El otro drama familiar de Manolo Zarzo: el día que su hijo Manuel se alejó de la familia y no fue al entierro de sus padres

Nadie podía imaginar hace unos días, el pasado martes, 17 de junio, cuando se oficializó el deceso del actor Manolo Zarzo que fueran a ver la luz ciertas intimidades familiares, marcadas por discrepancias y rencillas entre los hijos del artista.

Muy en concreto, se está hablando, comentado y también especulando mucho sobre la suerte de guerra que libran Flavia Zarzo, la primogénita del actor, y su hermano David. No sólo esto: la propia Flavia también ha expuesto la realidad de su relación con Pilar Alonso, viuda de su padre.

"Manolo nunca hubiera imaginado que todo esto -la guerra familiar- se hiciera público. Él sólo hizo una cosa en su vida: trabajar y cuidar de su familia. Ver todo esto le habría destrozado. Sus cosas se quedaban en casa", comenta un buen amigo suyo a EL ESPAÑOL.

Manolo Zarzo en una imagen de archivo. Gtres

En medio de este escenario, a EL ESPAÑOL llega una información en exclusiva: Manuel, uno de los hijos mayores de Manolo Zarzo, está "alejado de la familia". "Él tiene su vida y tomó la decisión de apartarse", se explica.

Y se añade: "Con el padre no había relación ninguna y con los hermanos, menos. Esto viene de décadas". Conviene matizar en este punto que Manuel es fruto del primer matrimonio de Manolo Zarzo con María Luz Cañizares. De aquella unión nacieron Flavia, Manuel y David.

En segundas nupcias, el afamado intérprete se casó con Pilar Alonso, su viuda, y tuvo dos hijos más: Mario y Hugo. Como decíamos unas líneas más arriba, hace años que Manuel se alejó de su familia. En concreto, de sus cuatro hermanos.

"Es curioso que todos los medios hayan destacado que los cinco hijos estaban en el tanatorio de Manolo, cuando no es así. Sólo cuatro han despedido al padre", se apostilla. ¿Qué pasó entre Manuel y sus hermanos para que un día toda relación concluyera?

Flavia Zarzo, atendiendo a la prensa, este pasado martes, día 17, en Madrid. Europa Press

Flavia Zarzo lo aclara a EL ESPAÑOL: "Manolo tiene sus problemas. Con Manolo no hemos contado ninguno de nosotros cuatro. No tenemos trato desde hace muchos años. Tampoco contábamos con que iba a venir al tanatorio".

La ausencia de Manuel en el último adiós a su padre no ha llamado la atención en el seno de la familia, pues, en realidad, tampoco fue al entierro de su madre, María Luz: "Mi madre murió en el año 2018 y Manolo tampoco vino. Estuvimos David y yo solos".

Así las cosas, sólo son cuatro los hermanos que, hoy en día, han despedido a su padre: David, Flavia, Mario y Hugo. La propia Flavia, en los últimos días, ha dejado claro a EL ESPAÑOL que no es verdad que ella no se hable con sus hermanos.

Con David es cierto que tiene sus desacuerdos y, tal como lo describe una fuente, han "chocado" siempre. Tienen distintas maneras David y Flavia de ver y de enfocar la vida, y esto los ha colocado, a veces, en situaciones de tensión y discrepancia.

El querido actor Manolo Zarzo en una instantánea tomada hace años. Gtres

Esta situación con David es totalmente excepcional: Flavia se lleva "de maravilla" con Mario y con Hugo, sus hermanastros. Tanto es así que Mario es el padrino de bautismo del hijo de Flavia.

"Mario me ha escrito ahora para decirme que qué tal me encontraba, que no ha podido hacerlo mejor porque se ha puesto nervioso. Se ha disculpado conmigo por haberme llamado esta mañana, y no anoche", manifestó Flavia vía audio de WhatsApp a EL ESPAÑOL.

"Mi relación con Mario y con Hugo es excelente. A David lo he visto un momento en el tanatorio. (...) Nos tratamos mucho. Casi todas las semanas hablo con Mario y con Hugo. Tengo una relación preciosa con ellos", incide.

"También tengo una sobrina de seis meses. Se llama Gloria. Es la única nieta que tenía mi padre, además de mi hijo", expuso Flavia, haciendo referencia a la descendencia de su hermano Mario. Antes del deceso de su padre, Flavia estaba ilusionada organizando un gran verano.

Quiere que sus hermanos Mario y Hugo pasen un tiempo en la casa que ella tiene en la playa, en Valencia, y así será.

Flavia y Pilar Alonso

Manolo Zarzo junto a su segunda mujer, Pilar, en un acto público. Gtres

No tiene problema Flavia en asegurar que con la viuda de su padre, Pilar Alonso, no hay relación alguna. Ni buena ni mala: no existe.

"Nuestra relación es inexistente, ésa es la verdad. Es que yo a Pili no la he tratado", aclara.

Añade: "Nos llevamos cuatro años. Cuando papá se fue con ella yo tenía 17 años. Ella, 20. Ni ella me ha aportado nada a mí ni yo a ella. Nunca hemos tenido una palabra de más; ni ella conmigo ni yo con ella. Jamás. Nos hemos ignorado: así ha sido la vida y así hemos seguido".

Lejos de buscar la confrontación, Flavia ensalza la figura de Pilar en lo que respecta a los cuidados que le brindó a su padre en sus últimos años. La dedicación de Pilar fue absoluta y abnegada. "Pilar ha llevado mucha carga al atender a mi padre con 93 años".

Apunta en esa línea: "Hay que ponerse en el lugar del otro, y ella se ha pegado buenas palizas. Es normal. A mí me pasará con mi marido. Es ley de vida".