He sido la primera pregonera en el Orgullo en Torremolinos y Benidorm y la primera actriz en interpretar a un transformista con el monólogo Una mala noche mala la tiene cualquiera. Nunca he alardeado de lo que hago ni he hecho publicidad. Así que mientras haya una sola agresión en la calle, una mirada atravesada, un insulto o un comentario despectivo siempre será necesario el Orgullo.

Además, está preparando una sorpresa sobre el colectivo LGTB.

Estoy preparando un documental que dirigiré en noviembre sobre el edadismo en los artistas en el colectivo, cómo fue su lucha en los años más duros de la transición, como fue en la Movida, si ahora los desprecian por la edad. Van a intervenir Paca la Piraña, Manolita Chen, Psicosis González y más gente. En estos momentos estamos en proceso de recaudación para poder rodar. En mi caso, mi trabajo lo hago de forma altruista, pero todo el equipo tiene que cobrar.