La nueva vida de Ana Villarubia, ex de Álvaro Rojo: colaboradora, psicóloga y feliz tras su doloroso divorcio del tío de Íñigo Onieva

Una vez más, Álvaro Rojo (38) dará el 'sí, quiero'. El hijo mayor de Ana Rosa Quintana (69 años) se casará este fin de semana en Cádiz. Será una ceremonia íntima a la que solo asistirán los seres queridos del abogado.

En esta ocasión, la presentadora de El programa de Ana Rosa volverá a ejercer de madrina. Un papel que ya ejerció en la primera boda del abogado, con Ana Villarrubia Mendiola (36). Un enlace fastuoso y mediático, bien distinto al que se celebrará dentro de unos días en Andalucía.

El hijo que tuvo la periodista con el periodista Alfonso Rojo (73) lleva años separado de su primera mujer. Tras disolver su matrimonio, esta encontró de nuevo el amor con el tío de Íñigo Onieva (36). Se casaron el pasado año y se divorciaron apenas cinco meses después, tras una dolorosa ruptura. Psicóloga de profesión, en la actualidad Ana compagina sus colaboraciones en televisión con su labor como terapeuta en la clínica que lleva su nombre, en Madrid.

Ana Villarrubia fue la primera mujer de Álvaro Rojo, el hijo mayor de Ana Rosa Quintana. Instagram

Lo cierto es que la vida de Ana Villarrubia ha dado unas cuantas vueltas tras divorciarse de Álvaro Rojo. Aunque, eso sí, nunca ha dejado de lado su actividad como psicoanalista.

Su relación con el hijo de Ana Rosa estuvo marcada por la discreción. Poco se supo de ellos cuando eran novios. Y poco trascendió también cuando decidieron disolver su matrimonio. Fueron tan moderados en el desenlace de su historia de amor que nunca se llegó a conocer la fecha exacta de su divorcio.

Álvaro y Ana se casaron en 2016

El hijo de Ana Rosa Quintana y la psicóloga contrajeron matrimonio el 16 de julio de 2016 en la finca que posee la periodista en Jarandilla de la Vera, Extremadura. Fue un casamiento mediático, por todo lo alto, con invitados famosos como Joaquín Prat (50), Alessandro Lequio (65), Beatriz Cortázar (62) o Rosa Villacastín (78).

Los personajes de la pequeña pantalla no fueron los únicos en ser testigos de su amor. Fernando Grande-Marlaska (62), actual ministro del Interior, fue el encargado de oficiar la ceremonia civil.

Contra todo pronóstico, Rojo y la que fue su "novia de siempre" pusieron punto y final a su romance. Ella, que siempre se llevó bien con Ana Rosa, siguió trabajando durante un tiempo en el programa de la comunicadora a pesar de que ya habían dejado de ser oficialmente suegra y nuera.

Poco a poco, sus apariciones en el espacio de la madrileña fueron a menos. Ella empezó a moverse por otros platós. Ha trabajado en Mañaneros, de TVE, y en programas como 120 Minutos de Telemadrid, El Programa del Verano de la primera cadena de Mediaset, o En boca de todos y código 10, de Cuatro.

Psicóloga, empresaria y colaboradora

Todas estas incursiones en televisión las ha compaginado con su propio negocio. Actualmente dirige el centro de psicología Aprende a Escucharte, que fundó en el año 2012 bajo su nombre personal.

Su negocio cuenta con un equipo de seis psicólogas, "todas especializadas", según destaca en la web del centro. Está situado cerca de la estación de metro de Embajadores.

En el site destacan que se trata de "un espacio tranquilo, acogedor y adaptado a personas con movilidad reducida" en el que "realizamos tratamientos individuales, terapias de grupo y ofertamos talleres y cursos".

Formación no le falta. Ana es licenciada en Psicología y máster en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Autónoma de Madrid. También es experta en terapia de pareja por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.

Todo ello sin olvidar especializaciones en áreas como psicoterapia y psicodrama. Asimismo, tiene un máster en Psicología Forense y Valoración del Daño por la Universidad Cardenal Herrera y un trabajo en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Infanta Sofía de Madrid.

En sus ratos libres ha tenido tiempo de escribir varios libros. Uno de ellos es Sobre cómo no complicarte la vida. Se trata de un libro de autoayuda publicado en marzo de 2024 por la editorial Edaf. En él ofrece pautas para ayudar a quien lo lea a disfrutar y a "enfrentarse a todo lo que dependa de nosotros, mientras siga dependiendo de nosotros" y a "gestionarlo de la mejor manera posible".

Queda claro, pues, que en el trabajo no le han ido mal las cosas. Muy distinto se le ha presentado el panorama en el terreno sentimental. Porque ha sido en materia amorosa donde le ha tocado enfrentarse a un durísimo revés.

Y es que su idilio con Pedro José Onieva, tío del marido de Tamara Falcó (43), acabó como el rosario de la aurora. La pareja celebró su boda civil en una notaría el 15 de marzo de 2024. "Te quiero como solo tú te mereces", escribía Ana Villarrubia sobre su marido. Estaba profundamente enamorada.

Ruptura traumática con el tío de Íñigo Onieva

Durante el tiempo que estuvieron juntos, ambos proclamaron su amor a los cuatro vientos. Pero se separaron tan solo cinco meses después de formalizar su relación.

Ana Villarrubia y Pedro José Onieva, tío de Íñigo Onieva, en una foto de redes sociales. Instagram

La ruptura fue tan sonada como polémica. Ella anunció el triste desenlace a través de una rotunda carta que compartió en sus redes sociales.

"Todo empezó porque él quería que todo se supiese. Él quería que todo se airease, que no hubiera malos entendidos y qué mejor que todo el mundo supiera de lo nuestro antes de que cualquier ex pudiera dudar. Y yo entendí que por amor y la lealtad extraordinarios que le tenía (increíble el amor que sentí) era una buena forma de hacerlo (aún a costa de mi familia)", decía en su misiva.

"Un lobo con piel de cordero"

"Lo que hay y hubo detrás… Eso… No lo sabe nadie. Eso no lo sabe nadie. Nadie jamás lo sabrá. El infierno en vida, eso que si me cuentan me cuesta creer… Un lobo con piel de cordero", añadía, visiblemente afectada.

"El daño está hecho. En la recuperación ya me encuentro. Esto a él le hará más fuerte, lo sé, pero no me hace más frágil a mí. Solo me recuerda lo duro de lo que he vivido. Lección aprendida", añadía.

A día de hoy, Ana Villarrubia lleva una vida bastante más sosegada que hace un año atrás, cuando tuvo que asumir un divorcio complicado. El segundo de su trayectoria.

Si algo hay en común en los rumbos que han tomado los destinos de Álvaro Rojo y el de ella es que ambos han prosperado en sus respectivos negocios. A ella le va de maravilla con su centro de psicología. Igual de bien marchan las cosas en el despacho que abrió el hijo de Ana Rosa Quintana cerca del estado Santiago Bernabéu, en Madrid, en 2018.

El jurista, que comenzó su carrera en 2014 en el despacho Díaz Aparicio, ha llevado algún caso de su madre en los tribunales. Uno de ellos fue la demanda que la presentadora interpuso contra una web que publicaba noticias falsas sobre ella y que fue condenada (en abril de 2022)a indemnizarla con 60.000 euros.

En lo personal, ya se sabe. Todo marcha viento en popa. En tan solo unos días se convertirá en un hombre casado. A la boda se prevé que asistan sus padres, así como el actual marido de Ana Rosa Quintana, Juan Muñoz (65), y sus hermanos, los mellizos Jaime y Juan, de 20 años.

A día de hoy se desconoce en si Ana Villanueva ha rehecho su vida al lado de un nuevo amor. Su último post en sus redes sociales, donde es muy activa, es del pasado 30 de mayo, cuando acudió con una amiga a un concierto de Leiva (45). Desde entonces no ha vuelto a dar señales.